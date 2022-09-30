Рискованная эквилибристика. Как Лукашенко продолжает уклоняться от участия в войне России против Украины

КОММЕНТАРИИ

Седьмая с начала года поездка Александра Лукашенко к Владимиру Путину была странной и опасной — Беларусь близка и к мобилизации, и к прямому участию в войне. Украина уже предупреждает о последствиях таких шагов: будет «ответ, на который не рассчитывали».

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В Сочи 26 сентября Александр Лукашенко начал бодро: за время российской агрессии против Украины (а белорусский режим признается мировым сообществом соучастником агрессии) экономики России и Беларуси только окрепли, «у нас импортозамещение нормально получается, и на своих самолетах будем летать (…), и на своих автомобилях будем передвигаться». В общем «никакого страха нет». Белорусский правитель уверен, что у России и Беларуси «продовольствие, удобрения — купят», да и «наш курс правильный, наше дело правое, победим». Будущее Европы, по словам Лукашенко, «в сотрудничестве с Беларусью и Россией, но терпеть унижения обе страны не будут».

Кроме того, Лукашенко попробовал успокоить Путина по поводу бегущих от мобилизации россиян: «Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали». Стоит отметить, что, по данным российских негосударственных СМИ, после объявления мобилизации в России из страны уехало не менее 250 тысяч человек, количество бежавших от режима Лукашенко, по оценкам экспертов, составляет от нескольких десятков до 150 тысяч человек.

Потом наступило молчание. По информации пресс-службы Кремля, переговоры продолжились и на следующий день, но информация хотя бы о темах беседы Путина и Лукашенко не обнародовалась. Пока эксперты гадали, на чем настаивает Путин — тут аналитики были единодушны: Лукашенко склоняют к мобилизации, предоставлении территории для очередного броска российских войск на север Украины, к прямому участию в войне белорусской армии — Лукашенко неожиданно объявился в Абхазии.

Что это было?

С 2008 года Лукашенко избегал признания независимости оккупированных Россией грузинских территорий. И появление его в гостях во время беспрецедентного регионального кризиса у руководителя непризнанного мировым сообществом образования Аслана Бжании вызвало резкую реакцию Грузии. Лукашенко, посетивший Абхазию, нарушил государственную границу Грузии, заявил грузинский МИД. Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter: «Это недопустимое нарушение закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права».

По итогам визита пресс-служба Лукашенко выдала странный пресс-релиз, видимо, изучив реакцию на посещение непризнанного региона. Из него следует, что Лукашенко «посетил исторические места северо-восточного побережья Черного моря и встретился с Асланом Бжания». «На абхазской земле» Лукашенко обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества. И вообще «мы не страдаем никакой геополитикой», «поговорим, подумаем, как нам жить дальше».

Как считает политический обозреватель «Радыё Свабода» (svaboda.org) Юрий Дракохруст, Путин добивался в Сочи от Лукашенко более явной демонстрации лояльности.

То ли вступления в войну, то ли признания результатов квазиреферендумов. Поскольку ни одного, ни другого Лукашенко делать не хотелось, то и появилась идея с поездкой в Абхазию. Возможно, это предложил Лукашенко. Дескать, воевать мы пока не готовы, признавать украинские земли российскими — это путь к войне, к которой опять же не готовы, а вот давайте начнем процесс признания Абхазии. Признание независимости Абхазии — шаг плохой сам по себе, это отказ от прежней многолетней политики, впадание в еще большую зависимость от России, ненависть к Беларуси (и к белорусам, к сожалению) еще одного народа. И на этом пути уже сделан первый шаг. Но пока и единственный,

— сказал Юрий Дракохруст.

Ракеты по Украине летели из Беларуси, но «ни для кого мы не были источником угрозы»

30 сентября Лукашенко заговорил. Поводом для этого послужило вручение ему верительных грамот от иностранных послов. В этот раз в компанию дипломатов, признавших легитимность белорусского правителя, попала и посол Швейцарии Кристин Хонеггер Золотухин. Напомним, прибывшие после 2020 года в Беларусь западные послы отказывались вручать грамоты непризнанному Западом белорусскому правителю. Так, посол Франции Николя де Лакост из-за этого вынужден был покинуть Беларусь осенью 2021 года — МИД Беларусь отозвал свое согласие на его назначение.

На встрече с дипломатами 30 сентября Лукашенко обозначил свое видение и свое участие или неучастие в войне России против Украины. По его словам, «белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали». «Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю: именно так будет впредь! Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем», — заявил он.

Как считает Лукашенко, мира в Украине, «если европейцы искренне этого хотят, можно достичь в течение нескольких дней». При этом, по его словам, война — «прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего западных политиков».

Как считает Лукашенко, «Беларусь искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия». «И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролетов наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси, — сказал Лукашенко — Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО, и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся».

Лукашенко заявил также, что открыт «для любых разумных инициатив» из-за рубежа.

На первый взгляд, Лукашенко удалось отбиться от непосредственного приближения Беларуси к собственно войне — в день, когда Путин «принимал» в Россию оккупированные области Украины, белорусский руководитель не произнес об этом ни слова. Но, как считает руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов, «события, которые сейчас развиваются вокруг Беларуси, говорят о том, что наше государство терпит цивилизационный крах, а режим Лукашенко полностью превратился в инструмент разрушения нашего государства и общества».

Аналитик приводит цитату пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: «Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области после заключения договоров с Москвой станут неотъемлемой частью территории РФ, а также Союзного государства».

Как пишет в своем телеграм-канале Павел Усов: «Соответственно, действия Вооруженных сил Украины на этих территориях — это война, нападение на Россию». «Нападение на Россию — это нападение на Союзное государство Беларуси и России, нападение на Союзное государство — это вступление Беларуси в войну», — резюмирует Павел Усов.

Тем временем, как сообщает украинская разведка, в Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных россиян, которые усилят подразделения ВС РФ, уже размещенные на территории страны. По информации украинской разведки, под размещение будут использовать военные и гражданские фонды, здания заброшенных сельских хозяйств.

Запрещенное в Беларуси «Сообщество железнодорожников» информирует о подготовке белорусской железной дороги к приему военных эшелонов из России. Сообщается, что с сотрудников БЖД берут подписки о неразглашении.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов игнорировать повестки из военкоматов. Дело в том, что в Беларуси тоже рассылают повестки — на сборы и для «мобилизационных предписаний». Министерство обороны Беларуси подчеркивает, что мобилизации в стране нет, а сборы и сверка данных — обычные мероприятия.

«Лукашенко сказал, что якобы в Беларуси мобилизации не будет. Но учитывая все, что он сделал до этого — ему уже никто не верит. И не просто так. Белорусам уже начали приходить повестки з так называемыми мобилизационными предписаниями. Если вам уже пришла такая, то что бы в ней не было указано — учения, мобилизация, призыв — не выполняйте того, то там написано», — обратилась к белорусам Светлана Тихановская.

28 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире «Настоящего Времени», что Путин продолжает давить на Лукашенко: «Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему».

По словам Данилова, «если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали».

По состоянию на вечер 30 сентября официальный Минск сохранял молчание по поводу аннексии Россией оккупированных украинских территорий.

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