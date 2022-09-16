«Доверительное управление» НПЗ: власти ФРГ взяли под контроль дочерние структуры «Роснефти»

Власти Германии берут под контроль НПЗ PCK в Шведте, на востоке страны, где «Роснефть» имеет контрольный пакет акций (54,2%). Предприятие снабжает нефтью Берлин и столичный регион.

Правительство Германии передало дочерние структуры и активы «Роснефти» в стране в доверительное управление Федерального сетевого агентства. Об этом сообщило 16 сентября министерство экономики ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, это решение принято для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу трех нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ.

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Федеральное сетевое агентство берет контроль дочерние структуры «Роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing (RNRM). «Дочки» российской компании владеют долями в трех крупных немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург).

Как отмечает агентство France-Presse, на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.

В частности, власти Германии берут под контроль НПЗ PCK в Шведте, на востоке страны, где «Роснефть» имеет контрольный пакет акций (54,2%). Предприятие снабжает нефтью Берлин и столичный регион. В двух других НПЗ — MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Вохбурге — «Роснефть» владеет миноритарными долями наряду с другими крупными западными нефтяными компаниями. Решение о доверительном управлении вступает в силу в пятницу — сроком на шесть месяцев.

Как напоминает AFP, в начале апреля власти ФРГ уже взяли под контроль Gazprom Germania, бывшую немецкую дочернюю компанию «Газпрома». Чтобы избежать банкротства этой компании, властям пришлось выделить порядка €9 – 10 млрд помощи.

Как отмечает AFP, Германии необходимо гарантировать снабжение топливом в условиях эмбарго, которое Евросоюз решил ввести на поставки российской нефти и нефтепродуктов в ответ на войну Путина против Украины. Эмбарго на морской импорт нефти из РФ вступит в силу 5 декабря, импорт российских нефтепродуктов должен быть остановлен в феврале будущего года. Исключение из санкционного режима сделано для поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», по которому идет снабжение Венгрии, Чехии, Словакии, Германии и Польши. Германия и Польша решили отказаться от этих поставок до конца года.

Немецкий НПЗ в Шведте (подконтрольный «Роснефти») перерабатывает российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». Главная цель властей ФРГ, взявших предприятие под контроль, — не допустить, чтобы владелец остановил НПЗ (или даже объявил о его ликвидации) из-за нехватки средств или сырья (российской нефти).

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