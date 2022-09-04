В Праге десятки тысяч вышли на акцию против помощи Украине из-за роста цен на газ. Премьер заявил, что митинг устроили пророссийские силы

В субботу в Праге прошла демонстрация против политики правительства Чехии, в которой, по данным полиции, участвовали около 70 тысяч человек. Протестующие среди прочего требовали прекратить помогать оружием Украине и установить прямые контакты с поставщиками газа из России, передает Radio Prague International.

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В субботу в Праге прошла крупная акция протеста под названием «Чешская Республика на первом месте». По данным полиции, на нее вышли порядка 70 тысяч человек. Как отмечает Radio Prague International, это была совместная акция разных партий и организаций, несогласных с нынешней политикой премьер-министра Петра Фиалы.

Корреспондент «Би-би-си» сообщил, что в акции участвовали ультраправые националисты в футболках с Путиным, коммунисты, ковид-скептики, но также известные ученые. По его словам, многие приехали в Прагу из других мест.

Сообщается, что на демонстрации звучали лозунги против ЕС, НАТО, «зеленого курса» для Европы и против нынешней политики Чехии в отношении России. Они также требовали обеспечить прямые контакты с поставщиками газа по низким ценам, в первую очередь с Россией.

«Правительство премьера Фиалы, возможно, является проукраинским или брюссельским, но уж точно не чешским. Правительство должно снизить налоги, включая НДС, и положить конец антироссийским санкциям, которые наносят ущерб чешским предпринимателям, a также прекратить поставки оружия в Украину. Это не наша война», — заявила лидер евроскептической, национально-консервативной партии Trikolora Зузана Майерова-Заградникова.

С начала войны в Украине Чехия приняла около 400 тысяч украинских беженцев и направила Украине значительное количество вооружения и гуманитарной помощи.

Демонстрация в Праге прошла на следующий день после того, как правительство Петра Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте. Вотум недоверия был инициирован двумя оппозиционными партиями, в том числе ультраправой партией «Свобода и прямая демократия».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя демонстрацию в Праге заявил, что протест организовали «пророссийские силы, близкие экстремистским позициям, чьи интересы противоречат интересам Чехии».

«Понятно, что российская пропаганда и дезинформационные кампании присутствуют на нашей территории и что некоторые люди просто их слушают», — добавил он.

Цены на энергоносители растут по всей Европе на фоне снижения российских поставок газа. Летом «Газпром» под разными предлогами сокращал поставки по «Северному потоку». 2 сентября «Газпром» полностью остановил «Северный поток», сославшись на утечки масла.

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