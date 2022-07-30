Боррель: «ЕС самым решительным образом осуждает зверства вооруженных сил РФ и их марионеток»

«Европейский союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, где упоминаются преступление в Еленовке и видео с пытками предположительно украинского военнопленного.

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«Сообщается, что в Еленовке на востоке Украины Россия убила десятки военнопленных, в том числе защитников мариупольского металлургического завода „Азовсталь“, которые сдались, были зарегистрированы МККК в мае и находились под правовой защитой России в соответствии с международным гуманитарным правом.

Доказательства в виде ужасающих видеозаписей широко распространились в прокремлевских социальных сетях, на которых российские солдаты совершают гнусные зверства в отношении украинского военнопленного», — говорится в опубликованном 29 июля заявлении главы европейской дипломатии.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям», — подчеркивает Боррель.

Он заявил, что к ответственности за военные преступления будут привлечены не только непосредственно те, кто их совершил, но также «ответственные правительственные чиновники и военные представители».

«Европейский союз активно поддерживает все меры по привлечению к ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в ходе российской агрессии в Украине», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

В ночь на 29 июля в Еленовке, находящейся на оккупированной РФ части Донецкой области, в результате в колонии были убиты десятки украинских военнопленных. Выдвигались версии об артиллерийском обстреле и о взрывах, совершенных с помощью взрывчатки.

Украинская военная разведка заявила, что за еленовским преступлением стоят наемники «ЧВК Вагнера», устроившие взрывы в лагере по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав свои действия с минобороны РФ. Согласно заявлению украинского генштаба, ударом по колонии россияне пытались скрыть пытки и убийства военнопленных. В Киеве призывают к международному расследованию.

Минобороны РФ обвиняет в обстреле колонии с украинскими военнопленными саму Украину.

Накануне в офисе генпрокурора Украины сообщили, что открыли уголовное производство по результатам изучения видеоролика, на котором предположительно российские солдаты пытают украинского военнопленного.

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