День памяти жертв сталинизма и нацизма в Европе и солидарность с Украиной

Сегодня «мучительная память» о жертвах тоталитарных режимов прошлого — не «просто отдаленное воспоминание», «она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины». С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 августа, когда в Европе отмечают День памяти жертв сталинизма и нацизма.

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23 августа — дата подписания Договора о ненападении между гитлеровской Германией и СССР — с 2009 года решением Европейского парламента стало Днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Годовщина заключения «пакта Молотова-Риббентропа», разделившего сферы влияния в Европе между Гитлером и Сталиным, является с тех пор для европейцев и днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. Это подчеркнула в своем заявлении во вторник глава Еврокомиссии.

Сегодня, в 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, эта дата имеет особое значение. В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу, а также напомнил о том, что мир нельзя воспринимать как должное. Мучительная память о прошлом — не просто отдаленное воспоминание, она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины,

— отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомнив о мужестве борцов против тоталитаризма ушедших эпох, глава Еврокомиссии выразила уважение и поддержку всем тем, кто «сегодня вынужден делать это снова». «Украинский народ отдает свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых построен наш [Европейский] союз», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Today we honour the victims of totalitarian regimes.



We are inspired by those who stood up to injustice then and we support those who do it today, as the horrors of war are back in Europe.



Ukrainians are giving their lives to protect the values on which our Union is built. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2022

Единая «Европа была создана для защиты мира, (…) чтобы мы, европейцы, ушли от войны и угнетения», — напомнила глава Еврокомиссии, обратившись отдельно к сражающимся украинцам:

Мы продолжим стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока вы не одержите победу.

В заявлении 23 августа Урсула фон дер Ляйен также отметила необходимость противостоять «российской государственной пропаганде, которая искажает историю, распространяет конспирологию и наказывает тех, кто выступает против нее». «Мы будем решительно продолжать нашу работу по противодействию дезинформации», — пообещала глав Еврокомиссии.

Закон о Дне памяти жертв сталинизма и нацизма, отмечаемом 23 августа, Европейский парламент принял 2 апреля 2009 года. В документе депутаты ЕС указали на военные преступления и преступления против человечности, совершенные как нацистским режимом Германии, так и тоталитарным режимом Советского союза. «Депортации, убийства, порабощение» названы злодеяниями и Гитлера, и Сталина.

Единым днем памяти жертв двух тоталитарных систем Европарламент также стремился напомнить о «влиянии советского строя и оккупации на граждан посткоммунистических государств», о чем «мало известно» в остальной Европе.

Летом 2009 года решение поддержала Парламентская ассамблея ОБСЕ. На заседании в Вильнюсе она приняла резолюцию «Об объединении разрозненной Европы», осудившую тоталитарные режимы XX века — нацизм и сталинизм.

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В России за публичные высказывания о преступлениях советского режима в годы Второй мировой войны грозят наказания — вплоть до уголовного преследования.

В 2021 году законом запретили «публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», а также отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». В апреле 2022 года в КоАП появилась статья, определившая наказания за нарушение этих запретов: для граждан — штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток

В 2014 году в УК была введена статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Лишением свободы на срок до 5 лет по ней наказывают в том числе за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» или о ветеранах, а также за «оскорбление памяти» участников войны или «унижение чести и достоинства» ветеранов (оскорбление ветеранов приравняли к «реабилитации нацизма» в 2021 году после приговора Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко).

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