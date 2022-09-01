«Усложненный Шенген»: как россияне будут получать туристические визы в ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. На фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В среду министры иностранных дел ЕС приняли решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Они отказались от идеи полного запрета на выдачу туристических виз россиянам.

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Как сказал журналистам после встречи в Праге верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отношения с Москвой «не могут оставаться неизменными», и соглашение об упрощенном визовом режиме, достигнутое в 2007 году, должно быть «полностью приостановлено».

По его словам, приостановка сделает получение виз для граждан России «более трудным» и «более длительным». «Это значительно сократит количество новых виз, выдаваемых государствами-членами ЕС», — добавил он.

На встрече в Праге представители восточных стран-членов ЕС призывали к полному отказу от выдачи туристичесих виз российским гражданам. Поэтому после встречи министров Боррель сказал, что граничащие с Россией страны «могут принять меры на национальном уровне», ограничив въезд в Европейский союз.

До начала заседания Польша и три балтийских государства (Эстония, Латвия и Литва) заявили, что рассматривают возможность полного запрета для российских путешественников, если этого не сделает ЕС в целом. В совместном заявлении, которое цитирует France-Presse, эти четыре страны заявили, что такая мера является «необходимым первым шагом». Тем не менее они подчеркнули, должны быть сделаны исключения «для диссидентов, а также для других гуманитарных случаев».

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы (…) рассмотрим вопрос о введении временных запретов на выдачу виз или ограничений на пересечение границы на национальном уровне для граждан России с визами ЕС», — говорится в заявлении на английском языке.

Комментируя это заявление Жозеп Боррель подчеркнул, что такие меры должны соответствовать правилам Шенгенской зоны, и подчеркнул важность того, чтобы члены российского гражданского общества могли продолжать ездить в Европейский Союз. «Мы не хотим закрываться от россиян, которые против войны в Украине», — сказал Боррель.

Какие визы теперь могут получить россияне

ЕС продолжит выдавать визы «определенным группам россиян», заявил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но процесс получения визы теперь будет более долгим и дорогостоящим. Каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. Количество выданных виз уменьшится, в визовый сбор увеличится с текущих 35 до 80 евро.

Если раньше туристы, полчучавшие однократную шенгенскую визу, при повторном обращении могли рассчитывать на получение многократной визы сроком до пяти лет, то теперь этого не будет. Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме позволит больше не выдавать россиянам многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы, объясняла ранее глава МИД Германии Анналена Бербок.

Кроме этого, Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные на территориях, входивших в состав Украины.

Упрощенный режим выдачи виз уже был частично приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также присутствовал на переговорах в Праге, назвал решение ЕС «полумерой». «Мы живем в то время, когда эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер. Полумеры (...) против России — это именно то, что привело к полномасштабному вторжению 24 февраля», — сказал он.

В Европе за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия и Нидерланды. Не поддержали ограничения Венгрия, Франция и Германия.

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