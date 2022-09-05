Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс.

В понедельник члены Консервативной партии Великобритании избрали большинством голосов 47-летнюю Лиз Трасс на пост премьер-министра страны.

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Кандидатура Лиз Трас набрала 81 326 голосов против 60 399, отданных за Риши Сунака, бывшего министра финансов Великобритании. Голосование проводилось c конца июля по почте.

Во вторник Лиз Трасс должна отправиться в Шотландию в королевскую резиденцию Балморал, чтобы встретиться с королевой Елизаветой, которая официально поручит ей сформировать правительство.

Лиз Трасс считалась фаворитом на пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона, объявившего в июле об уходе с поста после неоднократных скандалов в правительстве. Лиз Трасс стала четвертым представителем Консервативной партии, занявшим пост главы правительства после выборов 2015 года и после референдума о Brexit в 2016. Это третья женщина в истории Великобритании на посту премьера после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Новый глава Даунинг-стрит вступает в должность «на фоне взрывоопасных экономических и социальных условий», при инфляции, превышающей 10%, и резком росте счетов за электроэнергию, комментирует это событие France-Presse.

Экономическая политика во время энергетического кризиса была в центре избирательной кампании. В ее ходе Лиз Трасс обещала массовое снижение налогов для предприятий и населения. В воскресенье во время интервью ВВС она заверила, что после своего избрания будет действовать «с первой недели», чтобы помочь британцам снизить их счета за электроэнергию. При этом она отказалась назвать конкретные меры. По сообщениям ряда британских СМИ, рассматривается вопрос о замораживании цен на энергоносители. В этом интервью Лиз Трасс также подчеркнула, что представит «в течение месяца» проект налоговой реформы для преодоления кризиса.

Согласно недавнему опросу YouGov, 52% британцев считают, что она будет плохим или очень плохим премьер-министром. Поэтому ее «туманных обещаний» может оказаться недостаточно, чтобы успокоить социальное недовольство, которое потрясло страну этим летом.

Борис Джонсон отказался публично поддержать кого-либо из претендентов и заверил своего преемника в своей поддержке в прощальном сообщении в Sunday Express, заявив, что оба финалиста «более чем способны» занять эту должность. При этом Борис Джонсон не исключил своего возвращения в политику.

После одобрения кандидатуры премьер-министра королевой Лиз Трасс вернется в Лондон, где она должна сформировать свое правительство и встретиться с лидером лейбористской оппозиции в среду в парламенте.

Отношения России и Великобритании не изменятся в ближайшее время, несмотря на смену премьер-министра на Даунинг-стрит, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя. Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — сказал Песков еще до объявления результатов выборов в Великобритании.

Он также добавил, что пока не решен вопрос, направит ли президент Владимир Путин новому главе британского правительства поздравительную телеграмму.

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