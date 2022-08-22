ЕС планирует создание специальной миссии для обучения военных Украины

Европейский союз рассматривает возможность создания миссии для «обучения и помощи» украинской армии, заявил в этот понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском Сантандере. Это предложение будет обсуждаться через неделю в Праге на заседании Совета министров обороны стран ЕС.

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О планах создания общеевропейской миссии для подготовки солдат и оказания консультативной помощи ВСУ Жозеп Боррель объявил в Сантандере, на севере Испании, где на этой неделе проходит экспертная конференция по теме «Рождение геополитической Европы». Глава европейской дипломатии выразил надежду на то, что министры обороны стран ЕС одобрят эту инициативу на совещании в Праге в будущий понедельник, 29 августа.

По словам Борреля, война РФ против Украины, «которая, похоже, будет продолжаться, требует усилий не только в плане предоставления вооружений и военного оснащения [Киеву], но также обучения и помощи в организации [украинской] армии». Вопрос о создании европейской миссии военных инструкторов и советников для оказания помощи Украине уже обсуждается в Евросоюзе, отметил глава дипломатии ЕС.

📹 Follow LIVE the press conference of HR/VP @JosepBorrellF and @uimp rector @carlosandradas.



🇪🇺🌐 They will introduce the course '#QuoVadisEuropa: the birth of geopolitical Europe' that is taking place this week in #Santander.

https://t.co/5dLy5CYJiC — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 22, 2022

На финансирование поставок вооружений и военного оснащения Украине Евросоюз с начала российского вторжения выделил уже в общей сложности 2,5 миллиарда евро (пятью траншами, последний из которых в €500 млн был одобрен в конце июля).

Жозеп Боррель подчеркнул, что в случае с вторжением РФ в Украину Европа столкнулась с «масштабной» «конвенциональной» войной (а не локальным конфликтом), с войной, в которой «задействованы исключительно большие военные средства и сотни тысяч солдат». «Следовательно, миссия [европейских инструкторов и советников] должна соответствовать масштабу конфликта», — заявил Боррель, отметив, что конкретные параметры миссии должны определить все 27 стран в рамках работы Совета ЕС, в котором в этом полугодии председательствует Чехия.

Боррель лишь отметил, что в задачу будущей миссии должно войти не только «классическое обучение» украинских военных, но и консультативная «помощь в организации армии» Украины. Что касается непосредственно подготовки солдат ВСУ, то она может быть организована Евросоюзом в соседних с Украиной странах.

Боррель напомнил, что миссии военных инструкторов и советников Евросоюза работают в 17 зарубежных странах, с которыми сотрудничает ЕС. «Недавно мы делали это в Мали, только что начали делать это в Мозамбике и уже сделали это в Нигере», — сказал глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррелль также отметил, что в рамках поставок Украине вооружений и военного оборудования многие страны, в том числе и в ЕС, уже осуществляют на двусторонней основе «необходимую подготовку» украинских военных, обучая их использованию поставляемых систем.

В июле месяце Великобритания начала на своих военных базах масштабную программу подготовки украинских военных. К этой программе подключились другие страны-партнеры, в том числе Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Новая Зеландия.

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