Выборы в Латвии: война РФ против Украины «выбила» из парламента главную «пророссийскую» партию

В Латвии подвели итоги парламентских выборов. Победительница предыдущего общенационального голосования, основная «пророссийская» партия «Согласие» получила в четыре раза меньше голосов, чем в 2018-м, не преодолела 5-процентный барьер, а значит, и не попала в Сейм.

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Выборы в 14-й состав Сейма Латвии проходили в субботу, 1 октября. Явка составила почти 60% (из 1 млн 542 тыс. избирателей проголосовали 917 тыс.).

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Латвии, первое место заняла либерально-консервативное объединение «Новое единство» во главе с 57-летним премьер-министром, гражданином США и Латвии, Кришьянисом Кариньшем. Завоевав 18,97% голосов, «Новое единство» получит в Сейме 26 мест из 100.

Сам Кариньш уже заявил, что готов стать главой кабинета министров и в следующем правительстве, если удастся создать коалицию.

На прошлых выборах, в 2018-м, эта политическая сила едва преодолела проходной барьер и была самой малочисленной в парламенте.

В нынешнем году, после начала войны, «при премьерстве Кариньша Латвия была одним из европейских лидеров в поддержке Украины и противостоянии вторжения России», отмечает украинское издание «ЕП».

По итогам выборов Кришьянис Кариньш имеет большие основания на то, чтобы надеяться сохранить за собой пост премьер-министра. AP - Roman Koksarov

«Я не вижу никаких шансов, что какое-либо правительство в Латвии перестанет поддерживать Украину — это мнение не небольшой группы политиков, это мнение нашего общества», — сказал Кариньш после выборов.

«Прежде всего у всех на уме то, как мы все переживем зиму, не только в Латвии, но и во всем ЕС, и чтобы мы все оставались едиными вокруг Украины и не сдавались перед трудностями», — также заявил премьер.

«Я думаю, что война в Украине сыграла большую роль в пользу Кариньша и „Нового единства“, потому что они очень сильны в иностранных делах, что очень важно для Латвии с точки зрения национальной безопасности», — сказал AFP политолог Филипс Раевскис.

Второе место на нынешних выборах завоевал правый Союз «зеленых» и крестьян (12,44%) — 16 мандатов. Третье и четвертое места заняли еще две правые политические силы — «Объединенный список» (Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия) — 11,01% и 15 мест в Сейме; и «Национальное объединение» — 9,29% и 13 мест.

В парламент также попала популистская партия «За стабильность» — 6,80% (которая образовалась после раскола фракции «Согласия» в Рижской думе, напоминает Би-би-си, подчеркивая, что ее лидер Алексей Росликов «тщательно обходит вопросы российского вторжения в Украину и избегает осуждения действий Кремля»).

Партия дала своим избирателям практически неосуществимые, но теоретически очень «привлекательные» обещания: выход из Евросоюза, образование на родном языке, право голоса для неграждан, повышение пособий и сокращение налогов...

В итоге партия «За стабильность» получила 11 мест и фактически вытолкнула более умеренное «Согласие» из парламента, подчеркивает издание.

В Сейм также попадают партии «Латвия на первом месте» — 6,24% (9 мандатов) и левые социал-демократические «Прогрессивные» — 6,16% (10 мандатов).

Как заявил премьер Кариньш, о создании правящей коалиции его партия «Новое единство» намерена договариваться с представителями «Объединенного списка» и право-консервативного «Национального объединения», а также «Прогрессивных».

При этом националисты выступают против союза с «Прогрессивными».

В случае создания правящего блока из четырех перечисленных выше партий (каждая из которых, к слову, занимает резко антикремлевскую позицию), у него будет в парламенте 64 места. В случае, если «Прогрессивные» не попадут в коалицию, большинство будет «шатким»: 54 мандата из 100.

Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник 3 октября начал консультации с представителями прошедших в парламент партий. Президент подчеркнул, что Кариньш имеет «хорошие шансы» продолжить работу в качестве главы правительства.

«Пророссийская» партия «Согласие» — которая выигрывала общенациональные выборы три раза подряд (в 2018-м, 2014-м и в 2011-м) — на этот раз не смогла провести в парламент ни одного своего представителя.

Рейтинги «Согласия» начали падать, как только партия осудила войну РФ против Украины, отмечает «Би-би-си». Евродепутат Нил Ушаков, экс-мэр Риги и бывший глава «Согласия», заявил, что провальные результаты во многом связаны с осуждением российской агрессии.

В комментарии агентству LETA политик отметил: с 24 февраля партия оказалась перед выбором: действовать в интересах Латвии или «популистстки играть с национальной безопасностью и интересами государства». Ушаков добавил, что менять свою позицию в этом вопросе на фоне продолжающейся вооруженной агрессии России партия не планирует.

Тем не менее, «Согласие» продолжит работать, чтобы «заботиться о русскоязычных Латвии», которые сейчас «в глубоком шоке», цитирует Ушакова издание Delfi.

При этом существует еще одна точка зрения: «вылет» «Согласия» из парламента во многом связан как раз с тем, что долгие годы эта партия стояла на прокремлевских позициях (имея и договор о сотрудничестве с "Единой Россией"), и нынешнее осуждение войны в Украине выглядело в глазах части избирателей запоздалым, и не смогло значительно изменить имидж этой политической силы.

При том, что войну РФ против Украины, судя по соцопросам, не поддерживает около четверти русскоязычных жителей Латвии (при этом почти столько же выступает за Кремль, а более 40 процентов заявляют о своем «нейтралитете»).

Результаты выборов показывают падение поддержки партий русскоязычного меньшинства Латвии, которое составляет около четверти 1,9-миллионного населения страны, отмечает Reuters.

С результатом 4,81% «Согласие» ненамного опередило откровенно прокремлевский, просталинский «Русский союз Латвии», набравший 3,63%.

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