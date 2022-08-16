Быть или не быть пиренейскому трубопроводу для отправки в Германию газа из Испании и Португалии?

Газовый кризис

На фоне нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европе обсуждают возможность возродить проект газопровода-интерконнектора MidCat, соединившего бы Испанию и Францию

Германия, Испания и Португалия поддерживают строительство газопровода-интерконнектора, который позволил бы осуществлять газовые поставки из Пиренейского полуострова в Центральную Европу через Францию в контексте нынешнего энергетического кризиса. Будет ли возрожден заброшенный в 2019 году проект газопровода из испанской Каталонии на юг Франции через Пиренеи (MidCat)? И согласится ли Франция стать страной для тразита газа?

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В контексте полномасштабного нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европейском союзе активно ищут пути снизить зависимость от «Газпрома».

Взгляды обращены в том числе к Испании и Португалии — странам, во-первых, не зависящим от российских поставок, а, во-вторых, обладающим развитой инфраструктурой по хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Причем их газовая инфраструктура не используется на полную мощность.

У Испании шесть терминалов для СПГ — крупнейшая сеть среди стран Евросоюза. Ее приемные мощности в разы превышают потребности самой Испании. В общей сложности в Испании находится 34% регазификационных мощностей Европейского Союза и 45% мощностей по хранению сжиженного газа, по данным компании-оператора газовой сети страны Enagas. Кроме того, Испания получает трубопроводный газ из Северной Африки. В Enagas говорят, что в 2021 году Испания получала газ из 14 разных стран.

Португалия имеет крупный СПГ-терминал в порту Синиша на юге страны. В 2016 году именно Синиш принял первые поставки американского сжиженного газа в Евросоюз. С тех пор объемы поставляемого туда сжиженного газа, особенно из США и Нигерии, возросли примерно до 4 млн тонн в год. В апреле этого года глава портовой администрации говорил, что Синиш, если расширить его инфраструктуру, способен получать до десяти миллионов тонн СПГ.

Терминал для СПГ в Синише, Португалия © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Испания и Португалия готовы задействовать свой инфраструктурный потенциал для помощи в преодолении газового кризиса остальной Европе. Главная проблема — нехватка инфраструктуры для перегонки газа на север и восток. А именно — соединения с Францией через Пиренеи.

«Это очень давняя проблема. На международных конференциях ее обсуждали уже лет 15 назад», — отмечает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. «Необходимо перебросить дополнительные т.н. интерконнекторы через границу Испании с Францией. Во Франции уже достаточно инфраструктуры, чтобы передавать газ дальше вплоть до Германии», — говорит эксперт.

Сейчас Испания имеет только два соединения с французскими газопроводами через Страну Басков и Наварру (северо-запад Испании). Пропускные способности там — скромные.

Поэтому Испания и Португалия пытаются убедить своих европейских партнеров в необходимости проложить новый интерконнектор. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за отправку газа с Пиренейского полуострова в Центральную Европу через Францию. Германия — одна из самых уязвимых стран перед угрозой перебоев с российскими поставками.

Газопровод через Пиренеи начинали строить, а потом свернули

В 2013 году уже запускали строительство трубы Midi-Catalogne (MidCat), которая должна была связать испанской регион Каталония и юг Франции через Пиренеи. Проект MidCat свернули в 2019 году. Газопровод сочли слишком дорогим и инвазивным для окружающей среды. Он вызывал протесты экологистов по обе стороны границы и не получил реальной поддержки во Франции.

Протесты против пиренейского газопровода в Перпиньяне, Франция, январь 2018 г. © AFP - RAYMOND ROIG

Испанская министр экологических преобразований Тереса Рибера объясняет, что от газопровода через Пиренеи отказались в контексте, когда российский газ был намного дешевле СПГ. Сейчас, когда Европа ищет пути снижения зависимости от «Газпрома», которого она считает ненадежным поставщиком, все изменилось.

Испания предлагает возродить проект газопровода MidCat — но уже не только для газовых поставок, но и для перекачки «зеленого» водорода. Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен тоже говорила, что создание интерконнекторов является одним из европейских приоритетов в нынешних условиях.

В Испании говорят, что газопровод MidCat с учетом уже построенной инфраструктуры в Каталонии может заработать с испанской стороны уже через восемь-девять месяцев. Информированный источник France-Presse уточняет, что до французской границы остается проложить еще около сотни километров и подтверждает, что это заняло бы порядка восьми-девяти месяцев.

Во Франции настроены скептически

Строительство недостающего звена через Пиренеи позволило бы помочь преодолеть энергетический кризис через поставки в Центральную Европу полученного из СПГ газа, прибывающего в терминалы Испании и Португалии из США, Нигерии, Катара — отовсюду.

В Париже тем не менее эту идею восприняли холодно. Власти Франции указывают, что до начала полноценной работы такого газопровода пройдут «многие годы», и он не «отвечает нынешнему кризису». В министерстве энергетической трансформации Франции считают, что быстрее и рентабельнее было бы построить СПГ-терминалы в Северной и Восточной Европе. В частности — в Германии.

«Франция в данном случае как буфер между теми, кому нужен газ, и теми, у кого он есть, — говорит Михаил Крутихин. — Сама Франция более или менее обеспечена. Она получает сжиженный природный газ, у нее ядерные электростанции работают. Зачем ей дополнительно куда-то еще вкладываться, брать на себя какие-то обязательства из-за Германии? Германия может обсуждать это с Испаний и Португалией, а Франция здесь выступает в роли тормоза».

Контекст: Европа хочет снизить газовую зависимость от России

В Европе подчеркивают, что РФ использует энергоресурсы как оружие и больше не хотят зависеть от них. В 2021 году на поставки из России приходилось 45% импорта природного раза в ЕС. Уже в этом году Европейский союз хочет снизить на две трети импорт российского газа. К 2027 году — полностью от него отказаться.

Еврокомиссия представила план по снижению зависимости от российских энергоресурсов под названием REPowerEU, который предусматривает снижение потребления энергии, развитие возобновляемой энергетики и диверсификацию поставок.

Что касается диверсификации, в Европе делают ставку на закупку СПГ. Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщал, что из-за резкого сокращения поставок из России июнь 2022 года стал первым месяцем в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем по трубопроводу из РФ.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

В Еврокомиссии указывают, что ЕС мог бы дополнительно импортировать 50 миллиардов кубометров СПГ из Катара, США, Египта и Западной Африки на годовой основе. Вместе с увеличением поставок трубопроводного газа из Азербайджана, Алжира и Норвегии Евросоюз мог бы снизить свою зависимость от РФ еще на 10 миллиардов кубометров газа, указывают в ЕК.

Кроме того, план REPowerEU предусматривает и развитие биометана как газа будущего и инициативу «Водородный ускоритель», которая должна заменить до 50 млрд кубометров российского газа к 2030 году.

По словам Михаила Крутихина в среднесрочной перспективе Европа сможет стать независимой от российского газа. При этом он отмечает, что в Евросоюзе все нередко все упирается в проблемы с инфраструктурой и со странами-посредниками, и Франция тут далеко не единственный пример. «Например, Греция сейчас расширяет свои мощности по приему сжиженного газа и собирается построить второй терминал — в Александруполисе. Терминал на острове Ревитуса тоже расширяется. Но гнать-то надо через Болгарию, а дальше непонятно — через Венгрию либо Сербию. Да и в Болгарии неизвестно, какое новое правительство придет», — объясняет Крутихин.

По его словам, еще одна проблема — в отсутствии общеевропейского механизма газовой солидарности, который предполагал бы поставки газа туда, где они больше всего нужны.

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