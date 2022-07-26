Страны ЕС утвердили план временного сокращения потребление газа до марта 2023 года

Министры энергетики 27 стран Европейского Союза на экстренном совещании в Брюсселе 26 июля договорились совместно сократить потребление газа и тем самым помочь Германии после нового резкого сокращения российских газовых поставок, — сообщает агентство France-Presse итоги заседания Совета ЕС.

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«Это не было невыполнимой миссией! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ предстоящей зимой», — сообщила Чехия, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Целью сокращения газового потребления является экономия перед зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России, которая постоянно использует поставки энергоносителей в качестве оружия, — говорится в решении Совета ЕС.

«ЕС един и солидарен. Сегодняшнее решение ясно дало понять, что страны-члены будут противостоять любым попыткам России разделить ЕС, используя энергоснабжение в качестве оружия (…) Принятие предложения (...) в рекордно короткие сроки, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность. Сэкономив газ сейчас, мы будем лучше подготовлены. Зимний период будет намного дешевле и проще для граждан ЕС и промышленности», — цитирует AFP заявление, которое сделал в Брюсселе министр энергетики Чехии Йозеф Сикела.

«Сокращение потребления газа (...) — лучший способ реагировать на газовый шантаж Путина», — отметил министр энергетики Люксембурга Клод Тюрмес. Из 27 стран против текста плана, по его словам, выступала только Венгрия.

«Наши промышленные производственные цепочки полностью взаимозависимы. Если химическая промышленность в Германии начнет испытывать трудности, то вся европейская промышленность может остановиться», — отметила на совещании в Брюсселе министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше.

В понедельник российский «Газпром» объявил, что с 27 июля снова резко сократит ежедневные поставки в Европу по трубопроводу «Северный поток» — до 33 миллионов кубометров (якобы из-за необходимости технического обслуживания очередной турбины). Сейчас газопровод работает на 40% от плановой мощности, со среды прокачка снизится до 20% от максимально возможного объема.

Цель европейского плана газовой экономии — объединить усилия в случае чрезвычайной ситуации, чтобы помочь, в частности, Германии, которая сильно зависит от российского газа. Серьезное потрясение в крупнейшей экономике Европы неизбежно отразится на всех государствах ЕС. План накладывает ограничения на такие страны, как, например, Франция и Испания, которые в целом защищены от перебоев с российскими поставками.

«Германия совершила стратегическую ошибку в прошлом», оказавшись в газовой зависимости от Москвы, и правительство прилагает все усилия для ее устранения, признал немецкий министр Роберт Хабек, призывая к европейской солидарности.

Первоначально предложенный Еврокомиссией план подвергся резкой критике со стороны нескольких стран, в том числе Южной Европы, включая Испанию. Министр экологического перехода Испании Тереза Рибера называла план «несправедливым» и «неэффективным».

Минус 15% потребления газа: компромиссный план ЕС

План, предложенный Европейской комиссией на прошлой неделе, был значительно переработан, но его основные принципы сохранены. Он по-прежнему требует от каждой страны «сделать все возможное» для сокращения потребления газа как минимум на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет за тот же период.

В случае «риска серьезной нехватки» газа механизм предупреждения — объявление «тревоги» на уровне Евросоюза — сделает 15-процентное сокращение «обязательным» для 27 стран ЕС, хотя эта задача будет адаптирована к реалиям каждой страны, в частности, к их способности экспортировать сэкономленные объемы газа в нуждающиеся страны. Решение Совета ЕС предполагает ряд исключений.

Соглашение освобождает от обязательного сокращения газа страны, которые не соединены с газовыми сетями других государств. Об исключении могут просить и страны, которые превысили свои целевые показатели заполнения газовых хранилищ. Целевой показатель экономии может быть снижен для стран с ограниченными межсетевыми соединениями с другими государствами или для тех, кто нуждается в газе для определенных «критически важных отраслей». «Государства-члены, чьи электрические сети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождаются от обязательных сокращений, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения», — решил Совет ЕС.

Соглашение также предполагает, что решение об объявлении «тревоги» и введении обязательных целевых показателей экономии потребления газа должен принимать Совет ЕС, представляющий все 27 стран, а не Еврокомиссия (как предлагалось первоначально). Комиссия должна представить Совету предложение о введении «союзной тревоги» в случае существенного риска острой нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или если пять или более государств, объявивших тревогу на национальном уровне, попросят об этом.

Страны ЕС также согласились, что возможные меры экономии газа не должны затрагивать «защищенных потребителей», в том числе домохозяйства и основные службы, необходимые для функционирования стран (критически важные предприятия, здравоохранение и оборону).

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