Чехия созывает экстренное совещание ЕС по энергетическому кризису.

Премьер-министр Чехии, чья страна в этом полугодии председательствует в Евросоюзе, заявил в пятницу о созыве экстренного совещания для урегулирования энергетического кризиса, связанного с российским вторжением в Украину. Этот шаг связан с тем, что 27 стран стремятся уменьшить свою зависимость от поставок нефти и газа из России. Цены на энергоносители в европе на этой неделе резко выросли.

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Чехия «созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — написал премьер-министр Петр Фиала в Twitter. Такое решение уже одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал в Twitter, что Европейский энергетический совет должен собраться «как можно скорее». «Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это вредит всему ЕС», — заявил он.

В пятницу Германия и Франция объявили о рекордных ценах на электроэнергию в 2023 году, при этом Европейская комиссия планирует сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети в этом году и покончить с зависимостью от российских поставок топлива до 2030 года. Председательствующая с 1 июля в ЕС Чехия обязалась сделать энергетическую безопасность приоритетом во время этого полугодия.

Как заявил Йозеф Сикела, энергетический рынок перестал работать должным образом после сокращения поставок из России. «В какой-то степени рынок вышел из-под контроля, волатильность рынка больше не реагирует на хорошие новости, в то время как плохие новости накапливаются и подталкивают цены вверх», — сказал он журналистам в среду. «Это общеевропейская проблема, и, конечно, если у вас есть европейский рынок и общеевропейская проблема, проще всего искать решение на общеевропейском уровне», — добавил он.

Среди возможных решений Сикела упомянул введение общего ценового потолка и диверсификацию цен в зависимости от типа производства энергии. В настоящий момент стоимость электроэнергии в ЕС привязана к цене газа.

В начале августа начал действовать план ЕС по сокращению потребления газа на 15% с целью максимально увеличить свои запасы газа перед началом зимы. Однако некоторые страны-члены получили исключения из этого правила, поскольку слишком зависят от поставок из России.

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