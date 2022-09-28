Социологи: Противники белорусского режима разочарованы в мирных протестах

Беларусь

С утра 1 декабря в Минске и других городах страны силовики пришли к правозащитникам, журналистам и гражданским активистам. (архивное фото - задержание на акции протеста в Минске 08/11/2020).

Свежий соцопрос показывает, что силовой метод разрешения внутреннего политического кризиса, длящегося в Беларуси с лета 2020 года, поддержало бы подавляющее большинство оппонентов Александра Лукашенко.

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Исследователи проекта «Белорусский трекер перемен» (ежеквартальный аналитический отчёт белорусских экспертов в сфере политологии, экономики и социологии) заявляют о серьезных переменах в настроениях той части белорусского общества, которая не приняла результаты президентских выборов 2020 года и продолжает оставаться противником действующего режима.

Авторы аналитического доклада напоминают, что в 2020 году 75% противников режима выступали за мирный протест и только 4,5% — за силовой.

По словам независимого социолога Филиппа Биканова, авторы доклада провели два замера общественного мнения с помощью разных онлайн-панелей. Оператор опросов не раскрывается из-за рисков проведения социологических опросов в Беларуси. В первой панели было опрошено 1010 респондентов в период с 17 по 31 августа 2022 года, во второй — 502 респондента с 17 по 21 августа.

Одной группе респондентов был задан следующий вопрос:«7—9 августа в Вильнюсе прошла конференция белорусских демократических сил «Новая Беларусь». Одним из предметов дискуссии на конференции было отстранение Александра Лукашенко от власти силовыми методами. Поддержали бы вы или не поддержали такое предложение?»

37% респондентов, обозначенных как «склонные не доверять власти», ответили на этот вопрос утвердительно, среди группы «ярые противники власти» 88% респондентов поддержали силовое отстранение Лукашенко.

Для респондентов второй панели вопрос звучал так: «Мы попросим вас представить любого знакомого вам человека. Это может быть ваша мама, ваш друг, брат, любой другой знакомый. Отвечая на следующий вопрос, пожалуйста, думайте об этом знакомом человеке. 7—9 августа в Вильнюсе прошла конференция белорусских демократических сил «Новая Беларусь». Одним из предметов дискуссии на конференции было отстранение Александра Лукашенко от власти силовыми методами. Как вы думаете, человек, которого вы задумали, поддержал бы или не поддержал такое предложение?» Этот вопрос назван авторам исследования «проективным». 47% респондентов, склонных не доверять власти, и 75% из числа ярых противников ответили утвердительно на этот вопрос.

«Мы видим, что предложения (белорусской оппозиции в Вильнюсе) и назначение силовиков представителями Объединенного переходного кабинета — это хороший и своевременный ответ на запросы протестной части общества на трансформацию подходов. Учитывая то, что мы видим также трансформацию политического конфликта в социальный, это выглядит как серьезное бурление», — отметил Филипп Биканов.

Кроме того, опрос показал остановку роста доверия к властям, которая отмечалась весной по результатам предыдущего исследования. Авторы опроса назвали всплеск поддержки власти «эффектом флага». За зимние и весенние месяцы 2022 года число белорусов, которые скорее доверяют власти и ее институтам, увеличилось с 38% до 48%. Как отмечали социологи, доверие к белорусской власти выросло за счет невступления Беларуси в войну России против Украины напрямую. Сейчас же, как полагают авторы доклада, власти исчерпали ресурсы для роста доверия. Чтобы только сохранить достигнутый ранее уровень поддержки, отмечают социологи, Александру Лукашенко следует активнее дистанцироваться от войны в Украине.

Гражданское общество еще живое, но в подполье

Что касается взаимоотношений общества и государства в последние месяцы, то, как отмечает один из авторов «Белорусского трекера перемен», экс-директор Института социологии Академии наук Беларуси, старший эксперт Центра новых идей Геннадий Коршунов, основным фактором влияния тут остается фактор войны в Украине: «Это видно, во-первых, через то, что репрессии, которые были, есть и, к сожалению, будут продолжаться, милитаризировались. Это значит, что власти включили в свою повестку не только преследование по политическим мотивам, связанным с 2020 годом, но и милитарную составляющую. Мы видели волну задержаний по югу Беларуси. Правозащитники говорят, что задержанных по большому счету ничего не связывало с протестами 2020 года. Скорее всего, это попытка придавить активистов, чтобы не было антивоенных выступлений и передачи информации телеграм-каналам (о передвижениях российских войск по территории Беларуси), подавить потенциальных белорусских партизан. Во-вторых, демонстративное преследование тех (белорусов), кто борется на стороне Украины. Ловили и тех, кто только высказывал намерение. Преследование родственников «калиновцев» (бойцов полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ — RFI). Наиболее известный случай, когда заставили матерей Василия Парфенкова (боец полка Калиновского, погиб под Лисичанском в июле 2022 года — RFI) и Дениса Прохорова (командир полка Калиновского — RFI) записываться в покаянных видео».

По словам аналитика, репрессии сейчас происходят не только в отношении конкретных людей, «они накрывают целые сферы». «Так, произошла пацификация профессиональной сферы — за лето было уничтожено все профсоюзное движение, пытались даже повлиять на профсоюзы белорусов за рубежом, например, КГБ признал экстремистами профсоюз «Белорусы Великобритании». В Беларуси создаются условия для того, чтобы целые профессии почувствовали на себе, что такое запрет на профессию. Это очень хорошо уже знают журналисты, это знает экспертное сообщество, это распространяется все больше и больше. По учителям уже большой недобор, также ощутимо давление на медиков. Сферы контролируются не просто профессионалами из этой же сферы, назначаются просто военные кураторы — в культуре, в образовании, в медицине», — сказал Геннадий Коршунов.

Еще одна важная составляющая нынешнего этапа репрессий — это «дебелорусизация и то, что мы называем войной с памятью»: «Беларушчына (все белорусское, белорусскость — RFI) выдавливается, уничтожается во всех сферах — от повседневности до культуры и образования. Например, на слуху туристическая сфера — известны задержания в Беларуси за экскурсии на белорусском языке. Закрыты независимые книгоиздательства. Ну и «войны с памятью» — всем известна целая волна уничтожения польских военных захоронений)».

При этом, как считает социолог, «два года давят на Беларусь, давят на гражданское общество (в стране ликвидировано более 1000 НГО — RFI), но гражданское общество в Беларуси существует, живет и работает в партизанском режиме». «Исследования показывают, что хотя и не на самом высоком уровне своего развития, но горизонтальные связи гражданские сообщества поддерживают. Чем они это достигают? Во-первых, работает осознание своего морального права, своей моральной победы. Это на самом деле сильная вещь, она работает и она дает веру в победу в ближайшей исторической перспективе, — сказал Геннадий Коршунов. — Во-вторых, накоплен опыт выживания и сопротивления режиму в экстремальных условиях последних лет. И этот опыт также даст результат. В-третьих, работают сетевые, цифровые формы коммуникаций, которые дают возможность и обмена информацией, и сохранения безопасности. Тут очень ожидается то, что анонсировал (в Вильнюсе) Павел Либер (известный белорусский IT-специалист, создатель платформы «Голос» для выборов-2020, сейчас разрабатывает единую экосистему «Цифровая Беларусь» — RFI) – создание общей цифровой платформы, которая могла бы аккумулировать все усилия гражданского общества и дать выход на новый качественный уровень».

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