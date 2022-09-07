Ценовой потолок на газ из РФ: глава Еврокомиссии представила меры для обуздания цен на энергоносители

В условиях «астрономических цен» на энергетическом рынке и «манипулирования» этим рынком со стороны России Европейский союз может ограничить цены на электроэнергию, а также российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 7 сентября с предложениями по преодолению энергетического кризиса. 9 сентября Совет ЕС на уровне профильных министров соберется на экстренное заседание по энергетическому кризису.

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Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, потому что Россия не только является ненадежным поставщиком, но и активно манипулирует нашими энергетическими рынками,

— заявила Урсула фон дер Ляйен в среду, выступая перед журналистами.

Цены на энергоносители стали «астрономическими», и Еврокомиссия предложит ряд мер для поддержки самых уязвимых слоев населения, а также бизнеса.

Сперва Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что уже сделано в ЕС для смягчения кризиса. Европейцы снизили потребление газа, что позволяет им опережающими темпами заполнять газохранилища перед зимой. Эти хранилища уже заполнены в среднем в ЕС на 82% (во Франции — более чем на 90%). 80-процентного заполнения изначально ожидали лишь к октябрю.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.



So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.



We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

Евросоюз повысил диверсификацию газовых поставок, нарастив импорт из США, Норвегии, Алжира, Азербайджана. «Например, Норвегия сейчас поставляет в ЕС больше газа, чем Россия», — указала фон дер Ляйен. ЕС также продолжает масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии в рамках программы RePowerEU.

Глава Еврокомиссии отметила, что «манипуляции на газовых рынках» оказывают сильное влияние на европейский рынок электроэнергии (где цены на электричество связаны с газовыми***).

Урсула фон дер Ляйен предложила следующие антикризисные меры.

«Умная экономия электроэнергии» (Smart Savings of Electricity): снижение потребления в пиковые периоды.

Ограничение доходов компаний, производящих «низкоуглеродную электроэнергию» с малой себестоимостью. Из-за скачка цен на газ они получают сейчас «неожиданно высокую» прибыль: цена продажи электричества не отражает их производственных затрат.

«Солидарный взнос» ЕК предлагает ввести для нефтяных и газовых компаний, также получающих рекордные прибыли.

Изъятые «сверхдоходы» Еврокомиссия предлагает перенаправить на поддержку уязвимых категорий населения и компаний, а также на инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Введение предельной цены на газ из России.

«Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования жестокой войны против Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что если в начале войны российский трубопроводный газ составлял 40% от всего импортируемого Евросоюзом газа, то сегодня на него приходится лишь 9% газового импорта.

Издание Politico накануне сообщало, что для российского газа рассматривается потолок в 50 евро за мегаватт-час (порядка $500 за тысячу кубометров), впятеро ниже текущих котировок. Потолок будет временным, чтобы решение в ЕС можно было принять не единогласно, а квалифицированным большинством.

Европейская комиссия предлагает ограничить 200 евро за мегаватт-час (МВт-ч) цену электроэнергии, произведенной без использования природного газа. Об этом 7 сентября сообщило агентство Рейтер, получившее доступ к проекту документа с предложениями ЕК. Это одна из мер, направленных на снижение цен на электричество до наступления зимы. Еврокомиссия также предлагает установить для государств-членов задачу сократить ежемесячное потребление электроэнергии на 10% по сравнению со средним показателем (в этом месяце) за последние пять лет.

По сообщению AFP, на заседании Совета ЕС 9 сентября будут также обсуждаться вопросы совместных закупок энергоносителей странами ЕС, отказ от привязки цен на электричество к газовым котировкам и структурная реформа рынка электроэнергии в единой Европе.

*** Оптовый рынок электроэнергии ЕС основан на принципе маржинального ценообразования, при котором торги идут от самого дешевого (возобновляемая энергетика) к самому дорогому источнику электроэнергии (газовые электростанции). В итоге все производители получают ту цену, по которой энергию продал последний из них. Окончательная цена на электроэнергию для потребителей часто определяется ценой на газ.

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