День памяти жертв сталинизма и нацизма в Европе и солидарность с Украиной

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Площадь Независимости в Киеве 28 июля 2014.
Площадь Независимости в Киеве 28 июля 2014. AFP/Archivos
RFI
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Сегодня «мучительная память» о жертвах тоталитарных режимов прошлого — не «просто отдаленное воспоминание», «она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины». С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 августа, когда в Европе отмечают День памяти жертв сталинизма и нацизма.

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23 августа — дата подписания Договора о ненападении между гитлеровской Германией и СССР — с 2009 года решением Европейского парламента стало Днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Годовщина заключения «пакта Молотова-Риббентропа», разделившего сферы влияния в Европе между Гитлером и Сталиным, является с тех пор для европейцев и днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. Это подчеркнула в своем заявлении во вторник глава Еврокомиссии.

Сегодня, в 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, эта дата имеет особое значение. В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу, а также напомнил о том, что мир нельзя воспринимать как должное. Мучительная память о прошлом — не просто отдаленное воспоминание, она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины,

— отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомнив о мужестве борцов против тоталитаризма ушедших эпох, глава Еврокомиссии выразила уважение и поддержку всем тем, кто «сегодня вынужден делать это снова». «Украинский народ отдает свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых построен наш [Европейский] союз», — подчеркнула фон дер Ляйен. 

Единая «Европа была создана для защиты мира, (…) чтобы мы, европейцы, ушли от войны и угнетения», — напомнила глава Еврокомиссии, обратившись отдельно к сражающимся украинцам:

Мы продолжим стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока вы не одержите победу.

В заявлении 23 августа Урсула фон дер Ляйен также отметила необходимость противостоять «российской государственной пропаганде, которая искажает историю, распространяет конспирологию и наказывает тех, кто выступает против нее». «Мы будем решительно продолжать нашу работу по противодействию дезинформации», — пообещала глав Еврокомиссии.

Закон о Дне памяти жертв сталинизма и нацизма, отмечаемом 23 августа, Европейский парламент принял 2 апреля 2009 года. В документе депутаты ЕС указали на военные преступления и преступления против человечности, совершенные как нацистским режимом Германии, так и тоталитарным режимом Советского союза. «Депортации, убийства, порабощение» названы злодеяниями и Гитлера, и Сталина.

Единым днем памяти жертв двух тоталитарных систем Европарламент также стремился напомнить о «влиянии советского строя и оккупации на граждан посткоммунистических государств», о чем «мало известно» в остальной Европе.

Летом 2009 года решение поддержала Парламентская ассамблея ОБСЕ. На заседании в Вильнюсе она приняла резолюцию «Об объединении разрозненной Европы», осудившую тоталитарные режимы XX века — нацизм и сталинизм.

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В России за публичные высказывания о преступлениях советского режима в годы Второй мировой войны грозят наказания — вплоть до уголовного преследования.

В 2021 году законом запретили «публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», а также отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». В апреле 2022 года в КоАП появилась статья, определившая наказания за нарушение этих запретов: для граждан — штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток

В 2014 году в УК была введена статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Лишением свободы на срок до 5 лет по ней наказывают в том числе за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» или о ветеранах, а также за «оскорбление памяти» участников войны или «унижение чести и достоинства» ветеранов (оскорбление ветеранов приравняли к «реабилитации нацизма» в 2021 году после приговора Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко).

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