Косово отложило вступление в силу новых правил на границе с Сербией

В воскресенье вечером на дорогах, ведущих в Сербию, были возведены баррикады в знак протеста против пограничной политики правительства. Миссия НАТО в Косово (KFOR) заявила, что «готова вмешаться в случае угрозы стабильности» на севере страны.

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Правительство Косово приняло решение отложить на месяц вступление в силу новых правил на границе с Сербией, которые вызвали напряженность на севере страны в воскресенье. 31 августа там были возведены баррикады и обстреляны полицейские посты. Об отсрочке было объявлено поздно вечером того же дня, говорится в заявлении правительства, после встречи с послом США в Косово Джеффри Ховениером.

Новые правила, которые должны были вступить в силу c понедельника, 1 августа, предусматривают, что любой, кто въезжает в Косово с сербским удостоверением личности, должен получить временный документ на пребывание в Косово. Ранее такого документа косовские власти не требовали. Приштина также дала косовским сербам два месяца на то, чтобы заменить сербские номерные знаки на своих автомобилях номерами Республики Косово.

Премьер-министр Альбин Курти заявил в воскресенье, что это была мера взаимности, поскольку Сербия, которая не признает независимость своей бывшей провинции, требует того же от косоваров, въезжающих на ее территорию.

Эти меры вызвали сильную напряженность в воскресенье на севере Косово, где проживает сербское меньшинство. Косовская полиция заявила, что по ним был открыт огонь, никто не пострадал. На дорогах, ведущих в Сербию, были возведены баррикады. Оба пограничных перехода были закрыты для движения. В воскресенье вечером сотни косовских сербов cобрали грузовики, автоцистерны и другую тяжелую технику на дорогах, ведущих к контрольно-пропускным пунктам Яринье и Брняк, отмечает журналист AFP.

В своем заявлении в понедельник правительство Косово потребовало «снять все баррикады и восстановить полную свободу передвижения».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение Приштины в Twitter в воскресенье вечером, призвав к «немедленному снятию всех блокпостов».

В пресс-релизе, опубликованном в воскресенье, миссия НАТО в Косово (KFOR) заявила, что «готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой» на севере страны. «Наша миссия полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасности и свободы передвижения для всех жителей Косово», — говорится в документе. KFOR также отметил «напряженную общую ситуацию с безопасностью» в муниципалитетах на севере Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье в обращении к нации, что ситуация в Косово «никогда не была более сложной» для Сербии и проживающих там сербов. «Атмосфера накалилась», — сказал Вучич, добавив, что «Сербия победит», если на сербов нападут. Со своей стороны Альбин Курти обвинил Вучича в том, что тот спровоцировал «неприятности». «Следующие несколько часов, дней и недель могут быть трудными и проблематичными», — написал президент Косово в Facebook.

В сентябре прошлого года север Косово стал ареной сильной напряженности после решения Приштины запретить сербские номерные знаки на своей территории. Сербское население Косово выходило на ежедневные манифестации и блокировало движение на двух пограничных постах. Как отмечает France-Presse, напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы. Хрупкий мир в Косово поддерживается миссией НАТО, в составе которой находится 3770 солдат. Корреспондент AFP заметил итальянские «голубые каски» в воскресенье в Митровице и ее окрестностях.

В 2008 году Республика Косово, имевшая на тот момент статус автономного региона в составе Сербии, объявила о независимости. Суверенитет Косово признали 22 из 27 стран Евросоюза, а также США и Великобритания. В то же время, согласно конституции Сербии, Косово все еще является ее частью. В 2013 году две страны начали диалог, спонсируемый Европейским союзом, чтобы попытаться решить нерешенные вопросы, но прогресс был незначительным.

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