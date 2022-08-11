Эстония запретит въезд в страну российским туристам

Россиян с туристическими визами, выданными Эстонией, больше не будут пускать в страну. Страны - члены Евросоюза ведут дискуссии для определения скоординированных действий относительно вопроса выдачи виз российским туристам.

Россиян с туристическими визами, выданными Эстонией, больше не будут пускать в страну, заявил в четверг глава МИД Урмас Рейнсалу. Запрет вступит в силу через неделю. В это время правительство Эстонии рассмотрит вопрос о полном запрете для граждан РФ въезда в страну по туристическим шенгенским визам — в том числе по выданным другими странами.

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Россиян с туристическими визами, выданными Эстонией, больше не будут пускать в страну, заявил глава МИД Урмас Рейнсалу. По его словам, запрет коснется 50 тысяч человек, которым Эстония выдала шенгенские визы. «Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию», – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии сообщил, что в правиле будут сделаны некоторые исключения. В частности, запрет на въезд не коснется сотрудников диппредставительств и членов их семей, международных перевозчиков, лиц, въезд которых в страну необходим по гуманитарным соображениям, а также близких родственников тех, кто имеет эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в стране.

Запрет вступит в силу через неделю. В это время правительство Эстонии рассмотрит вопрос о полном запрете для граждан РФ въезда в страну по туристическим шенгенским визам — в том числе по выданным другими странами.

Посольство Эстонии в Москве в марте приостановило прием заявлений о выдаче краткосрочных шенгенских виз (виза С) и долгосрочных эстонских виз (виза D) от граждан РФ и Беларуси. Об этом говорится на сайте посольства.

Эстония также заявила, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси с законным видом на жительство, выданным другим государством-членом ЕС, больше не допускается.

«Сохранение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на эту страну», — прокомментировл такое решение Урмас Рейнсалу. «Если санкции помогут положить конец российской агрессии, это положительно скажется на нашей собственной безопасности», — добавил он.

Обсуждение на европейском уровне

Страны – члены Евросоюза ведут в настоящее время дискуссии для определения скоординированных действий относительно вопроса выдачи виз российским туристам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференциию в Брюсселе представителя Еврокомиссии.

В конце июля глава МИД Эстонии выступил с предложением об отмене выдачи виз россиянам на всей территории Евросоюза, пишет «Коммерсантъ», указывая, что Урмас Рейнсалу обещал поднять этот вопрос 31 августа на неформальном заседании глав МИД стран ЕС в Чехии. 3 августа Урмас Рейнсалу обсудил эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России»,— процитировало тогда его слова агентство Bloomberg.

Вопрос о приостановке выдачи европейских туристических виз гражданам России был поднят в начале августа в Финляндии. Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский также призвал Запад не допустить, чтобы россияне покидали свою страну.

«Перестаньте выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, — написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа, — Воздушное сообщение с Россией приостановлено. Это означает, что когда страны Шенгенской зоны раздают визы российским гражданам, то основной удар приходится на соседей России (Латвия, Эстония и Финляндия). Мы должны положить конец российскому туризму сейчас».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с предложением запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Во время пресс-конференции в Берлине в четверг, 11 августа, он сказал, что «президент России несет ответственность за эту войну», и поэтому канцлер скептически относится к запрету на въезд в Европу всем россиянам.

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