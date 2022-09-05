Интервью: 50 лет со дня захвата израильских заложников на мюнхенской Олимпиаде

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Мемориальная плита у здания на Коннолли-штрассее, 31, где в 1972 взяли в заложники представителей израильской сборной. Мюнхен.

5 сентября 1972 года во время Олимпийских игр в Мюнхене члены палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в олимпийскую деревню и взяли в заложники группу спортсменов, тренеров и судей из израильской делегации. Операция по освобождению заложников прошла неудачно, жертвами теракта стали 11 представителей израильской сборной и один полицейский.

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В 2017 году в Олимпийском парке Мюнхена был открыт мемориальный центр, посвященный памяти погибших. Русская редакция RFI побеседовала с Бернхардом Пурином, директором Еврейского музея Мюнхена и одним из авторов концепции мемориального центра.

Торжественных мероприятий по случаю 50-й годовщины трагедии могло не состояться, так как семьи жертв угрожали бойкотом. Но несколько дней назад, после десятилетий переговоров, правительство Германии и семьи погибших смогли договориться: сумма компенсации, которую Мюнхен и регион Бавария выплатят семьям, составит 28 миллионов евро.

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