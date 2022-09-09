Свободно говорила по-французски, пожимала руку десяти президентам: Елизавета II и Франция

Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II и ее любимый французский президент Франсуа Миттеран в Елисейском дворце 30 лет назад, 9 июня 1992 года.

8 сентября в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании. Ей было 96 лет. Она была старейшим монархом в британской истории. С Францией королеву Елизавету II связывали особые отношения. Королева свободно говорила на языке Мольера, а ее первой поездкой за границу стал Париж в 1948 году.

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У Елизаветы II есть французские корни. Ее далеким предком был Александр Демье (Alexandre Desmier), властитель Ольбрез, выходец из французской протестантской семьи, родившийся в 1608 году. Будущая королева выучила французский язык в детстве — с гувернанткой, виконтессой Марией-Антуанеттой де Беллэг (Marie-Antoinette de Bellaiguе). Свою первую речь на французском языке принцесса Элизабет произнесла в 13 лет по случаю приезда в Лондон тогдашнего президента Франции Альбера Лебрена. Когда королеве хотелось посекретничать со своей сестрой Маргарет, она переходила на французский, которого не понимал ее муж, принц Филипп.

Франция стала страной, где королева бывала чаще всего. И не только с государственными визитами. Всю жизнь Елизавета II увлекалась верховой ездой. Скаковые лошади были ее страстью. И ее частные поездки во Франции были связаны с посещением конных заводов, где она покупала чистокровных скакунов.

В Букингемском дворце по особо торжественным случаям доставали голубой севрский сервиз, подаренный английскому королевскому доме Людовиком XVI. Французские мастера и ремесленники были первыми поставщиками английского двора.

Первая официальная поездка будущей королевы в Париж случилась в мае 1948 года. Наследной принцессе было 22 года, и несколькими месяцами ранее она вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Во время поездки уже беременная принцом Чарльзом принцесса Элизабет побывала на гала вечере в парижской Опере, ужинала в одном из старейших ресторанов города Tour d'Argent, танцевала с молодым мужем в кабаре, где для нее пела Эдит Пиаф. Элизабет очень хотелось попасть на спекталь «Грязными руками» по пьесе Сартра — главную театральную постановку сезона — но ее не пустила королевская служба протокола.

Елизавета II и принц Филипп во время медового месяца 25 ноября 1947 года. - / AFP

Первую поездку во Францию королева запомнила на всю жизнь. Особенно прогулку по цветочному рынку на острове Сите — в самом сердце Парижа. Цветочный рынок навсегда стал самым любимым местом Елизаветы II во французской столице. 7 июня 2014 года, во время своего последнего визита в Париж, 88-летняя королева вместе с президентом Франции Франсуа Олландом приняла участие в официальной церемонии переименования рынка, который отныне носит ее имя. Мэрия Парижа сделала для нее исключение: обычно городские улицы и площади не называют в честь живущих.

Елизавета II на открытии цветочного рынка своего имени в Париже на острове Сите в окружении мэра французской столицы Анн Идальго и президента Франции Франсуа Олланда, 7 июня 2014 года. REUTERS/Francois Mori/Pool

В 1948 году ее также принял в Елисейском дворце президент Франции Венсан Ориоль. Елизавета II дольше всех в британской истории находилась на престоле и застала десять французских президентов. Ее любимым французским лидером был социалист Франсуа Миттеран. В 1994 году вместе с Миттераном они торжественно открыли тоннель под Ла-Маншем, о котором когда-то мечтала ее прапрабабушка королева Виктория, страдавшая от морской болезни.

Елизавета II и Жак Ширак на Елисейских полях в Париже 5 апреля 2004. AFP - JOEL SAGET

В пятницу, 9 сентября, Эмманюэль Макрон положил белую розу к портрету Елизаветы II в британском посольстве в Париже. «Здесь, в Париже, который она так любила, как и везде во Франции, скорбь наших соотечественников огромна», — написал французский президент в книге соболезнований.

Президент Франции Эмманюэль Макрон кладет розу к портрету Елизаветы II в посольстве Великобритании в Париже, 9 сентября 2022 года. AFP - CHRISTIAN HARTMANN

По материалам Le Monde, Libération, L'AFP, France bleu.

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