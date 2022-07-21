Еврокомиссия предложила разморозить часть средств семи российских банков

Европейская комиссия предложила государствам-членам разморозить часть средств семи российских банков, находящихся под санкциями. Эта мера нацелена на возобновление торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, включая зерновые, удобрения, медицинские и фармацевтические продукты.

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О предложении Еврокомиссии разморозить часть средств семи российских подсанкционных банков пишет Reuters, ссылаясь на проект санкционного списка. AFP подтверждает эту информацию, цитируя европейского дипломата, сохранившего анонимность. ЕС «хочет дать понять, что ничто в санкциях не мешает экспорту зерна из России или Украины», — указал он агентству.

Семь банков, о которых идет речь — это ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», банк «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанк» и банк «Россия». Рзмораживание части средств не означает снятия санкций. Компетентные органы государств-членов, прежде чем разрешить размораживание средств для расчетов, должны будут установить, что они необходимы для импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая зерновые и удобрения.

Доступ к Swift для этих банков теоретически остается запрещенным, а сами банки останутся под европейскими санкциями.

«Под давлением африканских партнеров»

«Европейцы находятся под давлением своих африканских партнеров, которые до войны, развязанной Россией в Украине, импортировали более половины своей пшеницы из Украины или России», — комментируют предложение Еврокомиссии французские СМИ.

Ранее президент Сенегала и действующий президент Африканского союза Маки Салл выразил тревогу по поводу последствий европейских санкций в отношении торговли зерном, в частности из-за исключения основных российских банков из международной финансовой системы. «Даже когда продукция для импорта имеется, ее оплата стала сложной, если не невозможной», — сказал он на встрече глав государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в мае.

ЕС обвиняет Россию в блокировании экспорта украинского зерна, а также в искусственном повышении цен на российское зерно посредством повышения экспортных пошлин.

Экспорт зерна из Украины может быть возобновлен, если Запад снимет ограничения на российские зерновые, заявил Владимир Путин : «Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор. В том числе американские партнеры».

Российский лидер обвинил западные государства в том, что никто «не взял на себя ответственность за доработку всего этого». Путин считает, что дело за США: «Ограничения на российские удобрения американцами сняты. Надеюсь, если они искренне хотят улучшить ситуацию, то же самое произойдет с поставками на экспорт российского зерна».

Предложение Еврокомиссии — не первое исключение из санкций, они уже существуют в области продовольствия и медикаментов, в частности по вопросам транспортировки. Документ, разработанный комиссией, был передан послам стран-членов.

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