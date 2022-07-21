Премьер-министр Италии ушел в отставку. Теперь страну ждут досрочные выборы

Президент Италии Серджо Маттарелла со второго раза принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Уже в конце сентября в Италии, вероятнее всего, пройдут досрочные парламентские выборы. До выборов Драги останется исполняющим обязанности главы правительства для «выполнения текущих обязанностей».

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Уход Марио Драги с поста главы правительства не стал неожиданностью. Накануне сразу три партии, входящие в правящую коалицию, — «Движение пять звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — отказались участвовать в голосовании по вопросу вотума доверия правительству в Сенате.

На прошлой неделе Драги потерял поддержку популистского «Движения пять звезд», представители которого отказались участвовать в голосовании по вопросу вотума доверия правительству и по законопроекту о выделении помощи населению на сумму 26 млрд евро в связи с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

14 июля Марио Драги в первый раз представил свою отставку президенту, однако Серджо Маттарелла ее не принял и предложил Драги провести консультации с парламентом, чтобы прояснить ситуацию.

Как отмечает корреспондент RFI в Риме Анн Ле Нир, уже этим вечером президент должен распустить парламент. Серджо Маттарелла также выступит с телеобращением к нации, в ходе которого он, возможно, объявит дату досрочных парламентских выборов. Ожидается, что голосование может пройти уже в конце сентября.

Период неопределенности

Объявление об отставке президента привело к падению Миланской фондовой биржи более чем на 2%. Политический кризис еще больше ослабляет третью по величине экономику еврозоны, которая и так считается слабым звеном в Евросоюзе, отмечает корреспондент RFI. Страна имеет чрезмерную задолженность: до 150% ВВП. Государственный долг Италии в два раза выше, чем у соседних стран.

Одновременно итальянцы ждут обещанных Евросоюзом средств — 191 млрд евро в виде кредитов и субсидий. Однако Еврокомиссия пообещала выделить эти средства при условии проведения реформ.

В глазах европейских лидеров именно Марио Драги, бывший глава Европейского центробанка, выглядел как наиболее эффективный проводник этих реформ. Как заявила утром в четверг госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Лоранс Боон, его уход с поста главы правительства открывает период неопределенности как для самой Италии, так и для ее европейских партнеров.

Итальянский кризис тревожит ЕС еще и потому, что политическая ситуация в ряде других стран также остается нестабильной. «Это не первая страна в Европе, которая сейчас переживает кризис, — говорит в комментарии RFI Людмила Аконе, историк и специалист по современной Италии в университетом Париж-1. — Мы видели, что произошло с Борисом Джонсоном.. Мы знаем, что другие европейские страны находятся в ситуации нестабильности. Существует страх перед усилением нестабильности, а также, возможно, страх перед эффектом домино. Не стоит думать, что этот кризис, даже если он носит исключительно итальянский характер, ограничится лишь Апеннинским полуостровом»

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