Обнаружена четвертая утечка из газопровода «Северный поток»

Первым о новой утечке сообщило издание Svenska Dagbladet со ссылкой на береговую охрану Швеции. О трех предыдущих утечках на магистральном газопроводе, пролегающем по дну Балтийского моря, стало известно 26 сентября.

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Утечка из газопровода «Северный поток», обнаруженная шведской береговой охраной, стала уже четвертой по счету. Место утечки располагается в экономической зоне Швеции и находится на участке «Северного потока – 2». Шведские СМИ сообщают, что на поверхность моря в радиусе 200 метров поднимаются пузыри.

Четвертая утечка из газопровода «Северный поток». AP

Впервые об утечках, причем сразу в трех местах, стало известно в понедельник, 26 сентября. Речь идет о двух точках на «Северном потоке – 1» и еще одной на «Северном потоке – 2». У Дании, Швеции, Германии нет сомнений в том, что газопровод был подорван намеренно и речь не идет об аварии и технических неполадках. Каждая из трех стран уже начала расследование по поводу инцидентов. О возможном подрыве свидетельствуют данные сейсмологических станций Швеции и Дании, зафиксировавших два сильных подводных взрыва. Причем географические координаты взрывов совпадают с местами утечек. Намеренным повреждением газопровода назвали произошедшее и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С точки зрения советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, утечки – «‎спланированный Россией теракт и акт агрессии напрямую в адрес ЕС‎».

В среду телеканал Sky News сообщил, что утечки на «Северном потоке», скорее всего, произошли в результате дистанционного запуска взрывных устройств. Издание предполагает, что произошедший «акт саботажа‎», возможно, совершен Россией.

Российский след в комментарии агенству Reuters не исключил и исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль: «Мы до сих пор не знаем, кто это сделал, кто стоит за этим саботажем. [...] я бы не стал просить Эркюля Пуаро расследовать это дело, ведь это очевидно [...], кто стоит за этой проблемой‎».

Россия обвиняет в утечках страны Запада. В среду Москва потребовала проведения срочного заседания Совета безопасности ООН по утечкам на своих газопроводах. Совбез обсудит этот вопрос в пятницу вечером, 30 сентября.

Также в среду следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «‎Северный поток – 1» и «‎Северный поток – 2‎».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в комментарии ТАСС успела заявить, что «Происшествие с "Северными потоками" случилось в водах стран, которые полностью контролируются спецслужбами США‎».

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