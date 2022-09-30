Экономия и перераспределение сверхприбылей: ЕС согласовал экстренные меры в энергетике

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон и министр энергетики Чехии Йозеф Сикела после заседания Совета ЕС в Брюсселе 30 сентября 2022.

Добровольное сокращение потребления электроэнергии на 10% и обязательное снижение на 5% в часы пик. Временный чрезвычайный налог на ядерную и возобновляемую энергетику, а также на нефтегазовые и угольные компании, которые получают сверхприбыли в условиях резкого роста цен на энергоносители. Перераспределение этих средств для поддержки конечных потребителей. Министры энергетики стран Евросоюза 30 сентября одобрили экстренные меры, предложенные Еврокомиссией в условиях «энергетической войны», которую ведет с европейцами путинская Россия.

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Совет Евросоюза уровне министров энергетики 27 стран в эту пятницу, 30 сентября, достиг «политического соглашения» об экстренных и временных мерах решения проблемы высоких цен на энергоносители. Новый европейский регламент, который вступит в силу в начале октября, установит правила экономии электроэнергии и позволит перераспределить сверхдоходы энергетического сектора в пользу конечных потребителей. Эти меры чрезвычайного характера рассчитаны на текущий и следующий год.

Министр энергетики Чехии, страны-председателя в Совете ЕС, по итогам совещания приветствовал «быструю и согласованную работу» европейских стран, выступивших «единым фронтом против использования Россией поставок энергоносителей в качестве оружия». Йозеф Сикела также призвал коллег продолжать работу в «условиях энергетической войны с Россией», цитирует чешского министра агентство France-Presse.

Экономия

Одобренные в эту пятницу чрезвычайные меры экономии будут действовать с 1 декабря по 31 марта будущего года. Речь идет об обязательном для всех стран ЕС сокращении потребления электроэнергии на 5% в часы пик.

Добровольный общий целевой показатель экономии — 10% от валового потребления электроэнергии.

Ограничение сверхприбылей

Временно — до 30 июня 2023 года — в ЕС намерены установить потолок рыночных доходов для тех отраслей энергетики, которые получают сверхприбыли, продавая электроэнергию гораздо выше себестоимости. Речь идет об атомной и возобновляемой энергетике (ветряная, солнечная, гидроэнергетика). Поскольку цены на электричество на едином рынке Европы диктуются рекордными сейчас ценами на газ (а также уголь), эти отрасли стали супердоходными. В Евросоюзе временно ограничат их доходы от продаж «потолком» 180 евро за МВтч.

Совет ЕС отмечает, что такой уровень предельного тарифа сохранит рентабельность производства и инвестиции в возобновляемые источники энергии. «Избыточные доходы» — разницу между рыночной ценой продажи и зафиксированным тарифом — государства ЕС будут изымать для оказания помощи конечным потребителям электроэнергии.

«Солидарный сбор» с нефтегаза и угля

Фактический налог, названный «солидарным сбором», страны ЕС договорились временно взимать также с компаний-производителей и продавцов нефти, нефтепродуктов газа и угля (они получают сейчас рекордные прибыли от высоких цен на мировом рынке). Экстренный сбор будут взимать с их налогооблагаемой прибыли (в основе расчета — ее рост более чем на 20% по сравнению со средним уровнем последних лет, начиная с 2018 года).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила общую сумму всех этих временных «солидарных» сборов в €140 миллиардов. Эти средства будут направлены для поддержки конечных потребителей — домохозяйств и предприятий, чтобы скомпенсировать резкий рост их расходов на электроэнергию.

В рамках нового европейского регламента странам ЕС предоставлена определенная свобода действий и возможности гибкого применения регулирующих инструментов (например, возможность устанавливать более высокий предел выручки для энергетиков или еще больше ограничивать их рыночные доходы, а также доходы трейдеров).

Особые меры для малых и средних предприятий

Малый и средний бизнес Совет ЕС решил поддержать отдельно. В регламенте прописано право государств временно фиксировать тарифы на продаваемую им электроэнергию. Эти тарифы даже могут быть ниже себестоимости электричества, отмечается в решении ЕС.

Как отмечает агентство France-Presse, не смогли пока страны ЕС договориться о решении «самой серьезной проблемы» — об ограничении цен на оптовом рынке газа в Европе. На необходимости ценового регулирования настаивают порядка пятнадцати государств, в том числе Франция, Италия, Бельгия, Испания и Польша. Германия сдержанно относится к ограничительным мерам, опасаясь, что регулирование цен отпугнет с европейского рынка «надежных партнеров», поставщиков газа.

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