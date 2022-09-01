В Польше открылся европейский эвакуационный медицинский центр для украинцев.

Европейский союз открыл в Польше медицинский центр для приема раненых и больных из Украины перед их эвакуацией в другие европейские страны, сообщила Еврокомиссия в четверг.

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Европейский комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины открыли центр Medevac, расположенный рядом с аэропортом Жешув (юго-восток Польши, примерно в 80 км от границы с Украиной).

В этом центре выходцы из Украины – гражданские лица или солдаты – могут пройти превое лечение, вакцинацию, сделать обследования на наличие заболеваний и получить психологическую поддержку. Далее эти пациенты могут быть перенаправлены в больницы других европейских стран. Для этой цели власти Норвегии, не являющейся членом Евросоюза, предоставили два рейса в неделю.

Открытие этого медицинского центра было сделано с целью ослабить давление на больницы, принимающие украинцев в Польше, Молдове и Словакии. Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС.

«Число раненых в Украине увеличивается с каждым днем, а больницы, которым уже не хватает оборудования, с трудом удовлетворяют потребности. В то же время разрушение структур здравоохранения в Украине лишает пациентов с хроническими заболеваниями лечения, необходимого им для выживания. Мы не можем бросить этих людей», — сказал Янез Ленарчич. «Центр медицинской эвакуации будет играть жизненно важную роль в быстрой доставке пациентов в больницы Европы», — подчеркнул он.

Евросюз запустил программу эвакуации нуждающихся в медицинской помощи украинцев 11 марта. С тех пор 1143 украинских пациента были перевезены в 18 европейских стран: Германию, Францию, Ирландию, Италию, Данию, Швецию, Румынию, Люксембург, Бельгию, Испанию, Португалию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Литву, Финляндию, Польшу и Чехию.

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