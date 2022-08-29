ЕС проведет экстренные переговоры по энергетике 9 сентября: что планируется изменить.

Министры энергетики стран Евросоюза проведут экстренные переговоры 9 сентября, сообщил в понедельник министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в настоящее время ЕС работает над «структурной реформой рынка электроэнергии». ЕС пытается уменьшить свою зависимость от поставок нефти и газа из России после нападения Москвы на Украину.

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«Я созываю внеочередное заседание Энергетического совета. Мы встретимся в Брюсселе 9 сентября. Мы должны исправить ситуацию на энергетическом рынке. Решение на уровне ЕС, безусловно, лучшее, что у нас есть», – написал 29 августа Сикела в Twitter.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский союз готовит «экстренное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии». «Растущие цены на электроэнергию ясно показывают пределы текущего функционирования рынка. Это было задумано в совершенно ином контексте», — пояснила она в понедельник во время пресс-конференции в Бледе (Словения).

Во вторник, 30 августа, в Дании пройдет подготовительное совещание по этому вопросу, в нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В минувшую пятницу Германия и Франция сообщили о рекордных ценах на электроэнергию: немецкий контракт на предстоящий год достиг 995 евро (995 долларов США) за мегаватт-час, а французский эквивалент превысил 1100 евро против 85 евро в обеих странах в прошлом году.

В вокресенье Австрия призвала страны ЕС принять меры по огрпничению цен на электроэнергию. Как заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер: «Мы должны окончательно остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это возможно только благодаря европейскому решению», — сказал он в распространенном его службами пресс-релизе. По его мнению, «рынок не будет регулировать себя сам в его нынешнем виде», поэтому он призвал все 27 стран ЕС «объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв».

«Цена на электроэнергию должна быть отделена от цены на газ, и она должна приблизиться к фактической затрате на выработку»,

— считает канцлер.

Другими словами, цена на электроэнергию должна определяться не в зависимости от растущих цен на газ, как это делается в ЕС сейчас, а она должна быть максимально приближена к к себестоимости производства.

Как заявил австрийский канцлер, этот вопрос находится на рассмотрении перед созывом экстренного совещания 9 сентября. «Вопрос (об отделении цен – ред.) будет в повестке дня», — заверил канцлер, который говорит, что поднимал его со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

«Мы не можем позволить Путину каждый день определять цену на электроэнергию в Европе», — сказал Карл Нехаммер.

Австрия, очень зависимая от российского газа, особенно для отопления и промышленности, до февральского вторжения России на Украину получала 80% своего газа из Москвы, но большая часть ее электроэнергии производится из возобновляемых источников энергии.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник призвал страны ЕС «быстро» договориться о реформе европейского рынка электроэнергии, правила которой ставятся под сомнение в условиях резкого роста цен. Нынешнюю систему «нельзя назвать функциональной, если она приводит к таким высоким ценам на электроэнергию», заявил лидер на пресс-конференции в Праге, полагая, что «теперь мы должны действовать быстро, скоординировано» на уровне Европейского Союза и не допустить «отдельные действия» со стороны государств-членов.

Цены на газ в Европе снизились впервые с апреля

Помимо этого Европейская комиссия планирует сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети в этом году и покончить с зависимостью от поставок российского топлива до 2030 года. План сократить потребление газа в ЕС на 15% вступил в силу в начале этого месяца.

Поле сильного роста цен на газ в Европе на прошлой неделе, в этот поендельник газовые фьючерсы упали, после заявлений о том, что страны-члены ЕС практически заполнили свои запасы газа на зиму. Утром 29 августа европейские цены на природный газ продемонстрировали самое большое падение с апреля. Так, эталонные фьючерсы на голландском рынке упали на 16% до 286 евро за мегаватт-час, фьючерсы на газ TTF с поставкой в ​​сентябре упали на 12,74% до 296 евро за мегаватт-час.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, падение цен произошло из-за того, что хранилища газа в Германии заполняются быстрее, чем ожидалось. Ожидается, что крупнейшая экономика Европы достигнет 85-процентной загрузки уже в следующем месяце, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Запасы газа в Германии в настоящее время составляют 82% от их потенциала. Такой успех Хабек объяснил предпринятыми правительством «мерами предосторожности»: всеобщая экономия энергии и «массовая закупка газа» у других поставщиков. В июле Берлин поставил перед собой цель по доведению запасов газа до 95% к 1 ноября, до наступления зимы.

Для этого правительство приняло ряд ресурсосберегающих мер, включая увеличение использования угля, сокращение потребления энергии в общественных зданиях и бизнесе. (ссылка) Берлин также принял исключительный пакет поддeржки в размере 1,5 миллиарда евро на покупку сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обеспечить его поставки, в частности, из Катара и США. В среднесрочной перспективе в стране запланировано пять проектов терминалов СПГ для импорта ресурса непосредственно из моря. Первый должен заработать этой зимой в порту Вильгельмсхафен на Северном море.

Кроме этого, правительство Германии намерено национализировать компанию Gazprom Germania (немецкое подразделение «Газпрома, из которого российский государственный газовый гигант вышел в апреле). Для этого, как пишет немецкая газета Welt am Sonntag, уже была создана холдинговая компания Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) с целью возможной национализации. В настоящее время операции Gazprom Germania осуществляет Bundesnetzagentur (BNetzA).

Однако ситуация с газовыми поставками остается очень хрупкой: снижение поставок российского газа, технические проблемы в Норвегии и растущая конкуренция за поставки СПГ — все эти факторы не исчезнут в ближайшее время. Также нарастают опасения, что Россия может не вернуть газопровод «Северный поток-1» в эксплуатацию после трехдневного технического обслуживания с 31 августа.

Во Франции, после визита Эмманюэля Макрона в Алжир, «в ближайшее время будут сделаны объявления» о возможном увеличении поставок алжирского газа. Об этом в минувшее воскресенье заявил официальный представитель правительства Оливье Веран. Министерство энергетики Франции подтвердило, что в настоящий момент «ведутся обмены между Engie и Sonatrach (алжирской государственной нефтегазовой группой – ред.), «в рамках стратегии диверсификации наших поставок газа, проводимой правительством в течение нескольких месяцев.»

Многие европейские страны, стремящиеся уменьшить свою зависимость от поставок российского газа после вторжения в Украину, обратились к Алжиру, как, например, Италия, подписавшая в апреле важное соглашение с Алжиром об увеличении поставок газа.

Но во время своей поездки президент Макрон подчеркнул, что Франция «мало зависит от газа в своем энергетическом балансе, около 20%, при этом для Алжирского газа «составляет от 8 до 9%». «Мы не находимся в той динамике, когда алжирский газ может изменить ситуацию», — заявил он, отметив, что Франция уже «зарезервировала свои объемы» на зиму с запасами на уровне 90%.

Алжир, чьи доказанные запасы природного газа составляют около 2400 млрд м3, поставляет около 11% газа, потребляемого в Европе, против 47% в России. Это первый африканский экспортер природного газа и 7-й в мире.

В то же время Венгрия продолжает переговоры с Россией о дополнительных поставках газа и надеется заключить сделку с «Газпромом» об их реализации уже в следующем месяце. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В прошлом месяце Петер Сийярто встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, чтобы получить 700 миллионов кубометров дополнительного газа сверх уже существующего соглашения между двумя странами. В этом месяце «Газпром» начал увеличивать поставки газа в Венгрию в дополнение к ранее согласованным поставкам по газопроводу «Турецкий поток».

По данным национального энергетического регулятора, запасы Венгрии на 1 августа составляли 3,25 миллиарда кубометров газа, или более 51% от общей емкости хранилищ. По соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию по долгосрочному соглашению с Россией и еще 1 млн кубометров по газопроводу из Австрии. Соглашение с «Газпромом» заключено сроком на 15 лет.

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