Рост экономики в еврозоне ускорился во втором квартале при рекордной инфляции

Самая низкая инфляция в июле была зафиксирована во Франции — 6,8%, а также на Мальте — 6,5%

Экономический рост в еврозоне во втором квартале оказался выше, чем ожидалось: экономика подросла на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Инфляция же в июле поставила новый рекорда — 8,9% в годовом выражении. Об этом 29 июля сообщило статистическое агентство Евростат. Из крупнейших стран еврозоны лучшие показатели роста — у Италии, Испании и Франции. В первой экономике ЕС — Германии — зафиксирована стагнация.

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На фоне войны РФ против Украины, которая способствует росту цен в 19 странах, объединенных единой валютой евро, их экономика в целом пока остается на траектории роста. После увеличения ВВП еврозоны на 0,5% в первом квартале года экономисты ожидали заметного замедления. Опубликованные в пятницу, 29 июля, данные Евростата, статистического ведомства ЕС, опровергли пессимистичные прогнозы.

Хорошие новости! Во втором квартале экономика еврозоны превзошла наши ожидания, — написал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в своем твиттере.

Однако представитель Еврокомиссии предупредил, что второе полугодие может оказаться более трудным.

Неопределенность в ближайшие кварталы остается высокой: мы должны сохранять единство и быть готовыми при необходимости реагировать на изменение ситуации, — отметил Джентилони.

С ростом на 0,7% по сравнению с первым кварталом — или +4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года – ВВП еврозоны в апреле-июне продемонстрировал лучшие показатели, чем в США, где ВВП сократился на 0,9% в годовом исчислении после падения на 1,6% в первом квартале.

Впрочем, в еврозоне ситуация остается неравномерной. Более сильный рост экономики зафиксирован в Испании (+1,1%), Италии (+1%) и Франции (+0,5%). Крупнейшая европейская экономика Германия показала стагнацию — нулевой рост во втором квартале после +0,8% в первые три месяца текущего года.

Инфляция в еврозоне достигла нового рекордного уровня на фоне войны, которую РФ развязала в Украине, и западных санкций против Москвы. По оценке Евростата, она составила 8,9% в июле после 8,6% в июне. Показатель годовой инфляции ставит рекорд за рекордом каждый месяц начиная с ноября прошлого года. Помимо стремительного роста цен на энергоносители (топливо, газ, электричество), европейские домохозяйства сталкиваются с ростом цен на продукты питания.

Вклад цен на энергоносители в общие показатели инфляции остается решающим. Они продолжают демонстрировать самый высокий годовой рост, темпы которого, правда замедлились: в июле Евростат зафиксировал их подорожание на 39,7% в годовом выражении (по сравнению с 42% в июне).

Цены на продукты питания (а также алкоголь и табак) показали рост на 9,8%, после июньского показателя +8,9%. Цены на промышленные товары и услуги в июле выросли на 4,5% и 3,7% соответственно (немного выше, чем июньские показатели).

Самая низкая инфляция в июле была зафиксирована во Франции — 6,8%, а также на Мальте — 6,5%.

Самые высокие показатели в странах Балтии: 22,7% — в Эстонии, 21% — в Латвии, 20,8% — в Литве.

Недавно Еврокомиссия снизила свой прогноз экономического роста для еврозоны и повысила прогноз инфляции. Теперь Брюссель ожидает лишь роста в 2,6% в 2022 году и увеличения ВВП на 1,4% в 2023 году (предыдущие оценки — 2,7% и 2,3%). Прогнозы Еврокомиссии по инфляции: 7,6% — в 2022 году и 4% в последующий год. В предыдущем брюссельском прогнозе показатели инфляции были скромнее: 6,1% и 2,7%.

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