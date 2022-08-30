Как официальный Минск воюет с мертвыми, формируя образ врага

КОММЕНТАРИИ

От пропагандистской антипольской риторики белорусские власти перешли к практике. В июле началось «благоустройство» захоронений бойцов Армии Крайовой в Беларуси. «Благоустройство» — так обозначены действия на могилах в одном из официальных документов, как рассказали RFI в Союзе поляков Беларуси. На практике же это выглядело ликвидацией могил времен Второй мировой (не послевоенного антисоветского сопротивления) и мемориала вместе с останками при помощи бульдозеров. Опрошенные RFI специалисты отмечают, что исторические факты официальный Минск не интересуют, «история теперь используется властями для закрепления в сознании людей образа врага».

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Обвинения в недружественности официальный Минск стал предъявлять Польше почти сразу после выборов президента в августе 2020 года. Если до 9 августа в качестве главной угрозы общественности подавалась Москва — тут и задержания «вагнеровцев», и якобы российские деньги за претендентом на участие в выборах Виктором Бабарико, то после осуждения Европой и проведения самих выборов, и последовавшего насилия над протестовавшими против их результатов Минск переключился в обвинениях на Запад.

Сначала белорусские власти обвинили Польшу в желании забрать себе Западную Беларусь — якобы польская верхушка мечтает воскресить Речь Посполитую в границах 1939 года, затем — в финансировании экстремистов — от СМИ, телеграм-каналов до участников еженедельных маршей протеста. Был громкий скандал вокруг запрета на возвращение в Беларусь из командировки главы Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича — гражданина Беларуси. Осень 2021 года запомнилась в Беларуси и Польше штурмами польской границы тысячами мигрантов, преимущественно курдами из Ирака.

Также в 2021 году было заведено уголовное «польское дело» — тогда арестовали пять человек, сейчас за решеткой в ожидании суда остается Анджей Почобут, известный журналист, работавший в том числе корреспондентом «Gazeta Wyborcza» в Беларуси. Среди прочего занимался темами антисоветского сопротивления в Западной Беларуси и Армией Крайовой. Почобута обвинили в «разжигании религиозной и национальной вражды», недавно стало известно еще и о его «призывах к санкциям».

В 2022 году, объявленном белорусскими властями Годом исторической памяти, антипольская риторика в государственных СМИ появляется почти ежедневно. За оценку участия СССР в разделе Польши вместе с Гитлером в 1939 году как оккупацию можно получить срок, советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года в нынешней Беларуси, как и в советские времена, следует называть «освободительный поход Красной Армии». К обвинениям также добавились якобы желание Польши забрать себе западную Украину и пособничество поляков в геноциде белорусского народа во время Второй мировой войны. Последнее обвинение, казалось бы, абсурдно — в нацистский генеральный план Ост, предусматривавший «освобождение жизненного пространства» для Третьего Рейха, были включены поляки и жители европейской части СССР. Но у белорусских властей свой взгляд на события Второй мировой — в разряд пособников нацистов попали бойцы Армии Крайовой.

Что такое АК?

Армия Крайова (Armia Krajowa) действовала в 1942–1945 годах в пределах Речи Посполитой до 1939 года. Это главная организация польского Сопротивления гитлеровской оккупации, одно из крупнейших партизанских формирований в Европе — до 380 тысяч человек в 1944 году. АК подчинялась польскому правительству в изгнании, которое разместилось в Великобритании. Главная цель АК — восстановление независимости Польши.

Что касается советских войск и партизан, то какое-то время АК проводило с ними совместные операции, временами союзничество прекращалось. Летом 1943 года Москва отказалась от совместных операций, советские партизаны получили приказ разоружать отряды АК, известно о массовых расстрелах безоружных «аковцев».

Стратегия АК не предполагала послевоенной Польши под контролем Москвы. Подполье стало не только антифашистским, но и антикоммунистическим. Антисоветским настроениям способствовало и невмешательство советских войск в ход Варшавского восстания, поднятого АК.

После расформирования АК некоторые отряды продолжили деятельность — последний «аковец» был ликвидирован в 1963 году. Продолжавшие сражаться с новыми, коммунистическими властями Польши бывшие бойцы АК известны под именем «проклятые солдаты» (żołnierze wyklęci) — они оказались изгоями для новых властей своей страны, советские власти также продолжали преследование бывших союзников на территории Беларуси, Украины, Литвы. С послевоенной историей бойцов АК связаны и преступления против мирного населения — ликвидация сотрудничавших с коммунистической властью, чиновников, милиционеров, коммунистов. Совершались теракты, диверсии, нападения на госучреждения.

После краха социалистической ПНР бойцы Армии Крайовой получили статус героев, памятники и улицы в честь АК есть практически в каждом польском городе. При этом польские историки не отрицают вышеупомянутых преступлений, совершенных бойцами расформированной АК. Так, Институт национальной памяти Польши оценил как преступление с «признаками геноцида» нападение отряда бывшего «аковца» «Бурого» на белорусские деревни под Белостоком — известно о 79 убитых мирных жителях и сожжении нескольких деревень.

Война с мертвыми в 2022-м в Беларуси

В июле этого года белорусские власти приступили к «благоустройству» захоронений бойцов Армии Крайовой в Беларуси. «Благоустройство» — так были обозначены действия на могилах в одном из официальных документов, как рассказал RFI один из представителей непризнаваемого властями Союза поляков Беларуси. На практике же это выглядело ликвидацией могил времен Второй мировой (не послевоенного антисоветского сопротивления) и мемориала вместе с останками при помощи бульдозеров.

Последний — уже шестой — случай государственного вандализма отмечен 25 августа — дороги к захоронению в деревне Сурконты Гродненской области перекрыла милиция, как пишет сайт СПБ, «возмущенным местным жителям, которые пробуют зафиксировать преступление, угрожают арестом», действия «напоминают масштабную спецоперацию».

«МИД решительно осуждает многомесячную кампанию против польской исторической памяти в Беларуси, организованную узурпаторскими белорусскими властями. Еще одним особо вопиющим проявлением политики Минска по фальсификации истории в Западной Беларуси стало варварское уничтожение кладбища Армии Крайовой в Сурконтах, — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Польши Лешека Ясины. — Операция, проведенная с применением тяжелой техники, с привлечением служб, блокирующих доступ к мемориалу и запугивающих местных жителей, пытающихся задокументировать масштабы разрушений, является крайне позорным проявлением стирания польскости с территории Гродненской области. Также ясно, что и этот, и предыдущие случаи уничтожения польских памятных мест проводились по инициативе властей Минска».

В сообщении подчеркивается, что «клеветническая, антипольская кампания белорусских властей встретит решительный ответ со стороны Республики Польша». «Обязанностью каждого цивилизованного государства является охрана исторических памятных мест, особенно могил и кладбищ, составляющих общее наследие. Призываем власти Минска опомниться в своем безумии, жертвой которого становится историко-культурное наследие, которое также принадлежит Беларуси», — отмечается в сообщении МИД Польши.

Дело не в солдатах АК

Белорусский историк Александр Пашкевич в интервью RFI говорит, что исторические факты Минск не интересуют:

В белорусских правящих кругах никто ведь особо не разбирается насчет того, какая была Армия Крайова, как ее можно оценивать, сотрудничала ли она с советскими партизанами или не сотрудничала — это по большому счету никому не надо. К истории отношение чисто инструментальное. Это нужно рассматривать не в контексте каких-то исторических счетов, а в контексте текущей белорусской внутренней и внешней политики.

Очевидная цель акций против польских военных захоронений времен Второй мировой войны — нынешняя Польша. Сегодня Беларусь находится в такой ситуации, когда на нее оказывается международное давление, а Польша — одна из тех стран, которая занимает наиболее принципиальную позицию относительно нынешнего белорусского режима. В рамках этих отношений с Польшей, в стремлении хоть как-то ее уколоть, заставить пойти на компромиссы с белорусским режимом как раз эти акции и проводятся. Все делается ради того, чтобы хоть как-то зацепить поляков. Но так как зацепить трудно, то покажем здесь у себя, что готовы на все ради этого.

Белорусские пропагандисты, не проводя прямую связь с уничтожением польских могил, очень много говорят о вандализме Европы в отношении могил солдат советской армии и памятников в их честь. По мнению Александра Пашкевича, проведение таких параллелей — обычная манипуляция, ведь останки советских солдат не выбрасывают, речь именно о памятниках:

Если сравнивать все эти акции в Европе по сносу или переносу советских памятников и то, что делают в Беларуси, — то это все-таки очень разные вещи. У нас это конкретно варварский подход, у нас просто берут и ровняют с землей, памятники сносят, непонятно куда девают, как и останки — это просто государственный вандализм. На Западе все же если откуда-то убирают мемориал, несущий идеологическую функцию, то цивилизованно эксгумируют, переносят на кладбища вместе — чаще всего — с памятниками. Тут есть стремление избавиться от этих символов, лишить военные захоронения символического значения, если оно в них вкладывалось, символ советской власти, советской победы — а для многих стран это все очень неоднозначно, советская победа приносила не только освобождение от гитлеровцев, но одновременно и советскую оккупацию. А в высказываниях российских и белорусских пропагандистов все ставится с ног на голову — могилы раскапываются, а европейские дети чуть ли не играют костьми красноармейцев в футбол.

Историк сомневается, что Год исторической памяти заложит фундамент новой идеологии белорусского государства:

Идеологический фундамент тут всегда был один, он не менялся все последние 28 лет — самосохранение власти. Сохранить власть в руках одного человека, сохранить в руках всей этой группировки, которая сегодня захватила ее, не допустить событий, которые не то что лишат этих людей власти, но даже попробуют ее немножко ограничить. И на этом этапе все средства, как считают эти власти, хороши. Все, что возможно, они применяют. Если надо идти на какие-то аморальные поступки, на совсем какую-то дикость — они на это идут. Может быть, даже есть такая задача — всем показывать и доказывать, что никакие средства цивилизованного решения проблем этой власти не нужны. Хотите уступок от нас? Ну тогда сами перед нами капитулируйте. Белорусские власти доказывают, что никаких границ для них нет, никакие установки не работают, потому, давайте, принимайте нас черненькими, принимайте такими, какими мы есть, тогда, может быть, если вы будете в отношении нас более покладистыми, более прагматичными, то мы будем сами себе ограничивать в своей дичи. Власть себя позиционирует очень отвязанной, для которой просто не существует ни правил приличия, ни рамок дозволенного, ничего. Как и путинская власть в России, так и белорусская — позиционирует себя как хулиганскую, то есть чистый культ силы, мы можем все, мы не только можем, но мы и делаем все, не задумываясь. Потому признавайте нас такими, а на любые ваши враждебные нам действия мы будем отвечать такими вещами, на которые вы никогда не отважитесь, поэтому мы сильнее.

Белорусский краевед Ян Рамейка отмечает в интервью RFI, что «история теперь используется властями для закрепления в сознании людей образа врага».

«Понятно, что каждый нормальный человек будет осуждать то, что делали нацисты в годы Второй мировой, в этом нет ничего нового, но белорусские власти пошли дальше — они образ нацистов накладывают не только на гитлеровскую Германию и ее союзников, но на всю Европу. Особенно на соседние с Беларусью страны. Воюют с теми соседями, в которых видят угрозу для своей власти, а жертвами становятся погибшие во время Второй мировой и после нее, — сказал Ян Рамейка. — Главной целью АК была борьба за независимость Польши. И основная часть действий АК была направлена против нацистов. Но белорусские пропагандисты не были бы белорусскими пропагандистами, если бы не сумели вывести тезис о том, что Армия Крайова — это пособники нацистов. Они реально это пишут! Ну и известно, что журналист Анджей Почобут сидит по обвинению в реабилитации нацизма как раз за то, что писал об АК в контексте антисоветского польского партизанского движения. Недаром хронологические границы геноцида белорусского народа совсем недавно установлены не с 1941-го по 1944 год, когда Беларусь была под немецкой оккупацией, а с 1941-го по 1951-й, то есть все антисоветские движения властями засчитаны как те, кто занимался геноцидом. Действительно, участники и белорусского, и польского, и украинского антисоветского сопротивления убивали людей, в списке жертв — милиционеры, председатели колхозов, сельсоветов, финансовые агенты. Вряд ли „аковцы“ или другие антисоветские партизаны смотрели на этническое происхождение, главным была принадлежность человека к советской власти».

СССР опирался на хоть и лживую, но серьезно разработанную идеологию, на доктрину коммунизма. А у режима Лукашенко идеологии так и не появилось, думаю, сейчас как раз из истории и пробуют сделать какую-то идеологию, в первую очередь основанную на поиске врага или врагов. Да, до него [врага] не достанешь напрямую, но можно и просто могилы рушить, — считает Ян Рамейка. — Режим показывает населению, для чего он нужен. Дескать, есть нацисты, пособники нацистов и наследники нацистов, а мы с ними всегда воевали и будем воевать. И если бы не мы, мудрые управители страной, то они завоевали бы Беларусь. Своей войной с мертвыми белорусские власти прикрывают в том числе свою идеологическую слабость.

По мнению историка, поляки избраны врагом № 1 Беларуси, «потому что Польша дает больше возможностей для формирования такого образа».

«Можно подставить лживый тезис об угнетении во время Речи Посполитой, хотя это была уния РП и Великого княжества Литовского, в котором белорусский язык был официальным языком. Можно использовать факты антибелорусской политики времен второй Речи Посполитой. И это все не так уж давно по времени. А чтобы лепить врагов из литовцев, надо вспоминать какой-нибудь 12 век, когда литовские вожди делали набеги на княжества на территории нынешней Беларуси. Ну и Польша — большое государство, с большим сотрудничеством с США, соответственно, больше аргументов для формирования образа страны-злодейки. Опять же, после Второй мировой в Беларуси остались польские могилы, но неи литовские. Литовские не уничтожить и при желании — их тут нет», — напоминает Ян Рамейка.

Опасными «игры с прошлым могут быть для образования», считает историк.

Война с мертвыми закончится после того, как со сцены сойдут ее инициаторы. Вряд ли у их преемников будут такие же странные идеи. Но мне кажется, что последствия в школах от этого идеологического накручивания в какой-то степени могут быть опасными — школьникам могут вбить в голову тезисы, которые помогут формировать определенное мировоззрение: „Россия — всегда друг, Запад — всегда враг и инициатор геноцида белорусов“. Но все-таки есть причины, чтобы не переоценивать влияние пропаганды. Во-первых, вся эта идеология пропитана ложью, все их аргументы и действия — не слишком убеждают, тот, кто умеет думать, а тем более, если находит другие источники информации, в том числе научные исследования, он не будет принимать все это за чистую монету. Думаю, правда для человека все же интереснее, чем ложь, — рассуждает Ян Рамейка.

Пока же белорусские власти по-своему заботятся о подрастающем поколении «нацменьшинств». На Гродненщине в сентябре не откроются последние в Беларуси польские и литовские школы — весной принято решение о их переводе на русский язык обучения.

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