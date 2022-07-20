Еврокомиссия предложила с августа снизить потребление газа на 15%

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду, 20 июля, на встрече с прессой план действий, который позволит 27 странам ЕС избежать газового кризиса этой зимой. Еврокомиссия предлагает странам-членам снизить потребление газа на 15% уже начиная с августа 2022.

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Предполагается, что снижение потребления будет действовать на протяжении восьми месяцев.

План Брюсселя также предусматривает возможность «принудительного» сокращения потребления в случае чрезвычайной ситуации.

Председатель Еврокомиссии также выразила сожаление по поводу того, что Россия использует свой экспорт газа «как оружие» войны. «Россия шантажирует, используя газ как оружие. И если будет иметь место серьезное нарушение или даже полное прекращение поставок (российского) газа, Европа должна быть готова», — сказала она.

Европа обеспечит, чтобы «газ шел туда, где он нужнее всего», подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Речь идет об организации европейской солидарности в области энергетики, рассчитанной на два наиболее вероятных сценария, которые могут иметь место этой зимой - перебои или полное отключение российского газа»:

В понедельник, 18 июля, «Газпром» уведомил немецкие компании Uniper и RWE, импортирующие российский газ, о форс-мажорных обстоятельствах при поставках, как за прошедший период, так и за будущий.

Российский президент Владимир Путин заявил во вторник, что «Газпром» в полной мере выполнит свои обязательства по поставкам в Европу. Он также обвинил европейских партнеров в том, что те пытаются переложить на Россию ответственность за собственные ««ошибки». Во время визита в Иран российский лидер сказал, что для поставок можно использовать «Северный поток-2»

22 февраля Германия остановила запуск газопровода в ответ на признание Россией самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

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