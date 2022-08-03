Белорусской журналистке дали 5 лет колонии по «экстремистской» и «протестной» статьям

Журналистку польского телеканала TVP Ирину Славникову власти Беларуси обвинили в «создании экстремистского формирования» и в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок». Обвинение просило 4 года, судья увеличил просьбу еще на один год.

Реклама Читать далее

Дело Ирины Славниковой, экс-сотрудницы телеканала «Белсат», позднее — польского телеканала TVP, в Гомельском областном суде рассматривал судья Николай Доля. В его послужном списке и ранее были «политические» дела, наиболее известное — дело Сергея Тихановского.

Ирину Славникову задержали 30 октября 2021 года в Минском аэропорту — она возвращалась вместе с мужем из отпуска в Египте. После минского СИЗО она была переведена в СИЗО Гомеля.

По утверждению обвинения, журналистка «в 2020-2021 годах объединила группу граждан, которые под ее руководством и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах».

«При расследовании уголовного дела получены неопровержимые доказательства, что именно она распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы, которая по инициативе МВД признана экстремистским формированием, а ее деятельность запрещена на территории Республики Беларусь», – утверждало обвинение. «Преступной группой» здесь назван телеканала «Белсат». Примечательно, что «экстремистским формированием» белорусские власти признали его 3 ноября 2021 года, то есть уже после задержания Ирины Славниковой.

Кроме того, суд счел виновной Ирину Славникову в том, что она 30 августа 2020 года, «находясь в центральной части Минска, вместе с другими гражданами выходила на проезжую часть, блокировала движение транспорта и выкрикивала разные лозунги». Напомним, в августе и осенью 2020 года в Минске и других городах Беларуси проходили многотысячные мирные марши протеста против фальсификации выборов и насилия властей.

Суд над Ириной Славниковой проходил с 23 июня в закрытом режиме. После задержания журналистка была признана правозащитниками политической заключенной.

Напомним, в июне еще одна журналистка «Белсат» Катерина Андреева была осуждена на 8 лет колонии, она должна была выйти на свободу в сентябре этого года — по окончании наказания, назначенного ей за стрим с акции памяти убитого в Минске Романа Бондаренко.

Белорусские власти не забывают журналистов, даже если те уже давно не сотрудничают с запрещенными в Беларуси ресурсами. Так, 28 июля была задержана витебская журналистка Татьяна Матвеева, работавшая в разгромленном летом прошлого года TUT.by. Матвееву будут судить 9 августа за «аватар в Facebook, оформленный рисунком оппозиционного содержания».

Белорусская ассоциация журналистов после суда над Ириной Славниковой выступила с заявлением, в котором требует отмены пятилетнего приговора:

«Этим приговором закрытый суд в Гомеле фактически приравнял право на получение и распространение информации к экстремистской деятельности. Власти Беларуси продолжают преследовать журналистов за реализацию их права на свободу высказывания. Но журналисты — не экстремисты, а инакомыслие — не преступление. БАЖ требует отменить приговор Ирине Славниковой и освободить всех 29 представителей медиа, которые на данный момент находятся за решеткой в Беларуси».

На 3 августа в Беларуси, как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны 1253 человека.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться