«Операция термостат»: Европа готовится к зиме без российского газа.

Ожидает ли мир новая глобальная рецессия из-за войны в Украине? В то время как цены на электричество и газ в Европе подскочили до исторического уровня с начала российского вторжения, Франция и ее соседи готовятся до наступления зимы ввести меры экономии энергии. В это же время аналитики сравнивают мировую экономику с «котом Шредингера».

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Режим экономии и шерстяные носки: европейцы готовятся к трудной зиме из-за снижения поставок российского газа. Российский газовый кран уже перекрыт для Латвии, Болгарии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Польши. Его потоки в другие страны Европы сокращаются: по словам нескольких экспертов, опрошенных France-Presse, в июле они сократились примерно на 70% по сравнению со среднегодовыми.

Война спровоцировала «первый в истории настоящий глобальный энергетический кризис», заявил AFP исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. При этом Европа находится «в эпицентре этого кризиса».

Газ настолько важен Европе, что на него не распространяются европейские санкции, в отличие от угля (полное эмбарго) и нефти (постепенное эмбарго).

Тем не менее, цены на природный газ продолжают расти. В минувший понедельник они достигли нового максимума после очередной новости о временном прекращении поставок российского газа по «Северному потоку-1». Российский гигант «Газпром» объявил в пятницу, что поставки российского газа в Европу по этому газопроводу будут приостановлены на три дня, с 31 августа по 2 сентября, для «техобслуживания». По словам Людвига Меринга, директора Ассоциации производителей нефти, газа и геотермальной энергии Германии (BVEG), это «явная попытка использовать зависимость Европы от российского газа».

Бьярне Шилдроп из шведского банка Seb прогнозирует «чрезвычайно сложную» энергетическую ситуацию в Европе этой зимой, утверждая, что Россия может еще больше снизить экспорт природного газа, особенно «в те дни, когда прогноз обещает особенно холодную погоду».

Резко сократившиеся поставки через газопровод «Северный поток-1» между Россией и Германией и дальше «будут колебаться от нуля до 20% пропускной способности в ближайшие месяцы, что приведет к рецессии в Европе зимой 2022/23 года», прогнозирует Мэтт Оксенфорд из аналитического центра Economist Intelligence Unit.

В случае нехватки газа власти европейских стран прекратят поставки, в первую очередь, в промышленности: во Франции и в Германии правительства разрабатывают кризисные планы, чтобы решить, чем пожертвовать в первую очередь. Но частных потребителей также призывают экономить энергию, а Брюссель просит 27 стран-членов сократить потребление газа на 15%.

Механически выросли цены на электроэнергию (ее стоимость в ЕС привязана к цене газа). В Германии в понедельник поставки электроэнергии в начале 2023 года оценивались в сумму до 700 евро за мегаватт-час (МВтч). Стоимость электроэнергии во Франции в начале следующего года может достичь 840 евро за МВтч. Около половины из 56 ядерных реакторов Франции в настоящее время остановлены для технического обслуживания или недавно возникших проблем с коррозией. Таким образом, цены почти удвоились за несколько недель: в начале июня они составляли около 500 евро за мегаватт-час.

Накануне зимнего энергетического кризиса страны Европы уже начали вводить ограничительные меры на потребление энергии.

Еще весной Италия запустила «операцию термостат», призванную снизить отопление и уменьшить кондиционирование воздуха в школах и администрациях. Позже эту инициативу подхватили Испания и Германия. В Германии также начали кампанию, призывающую частных потребителей сократить использование кондиционеров, передвигаться на общественном транспорте, а не на автомобиле, и даже поменять в ванных насадки для душа на те, что расходуют меньше воды. Во многих городах местные власти декретами снизили температуру воды в бассейнах и уменьшили городское освещение.

Франция

В то время как Франция до конца года заблокировала цены на энергию для физических лиц, в Германии потребители ожидают, что счета за газ для домохозяйств увеличатся на несколько сотен евро в год. Поэтому многие жители интересуются установкой солнечных батарей, а продавцы угля не успевают возобновлять резервы в хранилищах.

С июля в Париже и некоторых других города Франции мэры выпустили декреты, согласно которым магазинам, использующим кондиционеры, запрещено держать двери открытыми. Кроме этого, Франция временно отказалась от закрытия последней угольной электростанции и хочет построить новый плавучий терминал для хранения сжиженного газа (СПГ), хотя такое решение осуждают экологи.

Помимо этого, в сентябре правительство обещает издать указ, запрещающий использование световой рекламы ночью (с 1:00 до 6:00), а также распространить на всю территорию страны запрет держать открытыми двери отапливаемых магазинов или магазинов с кондиционерами.

По данным французского Агентства по охране окружающей среды и энергетическому контролю (ADEME), цифровой рекламный жидкористаллический экран площадью в 2м² потребляет 2049 кВтч в год, что эквивалентно среднегодовому потреблению домохозяйства на освещение и бытовые приборы (без учета отопления).

Великобритания

В Великобритании власти намереваются ввести скидки на пользование электроэнергией в ночные часы. Таким образом они хотят снизить риск отключения электричества в часы пик. Как пишут местные СМИ, компания Electricity System Operator (ESO) рассматривает возможность «наградить» скидками британцев, которые придерживаются такого «добродетельного» поведения. Скидки могут достичь 6 фунтов (7 евро) за киловатт-час, если британцы не будут использовать стиральные и посудомоечные машины, сушилки или игровые приставки с 17:00 до 20:00. «Мы разрабатываем новую услугу, которой потребители смогут воспользоваться этой зимой, и вскоре предоставим дополнительную информацию», — прокомментировал эту информацию France-Presse представитель ESO. Компания согласует эту меру с британским регулятором в области эренгетики Ofgem и надеется, что она будет действовать уже с октября.

Великобритания сильно зависит от газа и, согласно прогнозам, цены на электроэнергию для физических лиц в стране могут увеличиться более чем вдвое в январе следующего года. По некоторым оценкам, средний счет за электроэнергию на одно домохозяйство может достичь 6000 фунтов стерлингов в год, или почти 20% общего располагаемого дохода домохозяйства в Соединенном Королевстве.

Инфляция в Великобритании достигла 10,1% годовых в июле, что является рекордом за последние 40 лет. А к октябрю прогнозируется рост цен на 13% годовых. В настоящее время государственная субсидия потребителям составляет 400 фунтов стерлингов в год, и новое правительство, которое будет сформировано после выборов премьер-министра 5 сентября, должно рассмотреть меры по ее повышению.

Германия

Рост инфляции заметен и в Германии. В минувший понедельнк Немецкий федеральный банк (бундесбанк) спрогнозировал, что инфляция в этой крупнейшей экономике Европы осенью может достичь пика, превысив 10%. В своем ежемесячном отчете Бундесбанк предупреждает о риске экономической рецессии.

Так как Германия, из-за веса тяжелой промышленности в ее экономике, является одной из стран, наиболее подверженных последствиям газового кризиса, рост цен на энергоносители может иметь более негативные последствия, чем предполагалось, отмечают эксперты Bundesbank.

«Снижение экономической активности в зимние месяцы становится все более вероятным, — пишут они, — Ожидается, что высокая степень неопределенности с поставками газа этой зимой и резкий рост цен сильно ударят по домохозяйствам и предприятиям».

Высокие цены и необходимость создания запасов на зиму уже заставили власти регулировать потребление газа в стране, при этом основными жертвами стали наиболее потребляющие его отрасли экономики, такие как сталелитейная промышленность или производство удобрений.

От восстановления к риску рецессии: как война отразилась на мировой экономике

Согласно экономическим прогнозам, 2022-й должен был стать годом мощного роста мировой экономики после вызванного эпидемией коронавируса резкого спада. Однако шесть месяцев войны в Украине вызвали угрозу рецессии, причем не только в странах Европейского континента.

«Всего шесть месяцев назад экономический ландшафт сильно отличался от сегодняшнего», — отмечает в полугодовом отчете рейтинговое агентство S&P Global. Если в начале года во всем мире открывались хорошие перспективы роста, а инфляция рассматривалась как «преходящая», то с 24 февраля «все изменилось, и не в лучшую сторону», — продолжает агентство.

Крупные международные институты постоянно снижают свои прогнозы глобального роста на текущий год. Международный валютный фонд (МВФ) теперь оценивает его на уровне 3,2%, тогда как в октябре 2021 года он прогнозировал, что рост мировой экономики в 2022 году составит 5%.

Однако в день вторжения России в Украину еще трудно было представить, что две страны, имеющие, по данным ОЭСР, всего 2% ВВП и мировой торговли, могут ввергнуть планету в экономическую депрессию. Такой комментарий под экономическим прогнозом на 2022 год помещает агентство France-Presse. Причина такого экономического спада заключается в том, что «несмотря на свой скромный вес, Украина и Россия являются мировыми центрами торговли зерном и энергоносителями». Война привела к стремительному росту цен на продукты питания и бензин, причем ситуация часто одинакова в странах Европы, США, Южной Америки и Африки.

Стремительный рост цен на продукты питания, связанный с растущими затратами на транспорт и пшеницу, масло и удобрения, привел к тому, что ООН предупредила о риске «голодного урагана» в Африке.

В тяжелой промышленности страдают такие энергоемкие отрасли, как химическая, сталелитейная и металлургическая. В Китае и Японии этот сектор ослаблен из-за принятой Пекином стратегии «нулевого COVID».

Столкнувшись с растущей инфляцией, правительствам развитых стран пришлось снова раскошеливаться, как в пандемийный период, несмотря на исторически высокие государственные долги. Одни европейские страны потратят миллиарды на государственные субсидии на отопление, скидки на бензин, замораживание цен, а другие уже ввели добавочный налог на прибыль для нефтяных компаний. Соединенные Штаты приняли «Акт о снижении инфляции»: план госинвестиций в размере 370 миллиардов долларов. Такая государственная поддержка вызвана ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков, которые пытаются снизить инфляцию.

На фоне экономической депрессии растет беспокойство населения: индекс доверия потребителей в США близок к рекордно низкому уровню, показатель уверенности немецких предпринимателей находится на минимуме, зарегистрированном в эпоху ковида, а в Китае сектор недвижимости переживает тяжелый кризис.

Перерастет ли глобальная стагнация экономики в мировую рецессию? У экономистов на этот счет разные мнения. Многие говорят о том, что у мировой экономики еще есть в запасе свои ресурсы. Несмотря на промышленный спад, европейский и американский рынки труда все еще находятся отличном состоянии, рост безработицы не отмечен, и даже наоборот. Это побудило администрацию Байдена заявить, что США еще не переживают рецессию, несмотря на падение ВВП два квартала подряд.

Аналитики HSBC сравнивают мировую экономику с экспериментом из квантовой физики, известным как «кот Шредингера»: «мировая экономика может быть в рецессии или нет», говорят они, точно так же, как кошка может быть живой или мертвой.

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