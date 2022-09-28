Срочный отъезд в бессрочный отпуск. Как россияне бегут в Финляндию от мобилизации

С начала мобилизации юго-восток Финляндии, который еще несколько лет назад был лишь излюбленным местом для «приграничного» шоппинг-туризма, стал одной из последних дверей в Европу для бегущих от мобилизации. И хотя финские власти на прошлой неделе обещали со дня на день закрыть границу для обладателей туристических виз, КПП на границе продолжали работать в обычном режиме. Через них за границу выехали десятки тысяч человек. RFI пообщалось с теми, кто спасался от службы в российской армии и праздновал отъезд из РФ шампанским – и обычными туристами, совершавшими, вероятно, последнюю поездку в Европу перед долгим перерывом.

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В Лаппеенранте — среднем по финским меркам городе с населением 70 тысяч человек — через несколько дней после объявления мобилизации русский язык в центре можно услышать чаще, чем финский или английский. Около вокзала приезжих из России встречают крупные баннеры «Слава Украине», но уже через несколько сотен метров надписи на русском языке предлагают купить кебаб или шубу.

Пока пандемия коронавируса не заморозила туризм между РФ и Финляндией, жители Лаппеенранты, как и других городов на юго-востоке Финляндии вдоль границы, едва ли мыслили себя без путешественников из России. До пропускного пункта здесь несколько десятков километров, а на скоростном поезде «Аллегро» до Санкт-Петербурга от соседней станции — полтора часа. Но после войны состав, когда-то бывший символом сотрудничества Москвы и Хельсинки, ходить перестал.

Пандемия поставила местный туризм на паузу. Почти полный запрет на проезд в Финляндию из России действовал больше года. Хотя среди местных торговцев хрупкая надежда на возобновление торговли все-таки была: для русско-финского туризма эпидемия коронавируса официально закончилась 15 июля 2022 года. Именно тогда, в разгар войны в Украине, РФ сняла санитарные ограничения на наземной границе.

В этот же день в 11 утра, несмотря на военные действия, через границу поехали автобусы.

С июля аэропорт Хельсинки вновь стал удобным транспортным хабом для россиян. Добраться из Санкт-Петербурга сюда можно было на маршрутке или автобусе за несколько тысяч рублей. Аэропортом Лаппеенранты же стали пользоваться гораздо более обеспеченные россияне. По данным местных СМИ, он стал базой для российской бизнес-авиации, и даже «черным ходом», лазейкой для политиков. Как утверждает Helsingin Sanomat, им даже воспользовался для поездки в Россию «президент одной страны». Его личность генеральный директор аэропорта не раскрыл.

Лето Лаппеенранта и соседние города прожили, не замечая войны. В супермаркете неподалеку от границы радостно встречали шоппинг-туры из Санкт-Петербурга и позволяли платить российскими картами по комфортному курсу. Замененной на «Вкусно и точка» сетью быстрого питания здесь россияне пользовались с ностальгией. Как рассказали RFI в гостиницах, в город вернулись постоянные клиенты. Политику с ними не обсуждали, а сами они про нее не говорили.

Однако на «допандемийный» уровень туризма город так и не вышел, отмечают в пограничной службе Финляндии. В день после снятия ограничений на пункте пропуска Ваалимаа границу пересекали около пяти тысяч человек — это даже не вдвое меньше, чем в обычное время. Все магазины и рестораны так и не смогли открыться, хотя шенгенские визы до последнего финские власти выдавали почти без ограничений. Снижение потока туристов из России, по подсчетам местных властей, обходилось экономике города в миллион евро в день, а работу потеряли около 900 человек.

Жители Лаппеенранты объяснили RFI, что о количестве туристов в городе они судили обычно по парковке супермаркета на выезде из города. В середины «десятых» она была заполнена машинами с российскими номерами. За несколько дней до объявления мобилизации их удалось насчитать лишь около десятка. Отели же в городе накануне 20 сентября фактически пустовали.

После речи Владимира Путина о мобилизации жители Лаппеенранты поняли — приезжих из России будет достаточно. Мэр города Киммо Ярва рассказал RFI, что волнуется о новом этапе войны в Европе, которая продолжает убивать людей — но не о безопасности своего региона.

«Мы привыкли жить с таким соседом», — поделился глава города.

До российского вторжения в Украину Лаппеенранта была городом-побратимом Санкт-Петербурга, а сам господин Ярва ездил в Россию по меньшей мере раз в месяц. Речь шла о привлечении в город потенциальных инвесторов и новых предприятий.

Теперь Ярва, как и многие в Финляндии, выступают за закрытие границ для российских туристов.

«Я думаю, что мы должны показать свою солидарность с Украиной. Мы были рады, когда русские тратили здесь свои деньги. Но мы часть Европы, и наши границы должны быть открыты не для всех. Мне не кажется, что нужно так просто давать туристические визы русским», — рассказал он.

В отличие от Литвы, Латвии и других стран, где «туристов» из России власти называли «угрозой» для безопасности, в Финляндии власти уверены — опасности для страны пока нет, но в случае необходимости для обороны все готово. «Мы не волнуемся, мы готовы. Мы всегда были готовы», — считает Киммо Ярва.

Введение запрета на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами действительно обсуждается на самом высоком уровне. Принципиальное решение о серьезных ограничениях для россиян уже принято, сообщили на прошлой неделе власти Финляндии. Ограничения должны вступить в ближайшие дни, но в спешке ограничительные меры решили не применять — страна пока так и остается одним из последних «путей в Европу» для граждан РФ, бегущих от мобилизации.

21 сентября ситуация в пустой Лаппеенранте начала меняться. Сначала беженцев из России на улицах заметить было сложно, а видео с многокилометровыми очередями на границе казались очевидным фейком. Но уже к вечеру гостиницы оказались заполнены, а несколько человек даже ночевали на вокзале.

Неподалеку от Санкт-Петербурга расположены три главных перехода через русско-финскую границу. Торфяновка (Ваалимаа), самый близкий к северной столице, обычно использовали для поездок в Хельсинки. Брусничное (Нуйямаа) — наиболее близкий к Лаппеенранте, популярен для «шопинг-туров». Через него ехали автобусы с туристами «на один день» в приграничные супермаркеты, где даже после введения санкций принимали русские карты. Светогорск (Иматра) — на несколько десятков километров дальше Брусничного, тоже использовался любителями шоппинга.

Все три пограничных пункта к ночи были забиты машинами и автобусами — такого местные жители не видели с начала пандемии.

Как рассказали Русской службе RFI приезжие из России, время ожидания на границе зависело от удачи. Одни ждали в очереди пять часов, другие — стояли без движения до восьми, встав в «плохой», по их мнению, ряд. Впрочем, больше, чем о 12 часах ожидания на границе между Россией и Финляндией RFI никто не сообщил. До ситуации на границе с Грузией, где очередь растянулась на десятки километров, здесь далеко.

Всего границу в сторону Финляндии за выходные пересекли 17 тысяч человек. Это ощутимо меньше, чем в других странах — объяснить это можно необходимостью иметь шенгенскую визу. Их после пандемии выдавали сравнительно немного, однако собеседникам RFI удалось получить этот документ и после начала войны в Украине.

Но даже 17 тысяч человек хватило, чтобы в переполненных финских отелях россиян стало больше, чем кого-либо.

На парковке супермаркета на границе группа молодых парней открывает игристое вино. Они приехали из России на минивэне по обычным туристическим визам. Один из них рассказывает, что попал «под лупу» российских спецслужб из-за своей оппозиционной деятельности в Санкт-Петербурге. Вместе с друзьями они решили выехать из страны, но с тем, что «бегут от мобилизации», соглашаются неохотно.

Здесь, в нескольких сотнях метрах от границы, россияне, только что уехавшие из страны, все еще видят «шпиона» или спецагента в незнакомцах.

Мужчины, которые могут попасть под мобилизацию, продолжают бежать из России через Финляндию © RFI/ Denis Strelkov

Таких микроавтобусов с исключительно мужской компанией на границе — немало.

«Мы хотели поехать в Европу в путешествие уже давно. Но теперь решили отправиться в отпуск чуть раньше. Хотим понаблюдать за тем, что происходит, на расстоянии. Я не очень согласен с войной и тем, что сейчас происходит», — отмечает Евгений из Санкт-Петербурга в разговоре с Международным французским радио.

На том же паркинге журналист RFI встретил Александра и Елену — молодую семейную пару на дорогом внедорожнике. Они рассказали RFI, что приехали в Финляндию на запланированный шоппинг, оставив ребенка дома. На границе они провели около 10 часов, из которых половину ночью почти не двигались. «Стояли в очереди, стучали друг другу в окна. Ничего необычного при прохождении границы не было, кроме длительного ожидания», — сказала Александра. Вечером они вернулись в Россию.

На пропускном пункте российские пограничники нередко спрашивали, есть ли у мужчин призывного возраста военный билет, и знают ли они об «ответственности» за неявку на службу. О какой именно ответственности идет речь, не уточняли, все данные записывали в отдельную тетрадку, но пропускали без сложностей даже тех, кто мог попасть под мобилизацию, и честно говорил об этом. (Обновлено — в среду на границе с Финляндией, по данным СМИ, поставили мобильный военкомат).

Границу пересекают на номерах не только из Санкт-Петербурга, но и почти со всей центральной части России. Машины едут из Казани, Москвы, Твери, Белгорода, и это только те регионы, которые удалось увидеть за несколько минут.

Но есть и совсем необычные знаки —модифицированные российские номера без флага РФ и названия какой-либо страны. Такие можно купить за несколько десятков евро, и после прохождения КПП россияне, которые планируют ехать через всю Европу, охотно ставят их. Так автомобилисты стараются избежать актов вандализма.

Номерные знаки без российского флага, как и любого упоминания России, набирают популярность в Финляндии © RFI

Формально подобные номера незаконны как в ЕС, так и в России. Известно, что пограничники выписали как минимум один штраф, но популярность таких номеров у перекупщиков в Telegram только растет.

Рядом с другим популярным среди россиян пропускном пункте Брусничное атмосфера совсем другая. Там находится магазин «Лапландия». Здесь можно купить сыры, стельки, стиральный порошок, рыбу, половые тряпки… Все это — с ценниками на русском и оплатой российскими картами. Рядом стоят машины только с номерами «RU», и по меньшей мере половина из них сразу поворачивает в Россию.

«Людей на границе действительно побольше, чем обычно, и все какие-то нервные. Пытаются пролезть побыстрее в пробке. Расстояние между машинами чуть ближе. Но не сказал бы, что какая-то паника, — отметил Степан, приехавший в Финляндию на „шоппинг-тур“. — Приехали за покупками, хорошая погода, никаких других причин нет. Конечно, не хотелось бы, чтобы закрыли границы Финляндии. Нам как добропорядочным туристам это было бы неприятно. Из-за мобилизации волнуюсь, но что мы с этим можем поделать?».

У входа в магазин стоят несколько заполненных автобусов из Санкт-Петербурга. На них за покупками приехали как мужчины призывного возраста, так и женщины. В сумках лежат финские сыры, рыба, дешевый порошок, тряпки и конфеты. Из жалоб пассажиров — разве что сильные пробки.

Билеты на такие «шопинг-туры» стоят около двух тысяч рублей. Места на них в выходные все еще были, в отличие от рейсовых автобусов в Хельсинки из Санкт-Петербурга. Обычно те, кто уезжают на таком транспорте, в тот же день возвращаются в Россию. Но теперь из сорока человек обратно не хотят ехать 5–8, рассказали организаторы поездок. За отказ вернуться в Россию некоторые из них берут еще тысячу рублей.

Рассказ Алексея, который уехал из Санкт-Петербурга на одном из таких автобусов, смотрите в материале RFI.

Из России в Финляндию в последние дни выехали тысячи мужчин © RFI

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