В Словении однополым парам разрешили вступать в брак и усыновлять

Словения стала первой восточноевропейской страной, где разрешили однополые браки и усыновление детей однополыми парами. Соответствующие поправки были внесены в семейный кодекс страны. Парламент Словении одобрил поправки 4 октября.

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Поправку поддержали 48 депутатов словенского парламента, 29 проголосовали против и один воздержался.

С 24 февраля 2017 года Словения признала партнерские отношения между однополыми парами. Таким образом партнеры получали большую часть тех юридических прав, которые получают гетеросексуальные пары, зарегистрировав брак. Исключение составляла возможность усыновлять или проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения.

В июле этого года верховный суд Словении постановил, что закон, определяющий брак, как союз только между мужчиной и женщиной, дискриминирует гомосексуальные пары. Он обязал парламент внести правки в текст закона в течение шести месяцев. По словам госсекретаря Симона Мальеваца, поправки позволяют «признать права однополых пар, которые они должны были иметь уже давно».

Против поправок в семейный кодекс выступала Словенская демократическая партия. Ее представители подвергли критике постановление суда и провели несколько митингов против поправок.

Словения стала первой восточноевропейской страной, где разрешили однополые брачные союзы и усыновление однополыми парами. Всего же на территории Евросоюза 18 стран признают такой брак, еще в 10 странах признаются гражданские партнерства.

Однополые браки во Франции были узаконены 18 мая 2013 года. В 2017 году они были разрешены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар существует возможность оформления отношений в виде зарегистрированного партнерства – это не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей. В 2016 году правительство Эстонии согласилось признавать браки между представителями одного пола, заключенные в других странах, а в Хорватии, Чехии и Черногории признаются гражданские партнерства.

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