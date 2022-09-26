Майя Санду предостерегла молдавских граждан от участия в войне против Украины

Граждан Молдовы с российским паспортом, если те станут соучастниками нападения на Украину, могут лишить молдавского гражданства. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания совета безопасности.

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По словам Санду, существует риск того, что после объявления мобилизации в России будут призывать и жителей Приднестровья.

«Для воспрепятствования подобным действиям мы рассматриваем возможность лишения гражданства Республики Молдова лиц с молдавским и российским гражданством, которые будут воевать на стороне агрессора», — заявила президент Молдовы.

Власти также изучают возможность ужесточения наказания «для лиц, переходящих на сторону агрессора и обладающих лишь молдавским гражданством — без гражданства РФ».

Министерству иностранных дел и европейской интеграции Молдовы поручено инициировать консультации с РФ, чтобы исключить мобилизацию молдавских граждан, проживающих в России.

Отмечается, что молдавские власти помогут гражданам Молдовы, живущим в РФ, уехать в Молдову, если они изъявят такое желание. «Посольство уже ведет активную работу по решению всех появляющихся задач, число которых увеличилось», — сообщила Санду.

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