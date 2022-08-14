Эмманюэль Макрон подписал ратификационный протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Эмманюэль Макрон подписан ратификационный протокол о согласии Франции на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 13 августа, подписал ратификационный протокол о согласии Франции со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Ранее французский парламент ратифицировал присоединение двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу.

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«Этот суверенный выбор Финляндиии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в непосредственной близости от них», — цитирует France-Presse заявление Елисейского дворца. В Париже уверены, что это внесет значительный вклад и в общеевропейскую безопасность.

Финляндия и Швеция отказались от своего исторического нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину и подали заявки на вступление в НАТО.

Для их присоединения к альянсу требуется согласие всех тридцати государств-членов оборонного союза. Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале августа говорила, что уже двадцать союзников уже ратифицировали соответствующие протоколы.

Французский парламент ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО 2 августа.

Член Атлантического альянса, Турция угрожает «заморозить» процесс, обвиняя две скандинавские страны в доброжелательности по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее союзникам, которых Анкара считает террористическими организациями. Турция в обмен на расширение НАТО требует от Хельсинки и Стокгольма экстрадировать несколько десятков человек.

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