Правая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Италии

Коалиция, возглавляемая лидером крайне правой партии «Братья Италии» Джорджей Мелони, набрала около 44% голосов на выборах в законодательное собрание, прошедших в воскресенье, 25 сентября. Мелони с высокой долей вероятности станет первой женщиной-главой итальянского правительства. Она уже заявила о готовности управлять «для всех итальянцев».

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Помимо «Братьев Италии» в альянс правых входит «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. По прогнозам, коалиция будет иметь большинство как в Палате депутатов Италии, так и в Сенате.

Коалиции удалось собрать голоса итальянцев, столкнувшихся с ростом цен, безработицей, угрозой рецессии или пренебрежением со стороны государственных институтов. Вместе со своими союзниками Сальвини и Берлускони она анонсирует снижение налогов, ограничение потока мигрантов, пересекающих Средиземное море, а также демографическую стратегию, направленную на повышение рождаемости в стране.

Главный соперник «Братьев Италии» Демократическая партия (ДП) получила чуть больше 26% голосов.

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Корреспондент французской службы RFI в Италии отмечает, что в понедельник, 26 сентября, несмотря на то, что окончательные итоги голосования еще не были подведены, главные печатные издания страны вышли с портретов Джорджи Мелони на первых полосах. В заголовках говорится о «победе», «триумфе» и «новой странице в истории Италии». Corriere Della Serra отмечает завершение эпохи Берлускони и приход нового лидера — Мелони. Левоцентристская ежедневная газета La Repubblica объявляет «новый популистский сезон». La Stampa подчеркивает, что Италией впервые со времен Второй мировой войны к власти приходят правые националистические силы.

Деловое издание Il Sole 24 Ore пишет о «мелономике» —экономической стратегии, предлагаемой Мелони. Газета отмечает, что для лидера «Братьев Италии» главный вызов будет состоять не в формировании нового правительства, а в том, как долго оно продержится.

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