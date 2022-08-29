Олаф Шольц предлагает значительно расширить ЕС, приняв Украину, Грузию, Молдову и страны Западных Балкан

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, призвал значительно расширить Европейский Союз, приняв Украину, Грузию, Молдову и страны Западных Балкан. Он также предложил в этом случае отказаться от права вето — возможности той или иной страны блокировать общеевропейские решения.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призывает к реформам Европейского союза и приему новых членов. Он выступил за прием в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. «Факт того, что Евросоюз продолжает расширяться на восток — в интересах нас всех», — сказал канцлер ФРГ, выступая в Карловом университете в Праге.

«В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией», — цитирует Шольца DW.

Как отмечает AFP, Олаф Шольц подчеркнул, что в случае крупного расширения Евросоюза нынешние правила нужно будет пересмотреть. Он предлагает оказаться от права вето, по которому одна страна может заблокировать общеевропейское решение. В случае расширения риск этого увеличивается. «Я предлагаю постепенно перейти к принятию решений большинством в общей внешней политике, но и в других областях, как налоговая политика», — заявил канцлер Германии.

По его словам, «приверженность принципу единогласия работает только до тех пор, пока давление с целью принять решение слабо». Но ситуация уже не та из-за «смены эпохи», вызванной полномасштабным российским вторжением в Украину, подчеркнул он.

Как отмечает DW, федеральный канцлер пообещал, что Германия продолжит помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшее время направит ей системы ПВО, радары, беспилотники и другое современное вооружение. Шольц подчеркнул, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

Олаф Шольц, начавший масштабные инвестиции в германскую армию, выразил намерение бороться с сокращением европейских вооруженных сил и оборонных бюджетов. По его словам, нужно более тесное сотрудничество между европейскими предприятиями по проектам вооружений, совместные производство и закупки.

Канцлер ФРГ также подтвердил, что поддерживает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о «европейском политическом сообществе». Однако канцлер менее амбициозен, чем французский президент, относительно этой новой инстанции, отмечает AFP. По мнению Шольца, это может быть обсуждением один или два раза в месяц основных вопросов, касающихся европейского континента в целом.

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