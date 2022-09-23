Финляндия существенно ограничит въезд для россиян

На одном из пограничных переходов длинна очереди в пятница превысила полкилометра

Финские власти приняли «принципиальное» решение ограничить въезд в страну для россиян. Как пишет Yle, МИД страны объяснит это тем, что туризм из РФ ухудшает международные отношения Финляндии. По данным журналистов, подготовка соответствующего документа идет «полным ходом», но когда именно для россиян с туристическими шенгенскими визами могут закрыть границы, пока не сообщают.

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В последние дни представители финских властей отмечали, что ищут способы ограничить въезд россиянам после начала мобилизации. Однако юридической причины, на основании которой это можно было сделать, не находили. Теперь правительство может обратиться к пункту о международных отношениях Шенгенского кодекса – это позволит Финляндии формально обосновать свой запрет.

Финское издание Yle утверждает, что ограничения на въезд не будут распространяться на посещение родственников.

Пограничная служба Финляндии подчеркивает, что за неделю число россиян, пребывающих в страну, удвоилась.

Обновление: глава финского МИД Пекка Хаависто подтвердил, что ограничения могут вступить в ближайшие дни.

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