Журналистам БелаПАН дали сроки от 4 до 14 лет колонии

Сотрудников белорусского независимого информагентства признали виновными в подготовке действий, нарушающих общественный порядок, в измене государству, в создании экстремистского формирования из числа работников ЗАО «БелаПАН» и в руководстве таким формированием, а также в уклонении от уплаты налогов.

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Судья Вячеслав Тулейка приговорил медиаменеджера Андрея Александрова к 14 годам колонии, его жену Ирину Злобину к 9 годам колонии, главного редактора БелаПАН и директора агентства Ирину Левшину к 4 годам колонии, бывшего директора Дмитрия Новожилова к 6 годам колонии.

БелаПАН — старейшее в Беларуси негосударственное информационное агентство (Беларускае прыватнае агенцтва навін), создано в 1991 году журналистом Алесем Липаем (умер в 2018 году) и несколькими единомышленниками. За несколько лет БелаПАН стал поставщиком новостей как для негосударственных, так и для госСМИ, на его ленту были подписаны международные организации, диппредставительства, банковские и финансовые институты, белорусские и иностранные предприятия и компании. С 2000 года БелаПАН запустил проект «Выборы в Беларуси», освещавший все избирательные кампании и референдумы в режиме реального времени. В состав компании БелаПАН входила социологическая служба «Зеркало» и первая в Беларуси интернет-газета «Белорусские новости».

Сложности в отношениях с государством у БелаПАН возникали регулярно, в 2018 году возникло так называемое «дело БелТА» — дошло до обысков и задержаний.

В чем обвинили БелаПАН в 2021 году

Через год после президентских выборов 2020 года, массовых протестов и последующих репрессий власти приступили к разгрому БелаПАН. 18 августа 2021 года в редакции и у сотрудников прошли обыски, технику изъяли, заблокировали электронные ресурсы компании, несколько журналистов были задержаны.

С тех пор в СИЗО остались директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор Дмитрий Новожилов. Их обвинили в создании экстремистского формирования из числа работников ЗАО БелаПАН, Дмитрия Новожилова также в уклонении от уплаты налогов. Экстремистским формированием БелаПАН власти признали 12 ноября 2021 года, после чего компания прекратила работу в Беларуси.

Ранее, еще 12 января 2021 года был задержан медиаменеджер Андрей Александров — замдиректора агентства БелаПАН в 2015–2018 годах — и его девушка Ирина Злобина. Позже в СИЗО они оформили брак. Александрова и Злобину обвинили в сотрудничестве с краудфандинговой платформой BY_help, которая помогала протестующим летом и осенью 2020 года оплачивать штрафы. По данным МВД, Александров и Злобина с 22 августа по 9 ноября 2020 года выплатили более 250 штрафов. Позже им предъявили еще и обвинение в государственной измене.

Андрей Александров, Ирина Злобина, Ирина Левшина, Дмитрий Новожилов. © ПЦ «Весна»

Суд по «делу БелаПАН» начался в закрытом режиме 6 июня, но после нескольких заседаний процесс приостановили на два месяца. Причиной назвали «возобновление процессуальных действий». «Скорее, как показалось тем, кто смог попасть на суд хотя бы и в качестве свидетелей, дело выглядело не слишком убедительным. Видимо, решили получше «склеить», — поделилась с RFI бывшая сотрудница БелаПАН.

БАЖ: это месть за честную работу и позицию

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением после оглашения приговора по «делу БелаПАН»:

БАЖ с первого дня преследования считает уголовное дело БелаПАН полностью политически мотивированной. Представители издания абсолютно законно исполняли свои профессиональные обязанности и до самого ареста оставались образцом высокого стандарта белорусской журналистики. (…) Возбуждение уголовного дела и огромные приговоры по „делу БелаПАН“ — ни что иное, как месть представителям медиа за честную работу и позицию.

БАЖ протестует против «расправы над коллегами» и требует «немедленного освобождения» всех коллег, которые сейчас находятся в неволе в Беларуси.

По данным БАЖ, сейчас за решеткой в Беларуси находится 30 журналистов.

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