«Твердо стоим на стороне Украины»: ЕС ответил Путину на речь о новой аннексии

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина", — говорится в заявлении ЕС 30 сентября 2022.

Во время выступления Владимира Путина в Кремле об аннексии Россией захваченных ею территорий Украины Европейский союз обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что путинские угрозы не изменят позиции единой Европы. «Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию». «Законное право Украины» — «освободить оккупированные территории в пределах ее международно признанных границ». ЕС «твердо стоит на стороне Украины» и продолжит оказывать ей «весомую» всестороннюю «поддержку столько, сколько потребуется».

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30 сентября в Кремле Владимир Путин объявил о присоединении к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые частично или полностью оккупированы российскими силами. После пространной речи он подписал документы, названные «договорами о присоединении» указанных регионов к РФ после спешно проведенных там «референдумов».

Европейский совет от имени 27 стран Евросоюза опубликовал специальное заявление в ответ Путину еще до окончания его выступления. ЕС повторил, что его позиция в условиях «новой эскалации» со стороны Москвы остается неизменной.

Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины,

— повторили в ЕС.

Путину, который ссылался на Устав ООН и «принцип равноправия и самоопределения народов», снова напомнили, что его действия «грубо нарушают фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве».

«Россия ставит под угрозу глобальную безопасность», — указал ЕС, который снова подчеркнул, что «никогда не признает незаконные "референдумы"», проведенные РФ на захваченных украинских территориях.

Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина,

— говорится в заявлении ЕС, который призывает «все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть эту незаконную аннексию».

ЕС отвергает угрозы и утверждения Путина о том, что отныне аннексированные украинские земли являются территорией РФ.

Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией, и имеет право освободить оккупированные территории в пределах своих международно признанных границ,

— подчеркивает ЕС.

Европейский союз вновь повторяет, что «весомую экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку» продолжит оказывать Украине — «столько, сколько потребуется». Россию же ждут новые санкции.

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