Газовый кризис

Быть или не быть пиренейскому трубопроводу для отправки в Германию газа из Испании и Португалии?

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На фоне нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европе обсуждают возможность возродить проект газопровода-интерконнектора MidCat, соединившего бы Испанию и Францию
На фоне нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европе обсуждают возможность возродить проект газопровода-интерконнектора MidCat, соединившего бы Испанию и Францию AFP - VLADIMIR SIMICEK
Ксения Гулиа
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Германия, Испания и Португалия поддерживают строительство газопровода-интерконнектора, который позволил бы осуществлять газовые поставки из Пиренейского полуострова в Центральную Европу через Францию в контексте нынешнего энергетического кризиса. Будет ли возрожден заброшенный в 2019 году проект газопровода из испанской Каталонии на юг Франции через Пиренеи (MidCat)? И согласится ли Франция стать страной для тразита газа?

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В контексте полномасштабного нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европейском союзе активно ищут пути снизить зависимость от «Газпрома».

Взгляды обращены в том числе к Испании и Португалии — странам, во-первых, не зависящим от российских поставок, а, во-вторых, обладающим развитой инфраструктурой по хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Причем их газовая инфраструктура не используется на полную мощность.

У Испании шесть терминалов для СПГ — крупнейшая сеть среди стран Евросоюза. Ее приемные мощности в разы превышают потребности самой Испании. В общей сложности в Испании находится 34% регазификационных мощностей Европейского Союза и 45% мощностей по хранению сжиженного газа, по данным компании-оператора газовой сети страны Enagas. Кроме того, Испания получает трубопроводный газ из Северной Африки. В Enagas говорят, что в 2021 году Испания получала газ из 14 разных стран. 

Португалия имеет крупный СПГ-терминал в порту Синиша на юге страны. В 2016 году именно Синиш принял первые поставки американского сжиженного газа в Евросоюз. С тех пор объемы поставляемого туда сжиженного газа, особенно из США и Нигерии, возросли примерно до 4 млн тонн в год. В апреле этого года глава портовой администрации говорил, что Синиш, если расширить его инфраструктуру, способен получать до десяти миллионов тонн СПГ.

Терминал для СПГ в Синише, Португалия
Терминал для СПГ в Синише, Португалия © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

 

Испания и Португалия готовы задействовать свой инфраструктурный потенциал для помощи в преодолении газового кризиса остальной Европе. Главная проблема — нехватка инфраструктуры для перегонки газа на север и восток. А именно — соединения с Францией через Пиренеи.

«Это очень давняя проблема. На международных конференциях ее обсуждали уже лет 15 назад», — отмечает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. «Необходимо перебросить дополнительные т.н. интерконнекторы через границу Испании с Францией. Во Франции уже достаточно инфраструктуры, чтобы передавать газ дальше вплоть до Германии», — говорит эксперт.

Сейчас Испания имеет только два соединения с французскими газопроводами через Страну Басков и Наварру (северо-запад Испании). Пропускные способности там — скромные.

Поэтому Испания и Португалия пытаются убедить своих европейских партнеров в необходимости проложить новый интерконнектор. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за отправку газа с Пиренейского полуострова в Центральную Европу через Францию. Германия — одна из самых уязвимых стран перед угрозой перебоев с российскими поставками.

Газопровод через Пиренеи начинали строить, а потом свернули

В 2013 году уже запускали строительство трубы Midi-Catalogne (MidCat), которая должна была связать испанской регион Каталония и юг Франции через Пиренеи. Проект MidCat свернули в 2019 году. Газопровод сочли слишком дорогим и инвазивным для окружающей среды. Он вызывал протесты экологистов по обе стороны границы и не получил реальной поддержки во Франции.

Протесты против пиренейского газопровода в Перпиньяне, Франция, январь 2018 г.
Протесты против пиренейского газопровода в Перпиньяне, Франция, январь 2018 г. © AFP - RAYMOND ROIG

Испанская министр экологических преобразований Тереса Рибера объясняет, что от газопровода через Пиренеи отказались в контексте, когда российский газ был намного дешевле СПГ. Сейчас, когда Европа ищет пути снижения зависимости от «Газпрома», которого она считает ненадежным поставщиком, все изменилось.

Испания предлагает возродить проект газопровода MidCat — но уже не только для газовых поставок, но и для перекачки «зеленого» водорода. Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен тоже говорила, что создание интерконнекторов является одним из европейских приоритетов в нынешних условиях.

В Испании говорят, что газопровод MidCat с учетом уже построенной инфраструктуры в Каталонии может заработать с испанской стороны уже через восемь-девять месяцев. Информированный источник France-Presse уточняет, что до французской границы остается проложить еще около сотни километров и подтверждает, что это заняло бы порядка восьми-девяти месяцев.

Во Франции настроены скептически

Строительство недостающего звена через Пиренеи позволило бы помочь преодолеть энергетический кризис через поставки в Центральную Европу полученного из СПГ газа, прибывающего в терминалы Испании и Португалии из США, Нигерии, Катара — отовсюду.

В Париже тем не менее эту идею восприняли холодно. Власти Франции указывают, что до начала полноценной работы такого газопровода пройдут «многие годы», и он не «отвечает нынешнему кризису». В министерстве энергетической трансформации Франции считают, что быстрее и рентабельнее было бы построить СПГ-терминалы в Северной и Восточной Европе. В частности — в Германии.

«Франция в данном случае как буфер между теми, кому нужен газ, и теми, у кого он есть, — говорит Михаил Крутихин. — Сама Франция более или менее обеспечена. Она получает сжиженный природный газ, у нее ядерные электростанции работают. Зачем ей дополнительно куда-то еще вкладываться, брать на себя какие-то обязательства из-за Германии? Германия может обсуждать это с Испаний и Португалией, а Франция здесь выступает в роли тормоза».

Контекст: Европа хочет снизить газовую зависимость от России

В Европе подчеркивают, что РФ использует энергоресурсы как оружие и больше не хотят зависеть от них. В 2021 году на поставки из России приходилось 45% импорта природного раза в ЕС. Уже в этом году Европейский союз хочет снизить на две трети импорт российского газа. К 2027 году — полностью от него отказаться.

Еврокомиссия представила план по снижению зависимости от российских энергоресурсов под названием REPowerEU, который предусматривает снижение потребления энергии, развитие возобновляемой энергетики и диверсификацию поставок.

Что касается диверсификации, в Европе делают ставку на закупку СПГ. Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль сообщал, что из-за резкого сокращения поставок из России июнь 2022 года стал первым месяцем в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем по трубопроводу из РФ.

В Еврокомиссии указывают, что ЕС мог бы дополнительно импортировать 50 миллиардов кубометров СПГ из Катара, США, Египта и Западной Африки на годовой основе. Вместе с увеличением поставок трубопроводного газа из Азербайджана, Алжира и Норвегии Евросоюз мог бы снизить свою зависимость от РФ еще на 10 миллиардов кубометров газа, указывают в ЕК.

Кроме того, план REPowerEU предусматривает и развитие биометана как газа будущего и инициативу «Водородный ускоритель», которая должна заменить до 50 млрд кубометров российского газа к 2030 году.

По словам Михаила Крутихина в среднесрочной перспективе Европа сможет стать независимой от российского газа. При этом он отмечает, что в Евросоюзе все нередко все упирается в проблемы с инфраструктурой и со странами-посредниками, и Франция тут далеко не единственный пример. «Например, Греция сейчас расширяет свои мощности по приему сжиженного газа и собирается построить второй терминал — в Александруполисе. Терминал на острове Ревитуса тоже расширяется. Но гнать-то надо через Болгарию, а дальше непонятно — через Венгрию либо Сербию. Да и в Болгарии неизвестно, какое новое правительство придет», — объясняет Крутихин.

По его словам, еще одна проблема — в отсутствии общеевропейского механизма газовой солидарности, который предполагал бы поставки газа туда, где они больше всего нужны. 

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