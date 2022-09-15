Выборы в Швеции: правые в поисках правительства при поддержке националистов

Выборы в Швеции ознаменовались прорывом антииммиграционной партии «Шведские демократы», которая стала второй партией, набрав 20,5% голосов.

В четверг, 15 сентября, лидер шведских консерваторов Ульф Кристерссон приступает к деликатной задаче формирования правительства при поддержке правых националистов, которые впервые стали второй крупнейшей партией в парламенте. На следующий день после беспрецедентной победы правого блока на выборах в законодательные органы лидер социал-демократов Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра Швеции. На выборах 11 сентября ее четырехпартийный блок не смог получить большинство.

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Выборы ознаменовались прорывом антииммигрантской партии «Шведские демократы» (SD) во главе с Йимми Окессоном, которая стала второй партией в этой скандинавской стране, набрав 20,5% голосов.

Самой популярной партией в Швеции остались социал-демократы, получившие 30% голосов. Но левые теряют власть, поскольку у них больше нет большинства в парламенте. Третья политическая сила в стране – «Умеренная партия» – получила чуть более 19% голосов избирателей.

По итогам голосования блок правых, состоящий из четырех партий, получил 176 мест в парламенте (из которых 73 места у «Шведских демократов»). Левый блок проиграл с небольшим оставанием, получив 173 места.

Труднодостижимая коалиция

Потерпев поражение после напряженных выборов, левоцентристский премьер-министр Магдалена Андерссон подала заявление об отставке в четверг утром.

Пост премьер-министра в Швеции традиционно достается основной партии большинства, но аналитики предполагают, что «Шведским демократам» не удастся самим собрать коалицию. Поэтому только лидер консервативной «Умеренной партии» Ульф Кристерссон в состоянии заручиться поддержкой всех правых. На следующей неделе он должен официально получить мандат парламента на формирование правительства.

Задача Ульфа Кристерссона состоит в том, чтобы заключить соглашение, объединяющее четыре партии, от правоцентристов до правых националистов, у которых по многим вопросам существуют существенные разногласия. Во время избирательной кампании в Швеции преобладали темы повышения цен на энергоносители и вопросы безопасности. Поскольку рост преступности в Швеции стал одной из главных тем нынешних выборов, «Шведские демократы» в своей программе предложили увеличить финансировании полиции и числа полицейских.

Крайне правые «Шведские демократы» впервые вошли в парламент в 2010 году, получив 5,7% голосов. С тех пор их популярность не переставала расти. Уже через четыре года 12,9% избирателей проголосовали за эту националистическую и антииммиграционнйю партию, а в 2018 году «Шведские демократы» получили поддержку 17,5% населения страны.

Все это время политическая элита страны демонстративно игнорировала националистов, а социал-демократы называли «угрозой национальной безопасности». Тому причиной – прошлое и идеология «Шведских демократов».

Одним из руководителей «Шведских демократов» в конце 1980-х был бывший член Ваффен-СС, а ее первый председатель Андерс Кларстрём ранее состоял в откровенно неонацистской Nordiska rikspartiet (Партия Северного королевства). Из 30 человек, принимавших активное участие в основании партии, минимум 18 имели связи с расистской партией Bevara Sverige Svenskt (Держите Швецию шведской), а название этой партии оставалось лозунгом «Шведских демократов» до конца 1990-х.

В первые годы они призывали к высылке большинства иммигрантов. Далее их позиция сдвигалась в сторону европейских правых типа французского «Национального фронта», призывающего ограничить иммиграцию, позволив иностранцам приезжать только для работы. Постепенно партия избавилась от наиболее активных экстремистов и начала завоевывать места в местных советах.

Приход крайне правых к власти в Швеции является последней главой в волне подъема националистических движений во многих европейских странах. Правая и крайне правая коалиция также является большим фаворитом на выборах в Италии 25 сентября.

По прогнозам аналитиков, переговоры по формированию правительства Швеции продлятся несколько дней или даже недель.

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