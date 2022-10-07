Нобелевская премия для дважды политзаключенного Алеся Беляцкого

Правозащитник Алесь Беляцкий только что отметил свой 60-летний юбилей в СИЗО. О Нобелевской премии мира он, возможно, еще не знает — новости в камеры доходят с опозданием.

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Лауреат Нобелевской премии мира сейчас находится в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске. И там Алеся Беляцкого удерживают уже с 14 июля 2021 года. Больше года Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович находятся под следствием, как утверждают правозащитники, по надуманным и политически мотивированным обвинениям. В сентябре этого года всем троим предъявили новое обвинение по статье о контрабанде — им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Сразу после задержания правозащитников из центра «Весна» обвиняли в неуплате налогов, однако это обвинение сняли, оставив «грубое нарушение общественного порядка».

Глава центра «Весна» Алесь Беляцкий мог уехать из Беларуси после президентских выборов 2020 года, но принял принципиальное решение оставаться в стране, которая очень быстро погружалась во мрак репрессий и полного отрицания своих же законов. Уже через три дня после выборов 9 августа 2020 года Беляцкий дал точный прогноз развития событий в Беларуси, отметив садизм системы Лукашенко и выбранный им для страны путь — в новое Средневековье. Через полгода Беляцкий констатировал, что сейчас «в Беларуси правит бал сталинская реакция», но обращал внимание на необратимые изменения в обществе, которые оставляют надежду белорусам.

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Алесь Беляцкий уже был в статусе политзаключенного. В 2011 году его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «сокрытие доходов в особо крупном размере». Вообще, это распространенная практика в Беларуси — преследовать противников режима за якобы финансовые преступления вроде оплаты штрафов пострадавшим от репрессий или получения международных грантов.

►Алесь Беляцкий: В Беларуси правит бал сталинская реакция, но общество необратимо изменилось

Алеся Беляцкого выпустили на свободу 21 июня 2014 года — Минск шел к очередной «разморозке» отношений с Западом. Через две недели он лично получал грамоту Почетного гражданина Парижа.

Накануне выборного 2020 года Алесь Беляцкий в резиденции посла Франции в Беларуси получил французско-германскую премию «За права человека и верховенство закона». Церемония, как известно RFI, вызвала неудовольствие белорусского МИД, но времена были еще достаточно либеральные по белорусским меркам. Хотя Беляцкий уже тогда назвал премию «черной меткой белорусским властям».

Более 30 лет правозащиты

Для большой части общества, сторонников демократической Беларуси Алесь Беляцкий — моральный авторитет, совесть нации, как сегодня его часто называют в соцсетях воодушевленные Нобелевской премией белорусы. Как филолог стал символом правозащиты для всего мира?

Алесь Беляцкий родился 25 сентября 1962 года в Карелии. Через три года семья вернулась в Беларусь. После школы Алесь закончил историко-филологический факультет Гомельского университета, отслужил в армии, поступил в аспирантуру в Минске. Тогда же он вливается в волну национального возрождения — становится одним из основателей знаменитого и влиятельного в стране Товарищества молодых литераторов «Тутэйшыя». Беляцкий также входил в оргкомитет по созданию Белорусского народного фронта.

После аспирантуры в 1989 году Алесь Беляцкий возглавляет Литературный музей Максима Богдановича — его избрали сотрудники, сейчас в Беларуси нет выборов ни на каких уровнях. В 1996 году Минск был охвачен акциями против создания Союзного государства Беларуси и России. Вот время «горячей весны-1996» Беляцкий и часть сотрудников музея включились в помощь арестованным активистам и их родственникам. Беляцкий уходит из музея и с единомышленниками основывает правозащитный центр «Весна».

«Весна» была лишена государственной регистрации после выборов 2001 года, активисты центра активно участвовали в наблюдении за их ходом — и это не понравилось властям.

Несколько лет Алесь Беляцкий был вице-президентом Международной федерации прав человека.

На суде 2011 года Алесь Беляцкий вины не признал. Он пояснял суду, что счета за границей были открыты для помощи гражданам, пострадавшим от репрессий, их пришлось открыть вне страны, так как белорусские власти отказались регистрировать «Весну» на родине. 90 тысяч долларов, которые суд постановил выплатить государству в качестве компенсации якобы ущерба, собрали для Беляцкого сами белорусы.

В колонии Бобруйска Алесь Беляцкий написал две книги: сборник литературоведческих статей и эссе «Асьвечаныя беларушчынай» («Освященные белорусскостью») и сборник писем с воспоминаниями и рассуждениями «Іртутнае срэбра жыцьця» («Ртутное серебро жизни»). Книга «Асьвечаныя беларушчынай» внесена в список вещей, запрещенных для ввоза в Беларусь.

Алеся Беляцкого номинировали на Нобелевскую премию мира в 2006, 2007, 2012, 2013 и 2014 годах. Он является лауреатом чешской премии Homo Homini (вручалась Вацлавом Гавелом), шведской имени Пера Ангера «за его бесстрашную борьбу за право простого человека противиться гнёту и попранию его человеческих прав», премии Свободы имени Андрея Сахарова, премии Госдепартамента США, премии Леха Валенсы и множества других. Почетный гражданин Генуи, Парижа, Сиракузов.

«Награда за десятки лет самоотверженной борьбы»

Белорусская лента Facebook и Twitter сегодня вся в поздравлениях друг друга с еще одной (первый Нобель у писательницы Светланы Алексиевич) Нобелевской премией. Многие пишут о неожиданном награждении как знаке надежды и будущих перемен к лучшему в стране.

Новость о премии мира Алесю и нашим коллегам из Мемориала и Центра гражданских свобод просто чудесная, это международное признание заслуг правозащитников и конкретно Алеся, проявление солидарности и сигнал поддержки правозащитных ценностей для всего мира. Это награда за десятки лет самоотверженной борьбы Алеся за права человека, за демократические ценности, за возрождение белорусской нации,

— пишет юрист «Весны» Павел Сапелко.

Алесь Беляцкий — гордость белорусов. Теперь об этом знают во всем мире. Теперь в Беларуси есть еще один Нобелевский лауреат — который противостоит диктатуре и войне (…) К сожалению, о вручении Нобелевской премии Алесь не узнал мгновенно с нами. Он не приедет в Осло с нобелевской речью, потому что Алесь, как и тысячи белорусов, находится за решеткой по политическим причинам. Уже второй раз его признали политзаключенным. И это свидетельствует о том, что режим является угрозой миру и свободе белорусского народа,

— заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская.

Считаю Беляцкого мифологической фигурой белорусской борьбы. Заслужил — этого мало сказать. Это уже давно его премия, — сказала изданию «Позірк» (@pozirkonline) лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. — То, что делала и делает в этих условиях созданная им «Весна» — это в его духе, в его философии. Я очень рада. Знаю, что Алесь серьезно болен. Мы все должны говорить о том, что ему нужно быть на воле, со своим народом. Что сделает с ним власть, трудно представить, но такой человек не может быть в тюрьме — это унижение и народа, и самой власти, если она это понимает.

«Новость меня застала в большой растерянности, потому что это все неожиданно абсолютно. Нигде не было указано имя Алеся, даже надежд или разговоров не было. Неожиданная, но приятная новость. Понятно, сейчас чувствую большую гордость, очень большая гамма чувств, — сказала Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого, в комментарии блогу «Люди» о своих первых впечатлениях. — Это награда его, его соратников, за труд тяжелый, за труд опасный. И я очень благодарна тем, кто причастен к этой премии. Я понимаю, что сейчас нужно поздравлять его, слать ему телеграммы. Понятно, для него это будет еще в большей степени неожиданная новость, но, безусловно, очень радостная».

Поздравить Алеся Беляцкого с Нобелевской премией мира можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Иностранные граждане могут сделать это ТАК .

Белорусские власти на Нобелевскую премию для белоруса Алеся Беляцкого не реагируют. Позицию пояснил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в принятой в последние два года манере, напоминающей заявления Марии Захаровой из МИД России: «Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений — а мы говорим о премии мира — Нобелевского комитета настолько политизирован, что, простите, Альфред Нобель замучался переворачиваться в гробу». «Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всяческий интерес», — сказал Глаз.

По состоянию на 7 октября в Беларуси признаны политическими заключенными 1348 человек.

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