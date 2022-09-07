Ценовой потолок на газ из РФ: глава Еврокомиссии представила меры для обуздания цен на энергоносители
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В условиях «астрономических цен» на энергетическом рынке и «манипулирования» этим рынком со стороны России Европейский союз может ограничить цены на электроэнергию, а также российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 7 сентября с предложениями по преодолению энергетического кризиса. 9 сентября Совет ЕС на уровне профильных министров соберется на экстренное заседание по энергетическому кризису.
Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, потому что Россия не только является ненадежным поставщиком, но и активно манипулирует нашими энергетическими рынками,
— заявила Урсула фон дер Ляйен в среду, выступая перед журналистами.
Цены на энергоносители стали «астрономическими», и Еврокомиссия предложит ряд мер для поддержки самых уязвимых слоев населения, а также бизнеса.
Сперва Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что уже сделано в ЕС для смягчения кризиса. Европейцы снизили потребление газа, что позволяет им опережающими темпами заполнять газохранилища перед зимой. Эти хранилища уже заполнены в среднем в ЕС на 82% (во Франции — более чем на 90%). 80-процентного заполнения изначально ожидали лишь к октябрю.
Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022
So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.
We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.
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Евросоюз повысил диверсификацию газовых поставок, нарастив импорт из США, Норвегии, Алжира, Азербайджана. «Например, Норвегия сейчас поставляет в ЕС больше газа, чем Россия», — указала фон дер Ляйен. ЕС также продолжает масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии в рамках программы RePowerEU.
Глава Еврокомиссии отметила, что «манипуляции на газовых рынках» оказывают сильное влияние на европейский рынок электроэнергии (где цены на электричество связаны с газовыми***).
Урсула фон дер Ляйен предложила следующие антикризисные меры.
- «Умная экономия электроэнергии» (Smart Savings of Electricity): снижение потребления в пиковые периоды.
- Ограничение доходов компаний, производящих «низкоуглеродную электроэнергию» с малой себестоимостью. Из-за скачка цен на газ они получают сейчас «неожиданно высокую» прибыль: цена продажи электричества не отражает их производственных затрат.
- «Солидарный взнос» ЕК предлагает ввести для нефтяных и газовых компаний, также получающих рекордные прибыли.
- Изъятые «сверхдоходы» Еврокомиссия предлагает перенаправить на поддержку уязвимых категорий населения и компаний, а также на инвестиции в возобновляемые источники энергии.
- Введение предельной цены на газ из России.
«Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования жестокой войны против Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК отметила, что если в начале войны российский трубопроводный газ составлял 40% от всего импортируемого Евросоюзом газа, то сегодня на него приходится лишь 9% газового импорта.
Издание Politico накануне сообщало, что для российского газа рассматривается потолок в 50 евро за мегаватт-час (порядка $500 за тысячу кубометров), впятеро ниже текущих котировок. Потолок будет временным, чтобы решение в ЕС можно было принять не единогласно, а квалифицированным большинством.
Европейская комиссия предлагает ограничить 200 евро за мегаватт-час (МВт-ч) цену электроэнергии, произведенной без использования природного газа. Об этом 7 сентября сообщило агентство Рейтер, получившее доступ к проекту документа с предложениями ЕК. Это одна из мер, направленных на снижение цен на электричество до наступления зимы. Еврокомиссия также предлагает установить для государств-членов задачу сократить ежемесячное потребление электроэнергии на 10% по сравнению со средним показателем (в этом месяце) за последние пять лет.
По сообщению AFP, на заседании Совета ЕС 9 сентября будут также обсуждаться вопросы совместных закупок энергоносителей странами ЕС, отказ от привязки цен на электричество к газовым котировкам и структурная реформа рынка электроэнергии в единой Европе.
*** Оптовый рынок электроэнергии ЕС основан на принципе маржинального ценообразования, при котором торги идут от самого дешевого (возобновляемая энергетика) к самому дорогому источнику электроэнергии (газовые электростанции). В итоге все производители получают ту цену, по которой энергию продал последний из них. Окончательная цена на электроэнергию для потребителей часто определяется ценой на газ.
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