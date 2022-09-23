Все больше финнов хотят ограничить въезд для россиян. Среди них – премьер-министр и мэр самого «русского» города

На границе между Россией и Финляндией скапливаются все больше машин. Финская пограничная служба подтверждает, что поток вырос, но подчеркивает: до рекордных значений далеко

В Финляндии все чаще звучат призывы закрыть границу для российских путешественников. Еще несколько недель назад власти этой североевропейской страны утверждали, что не планируют вводить ограничения – но теперь, когда граница с Финляндией стала одним из последних путей для бегущих от мобилизации, позиция финнов изменилась. За беспрецедентные ограничения выступили премьер-министр Санна Марин и мэр одного из самых «русских» городов на границе с Финляндией Лаппеенранты. Впрочем, легальных оснований для этого пока не придумали.

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На границе между Россией и Финляндией — серьезные очереди. Если в первый день после объявления о «частичной» мобилизации россияне проходили границу, ожидая лишь несколько часов, то в пятницу утром очередь, по словам очевидцев, достигает шести-семи часов. На трех крупных пропускных пунктах недалеко от Санкт-Петербурга скопились сотни машин, пишут в соцсетях те, кто пытаются пересечь границу.

Сколько человек сейчас ждут на границе между Россией и Финляндией, сказать сложно. В среду официальные источники отчитались о 4824 россиянах, приехавших в страну. Поток «явно увеличился», отметили в департаменте пограничной охраны Финляндии — однако не превысил тот объем, что обычно наблюдают в выходные.

Русская служба RFI пообщалась с несколькими десятками мужчин из России, которые заселялись в отели в Хельсинки и городах рядом с РФ. Большинство из них подтвердили, что бегут от мобилизации — и еще несколько дней назад не планировали уезжать.

В Лаппеенранте — городе в нескольких десятков километров от границы с Россией в регионе Южная Карелия — в отелях все чаще слышится русская речь. На парковках можно заметить автомобили с номерными знаками не только Ленинградской области, но и других регионов РФ.

Еще несколько лет назад, до пандемии коронавирусной инфекции, подобная ситуация для города казалась обычной — в 70-тысячной Лаппеенранте туристы из России были важной частью экономики. Но в 2020 году поток резко упал и так и не восстановился. Теперь русских стало больше, но в городе этому рады не все.

«Мы должны показать нашу поддержку Украине. Я верю, что движение через наши границы должно быть ограничено. Мы не должны так просто выдавать визы россиянам. Да, если у них есть дома, родственники, они могут приезжать. Но не все», — заявил в интервью RFI мэр города Киммо Ярва.

Киммо Ярва подчеркнул в разговоре с RFI, что такое решение может дорого обойтись местной экономике — из-за отсутствия российских туристов она теряет по миллиону евро в день. Но на такой шаг стоит пойти, считает мэр, а Лаппеенранта сейчас переориентируется на туристов из восточной Европы. Впрочем, их на улицах крупного по финским меркам города не видно.

Финляндия, вероятно, в ближайшее время примет решение о закрытии границ для туристов, говорят эксперты и политики национального уровня. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу призвала запретить транзит граждан РФ через страну. «Власти сейчас серьезно рассматривают вопрос о том, следует ли ужесточить оценку безопасности, связанную с россиянами, приезжающими в Финляндию в связи с объявленной Россией частичной мобилизацией», — цитирует ее Yle. С такой же инициативой выступил глава МИД Пекка Хаависто.

Для реализации такого решения нужна законодательная база, считают власти Финляндии. Ввести ограничения лишь «по соображениям безопасности», как это сделали в Эстонии, нельзя, уверены в Хельсинки. Согласно официальной оценке, которую привели в меморандуме внешнеполитического ведомства страны, решение Таллина выглядит «сомнительным» с юридической точки зрения.

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