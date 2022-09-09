Войну России против Украины не поддерживает почти половина белорусов

Только пятая часть опрошенных Chatham House горожан Беларуси считает, что белорусские войска выполнят возможный приказ вступить в войну в Украине. Новый опрос аналитического центра Chatham House проводился с 4 по 17 августа с помощью интернет-интервью (CAWI). В опросе приняли участие 793 респондента. Как утверждают в Chatham House, выборка соответствует структуре городского населения.

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Исследователи сравнивали результаты опроса с предыдущими, полученными сразу после вторжения российских войск в Украину и в начале лета.

«Мы видим, что идея полноценного вступления Беларуси в войну остается маргинальной. Мы видели это в самом начале, например, вот эти 3%, которые хотели бы принять участие в военных действиях на стороне России, — эта их идея остается маргинальной. У нас сейчас среди городских жителей мы видим 7%, которые хотели бы, чтобы Беларусь принимала участие в войне, при этом 5% на стороне России и 2% на стороне Украины», — сказал на презентации нового исследования руководитель белорусского проекта Chatham House, доктор политических наук Рыгор Астапеня.

Согласно результатам последнего опроса, 35% респондентов однозначно не поддерживают военные действия России в Украине. Впрочем, такая доля противников российской агрессии была и в предыдущих опросах. Но изменилась доля тех, кто «скорее поддерживает» и «скорее не поддерживает». С учетом таких ответов противников действий России стало 45%, а сторонников войны — 30%.

За полгода войны стало меньше тех, кто считал, что Беларусь должна была поддержать действия России в Украине в начале войны, но при этом не вступая напрямую в конфликт. В марте таковых было 28%, сейчас — 22%.

12% опрошенных считают, что Беларусь сейчас должна осудить действия России, не вступая напрямую в конфликт, осудить действия Украины — 2% респондентов.

42% опрошенных полностью или частично соглашаются с тем, что война в Украине не имеет смысла, но 32% респондентов смысл находят.

Около 40% городских жителей считают, что российские войска в Украине не применяют оружие против мирных граждан.

Рыгор Астапеня замечает, что белорусы стали более пессимистичны в отношении последствий войны для самих себя. В июне 53% респондентов считали, что санкции Запада отражатся на «простых людях», сейчас таковых — 60%.

18% опрошенных полагает, что белорусская армия все же примет полноценное участие в войне на стороне России, в апреле таковых было 23%. Только 20% респондентов считает, что белорусские военные выполнят приказ участвовать в войне. При этом 49% опрошенных думает, что в обществе не будут осуждать белорусских военных, которые откажутся воевать.

Судя по ответам на вопросы об отношении к соседям, белорусам хотелось бы дружить и с Россией, и с Украиной. К России относятся положительно 71% опрошенных, к Украине — 65%.

Авторы исследования отмечают, что белорусы остаются противниками постоянной дислокации войск Российской Федерации на территории Беларуси и категорически против размещения здесь российского ядерного оружия — 43%. Но стабильным при этом остается количество сторонников союза с Россией — 37%, правда, белорусы видят союз с Россией скорее как экономический, а не политический или военный. За сближение с Евросоюзом выступают 17% опрошенных, примерно такие же цифры были и в апреле.

Как отмечает Рыгор Астапеня, «есть ощущение, что белорусам очень не хочется того, чтобы Беларусь была частью войны». «Белорусское общество хочет дистанцироваться от войны в Украине — существует нарастающий запрос на выражение Беларусью нейтралитета в этом конфликте. Белорусы считают войну бессмысленной и вредной для Беларуси», — подчеркивают в Chatham House.

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