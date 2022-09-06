Дело белорусской правозащитницы Марфы Рабковой и 94 года тюрьмы для десятерых политзаключенных

БЕЛАРУСЬ

Судебное заседание по делу Марфы Рабковой и других обвиняемых. 25/09/2022.

Судья Сергей Хрипач полностью согласился с доводами прокурора Романа Бизюка. Представительницу правозащитного центра «Весна» Марфу Рабкову приговорили к 15 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 5 до 17 лет.

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В совместном заявлении 19 правозащитных организаций уголовный процесс в отношении координатора волонтерской службы «Весны» Марфы Рабковой и волонтера «Весны» Андрея Чапюка назван «удручающим политически мотивированным делом».

Следственный комитет Беларуси называет Марфу Рабкову «организатором и руководителем ряда организованных преступных групп, имевших автономные ячейки в регионах Беларуси со своими лидерами».

Закрытый суд над десятью политзаключенными начался 25 апреля этого года — по делу состоялось 70 заседаний. К делу Рабковой и Чапюка добавили дела политзаключенных активистов анархистского движения Акихиро Гаевского-Ханады, Александра Францкевича, Алексея Головко, Александра Козлянко, Павла Шпетного, Никиты Дранца, Андрея Марача, Даниила Чуля. В деле фигурирует 11 статей Уголовного кодекса, материалы составляют 160 томов. Прокурор Роман Бизюк запросил для десяти политзаключённых от 5 до 17 лет.

6 сентября суд приговорил:

Александра Францкевича — 17 лет

Ахикиро Гаевского-Ханадо — 16 лет

Марфу Рабкову — 15 лет

Алексея Головко — 12 лет

Павла Шпетного — 6 лет

Никиту Дранца — 6 лет

Александра Козлянко — 6 лет

Андрея Чепюка — 6 лет

Андрея Марача — 5 лет

Даниила Чуля — 5 лет

Из чего состояло дело?

Политзаключенные обвиняются в организации, руководстве или участии в анархистских группах — «Революционное действие», «Народная самооборона», «Революционная акция» в 2016–2020 годах. При этом интернет-ресурсы этих групп были признаны МВД экстремистскими 2 ноября 2021 года — через 8–15 месяцев после ареста всех десяти фигурантов дела.

По информации Следственного комитета, обвиняемые создавали «общаки», интернет-магазин для продажи экстремистской литературы, одежды и другой атрибутики на территории Беларуси, Украины и России. «Руководители вербовали молодых людей, склонных к экстремизму, активных участников фанатского движения, и разыскивали лиц с помощью администрируемых ими социальных сетей, экстремистских интернет-ресурсов и Telegram-каналов», — сообщал СК.

В правозащитном сообществе о деятельности Марфы Рабковой говорят иное. Вот что пишет Белорусский национальный молодежный совет «Рада», входящий в Европейский молодежный форум (YFJ), объединяющий 34 молодежные организации и инициативы Беларуси:

При ее активном участии были организованы десятки наблюдений за мирными собраниями граждан, проведен мониторинг более 100 судебных заседаний по административным делам в отношении задержанных участников мирных акций, организованы тренинги для новых волонтеров. В 2020 году Марфа Рабкова набрала и обучила краткосрочных наблюдателей для кампании „Правозащитники за свободные выборы“. Во время и после избирательной кампании активно участвовала в организации помощи репрессированным активистам и их семьям, принимала участие в документировании показаний жертв пыток и издевательств со стороны силовиков в первые дни акций протеста.

25-летнюю Марфу Рабкову задержали 17 сентября 2020 года по дороге домой после вручения правозащитному центру «Весна» премии Яна Карского «Орел». Она уже два года находится в СИЗО № 1 в Минске.

Через неделю власти предъявили первое обвинение по статье «Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности». В тот же день Amnesty International потребовала от белорусских властей немедленного освобождения активистки. Позже к требованию присоединилась Международная организация за права человека (FIDH) и 41 членская организация.

В октябре 2020 года правозащитники «Весны» провели акцию по сбору подписей за Марфу Рабкову: 190 белорусских мужчин и женщин заявили о готовности взять поручительство за правозащитницу. Портрет Марфы Рабковой появился на центральных улицах Праги на билбордах с тегом #BelarusHeroes. В рамках кампании #WeStandBYyou у Марфы Рабковой появилась символическая крестная мать — заместитель главы депутатской группы «Альянс 90/Зеленые» в немецком Бундестаге Агнешка Брюгер.

Зимой 2021 года Рабковой предъявили новые обвинения: «разжигание социальной вражды группой неустановленных лиц», «участие в преступной организации», «финансирование и подготовка к участию в массовых беспорядках». (ч. 3 ст. 293 УК). Весной правозащитница поставлена на профилактический учет как «склонная к экстремистской и иной деструктивной деятельности».

В СИЗО у Рабковой серьезно ухудшилось здоровье — воспаление лимфатических узлов, стоматологические проблемы, теряла сознание во время прогулки в СИЗО. Во время нахождения Марфы в СИЗО у нее умер отец и бабушка, на похороны ее не отпустили, несмотря на ходатайства.

В октябре прошлого года Рабковой разрешили впервые встретиться с мужем Вадимом Жаромским.

10 декабря 2021 года Марфа Рабкова стала лауреатом Национальной премии за достижения в области прав человека в номинации «Правозащитник года».

Весной 2022 года международная правозащита призвала белорусские власти оказать Марфе Рабковой необходимую медицинскую помощь. Генеральная прокуратура официально отказалась реагировать н массовые обращения по поводу ненадлежащего содержания Марфы Рабковой.

Белорусский национальный молодежный совет «Рада» цитирует письмо Рабковой после первого дня суда 25 апреля 2022 года:

Я так ужасно устала, что у меня даже не было сил говорить. Столько информации, личностей, движений и впечатлений. Я от этого уже отвыкла. Немного неудобно ехать в автозаке, потому что наручники сзади и режут руки, но слава богу их не сильно затягивают. И хорошо, что их снимают в клетке. Когда ехала в автозаке, то думала о том, где мы проезжаем мой дом. Горько от этих мыслей. Но я успокаивала себя фразой, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И еще я тихо напевала „Купалинку“ (белорусская народная песня — RFI), чтобы не было страшно. В суде, когда увидела много людей, мне так захотелось домой. Просто взять и выйти за дверь. И у меня было чувство, будто и не было этих 19 тюремных месяцев, что все это мне приснилось. Но это также были горькие мысли. Нужно пережить и вытерпеть этот тяжкий период.

В настоящее время за решеткой также находятся руководитель «Весны» Алесь Беляцкий, член правления «Весны» и вице-президент FIDH Валентин Стефанович, юрист и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, юрист гомельского отделения «Весны» Леонид Судаленко и волонтер Татьяна Ласица.

Всего в Беларуси по состоянию на 6 сентября политзаключенными признаны 1323 человека.

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