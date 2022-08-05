Белорусские власти намерены закрыть бреши для бегства из страны несогласных с официальным внутренним курсом. Планируемые изменения в закон о порядке выезда и въезда в страну могут применяться неограниченно широко. Изменения планируют принять осенью этого года.

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В новом законе правительство предлагает расширить перечень оснований для ограничения права граждан на выезд из Беларуси. Среди оснований значится и такое: «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, — на срок до шести месяцев». Решение будет принимать КГБ Беларуси.

Как отмечают в правозащитной организации Human Constanta, такой запрет уже давно содержался в статье 3 закона наравне с защитой общественного порядка, нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан, но больше нигде не упоминался в тексте закона:

«Предполагаем, что такой акцент на интересах национальной безопасности, а также широкая формулировка самого основания позволит КГБ произвольно применять его для усиления репрессий в стране».

Кроме того, выезд будет невозможен для тех граждан, в отношении которых «ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». В комплекс статей против порядка управления входят и так называемые политические статьи: «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»; «оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий»; «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Еще одна новация — временный запрет на выезд отдельных категорий граждан. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках силовых органов и госслужащих. Им могут отказать в выезде, если он противоречит интересам национальной безопасности.

По словам представительницы правозащитной организации Human Constanta Алены Чехович, «наибольшие опасения вызывают положения о праве КГБ ограничивать выезд граждан в интересах национальной безопасности»:

«Отсутствие четко описанной процедуры и пределов трактовки понятия „интересы национальной безопасности“, а также непредсказуемость правоприменительной практики в стране могут привести к политически мотивированному преследованию большого количества граждан и произвольному ограничению их права на передвижение, гарантированное Конституцией и международными стандартами».

Как подчеркивает Алена Чехович, «с точки зрения прав человека такие положения являются нарушающими право на свободу передвижения, даже без учета нашей политической ситуации».

«А если ее все-таки учитывать, то это еще один инструмент в углублении репрессий. Так как критерии принятия решений КГБ о запрете кому-либо покидать страну не определены в законопроекте, то такие ограничения не могут быть признаны легитимными, — сказала в комментарии RFI Алена Чехович. — На практике это может привести к злоупотреблениям и ограничению выезда любого гражданина из Беларуси, в том числе как часть политического преследования или по иным мотивам. Временное изъятие паспортов у сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, военных, конечно, напрямую влияет на эти категории граждан и ставит их в еще большую зависимость от властей. Как было пояснено авторами законопроекта, это необходимо в том числе для защиты госинтересов».

Еще одна глава в истории репрессий в Беларуси

Как считает Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей, экс-дипломат, до августа 2020 года временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, новый закон вряд ли станет «каким-то последним кирпичом в здании белорусской «осажденной крепости» — так он называет режим жизни и работы белорусского государства с 2020 года.

Дипломат говорит, что контроль за передвижениями чиновников в Беларуси был всегда: «Новый закон во многом — это продолжение той практики, просто о ней не было известно широкой общественности».

«Я вам на примере МИД расскажу, как это функционировало. Если кто-то из сотрудников центрального аппарата МИД решал на уик-энд поехать в Вильнюс в „Акрополис“ (популярный среди белорусов торговый комплекс в Вильнюсе — RFI) за покупками, то он должен был за неделю до своей поездки написать заявление на имя курирующего заместителя министра с просьбой согласовать ему выезд в город Вильнюс с такой-то целью и на такой-то срок, указать телефон для связи и место проживания, если предполагалась ночёвка. То же самое и с отпусками — любой выезд в отпуск за рубеж требовал заявления. Эти же правила распространялись и на белорусских дипломатов, работающих за рубежом. Если, допустим, посол Беларуси в Германии решил съездить в Париж, то ему нужно было тоже писать заявление, но уже на имя министра иностранных дел. Без прохождения всех этапов согласования поездка невозможна. Да и для военных, уверен, было так же, если не строже. Вряд ли офицер Генштаба мог самостоятельно слетать на отдых в Мармарис, допустим. Думаю, тут есть во многом формализация для чиновников и силовиков давно существующей практики, которая ранее, возможно, опиралась на внутренние инструкции. Я 15 лет, работая в МИД, жил именно в таком режиме — заявления и согласование всех своих выездов за рубеж с руководством МИД».

Но, как отмечает Павел Мацукевич, новый закон, безусловно, поможет властям в их репрессивной политике: «Понимаете, людей, попадающих под административное правонарушение с лета 2020 года стало очень много. И не до всех до них силовикам удается оперативно добраться. А если не удается добраться, то, соответственно, не удастся назначить штраф, сутки ареста, не удастся наказать. А в новый закон как раз вся протестная проблематика вписывается. Поэтому государство, думаю, ставит целью увеличить коэффициент полезного действия в части наказания граждан, чтобы люди не смогли сбежать, уехать, переселиться и т. д. Думаю, вопрос в этом, все достаточно банально».

«И все эти новации очень хорошо вписываются в те законодательные инициативы, которые принимались в последнее время — ужесточение законодательства в части любой протестной активности и так далее. Я бы назвал новый закон еще одной главой или подглавой в новой истории Беларуси, которую власти страны пишут с лета 2020 года».

Первые сигналы

На днях издание «Наша Ніва» сообщило, что в Беларуси у сотрудников силовых ведомств уже начали забирать паспорта под предлогом замены их на биометрические и ID-карточки, по которым нельзя выехать за пределы страны. В милиции объяснили, что теперь те из них, кто получает новые паспорта, обязуются сдавать их начальнику. «До этого через то же самое прошли спецслужбы, сейчас процессы идут в милиции, дальше, наверное, очередь военных. Теперь, чтобы выехать за границу, нужно писать рапорт и на выезд, и на получение паспорта, внезапно больше за границу уже не выедешь», — рассказал изданию один из офицеров.

«Все это объясняется заботой о сотрудниках. Мол, это мы вас не в рабство берем, это мы вас, глупых, страхуем от глупостей: вот выедете вы где-то, а вас там пленят, будут пытать, завербуют, посадят. Так что еще будьте благодарны», — сказал офицер.

В медицинской и научной среде также опасаются попадания в категорию «интересов нацбезопасности». Дело в том, что сейчас белорусская система здравоохранения испытывает серьезный дефицит кадров — и не только по причинам политической эмиграции. Соседняя Польша ввела госпрограмму по привлечению на работу врачей из соседних стран — и многие белорусские врачи уехали работать в эту страну.

«Да хотя бы зарплаты, не говоря уже о нормальной безопасной жизни без политического произвола в отношении себя и своих детей, — говорит в интервью RFI врач одной из минских поликлиник, пожелавший сохранить анонимность. — В Беларуси врач получает 500 евро — и то не каждый, в Польше — от 1300 евро на старте. Оформление пакета документов и поиск места работы берет на себя специализированная фирма, их сейчас очень много появилась. Платишь им 800 евро — и готовишься к выезду. И сейчас очень многие засуетились, в том числе и я, власть у нас непредсказуема, новый закон настораживает».

«Профессиональные ограничения на выезд, думаю, вполне возможны», — считает Павел Мацукевич.

«Такие действия продиктованы собственными интересами власти — без запретительных мер остановить этот отток специалистов достаточно сложно. Хотя, с другой стороны, разве для того, чтобы остановить человека на границе белорусским властям нужен закон? Всегда достаточно было звонка из известного ведомства на погранпереход. Да вполне могут и ввести графу „профессия“ в какой-нибудь анкете для заполнения на границе, и если там будет написано, допустим, „врач“ — всех медиков будут разворачивать назад. Такой поворот в сюжете тоже нельзя исключать, — ведь действительно люди уезжают из страны. С одной стороны, власти не церемонятся и увольняют людей просто за политические разговоры — не важно, врач ты, ученый или дипломат, с другой стороны, власти не могут не думать о том, кем закрывать дыры в поликлиниках и больницах. Могут и ввести в каких-то сферах ту практику, о которой я уже говорил — согласование выезда. Но остановит ли это человека, который решил показать белорусскому государству спину? Сложно сказать».

Точной статистики о покинувших Беларусь после событий августа 2020 года и последовавших за ними жестоких репрессий нет. Как считают эксперты, речь может идти о сотнях тысяч белорусов. Наибольшее количество бежавших от режима Александра Лукашенко выбирали Украину, Литву, Польшу, Латвию. После начала российской агрессии против Украины популярной страной для политэмигрантов из Беларуси стала также Грузия.

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