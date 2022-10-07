Принят восьмой пакет санкций Евросоюза против России

На сайте Европейского союза опубликован перечень санкций против России из восьмого пакета. Новые меры приняты в связи с «незаконной аннексией» Россией четырех регионов Украины. Санкции, в частности, закрепляют в законодательстве ЕС основу для введения ограничений цен на нефть и перекрывают возможности покупки и транспортировки российской нефти в ЕС через третьи страны.

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Вводится запрет на импорт в ЕС стальной продукции, которая производится в России или экспортируется из России. Появляются дополнительные ограничения на импорт древесной массы и бумаги, сигарет, пластмасс и косметики, а также элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы. Дополнены ограничения на продукцию, связанную с авиационным сектором.

Кроме того, в восьмой пакет ЕС вошли следующие меры:

персональные санкции в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение к незаконным «референдумам», представителей оборонного сектора и известных лиц, распространяющих дезинформацию о войне;

в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение к незаконным «референдумам», представителей оборонного сектора и известных лиц, распространяющих дезинформацию о войне; расширение списка товаров ограниченного доступа, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. В перечень теперь вошли некоторые электронные компоненты, дополнительные химикаты и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов, военных транспортных средств и оборудования, военизированного оборудования и запасных частей к ним;

на продажу, поставку, передачу или экспорт военных транспортных средств и оборудования, военизированного оборудования и запасных частей к ним; запрет гражданам ЕС занимать любые должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов;

некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов; включение в список государственных организаций, на которые распространяется запрет на сделки с Российским морским регистром судоходства ;

; полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию кошельков, счетов и депозитариев криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов

российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов запрет на предоставление в интересах России архитектурных и инженерных услуг, а также IT-консалтинга и юридических консультаций.

В частности, под персональные санкции попали: председатель Центральной Избирательной Комиссии Элла Памфилова, певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина и философ Александр Дугин.

Среди организаций, оказавшихся под санкциями: российский Центризбирком, Гознак, Завод имени В.А. Дегтярева, корпорация «ИРКУТ», АО «ММЗ "АВАНГАРД"» МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина, Научнопроизводственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева. Полный список доступен на сайте Евросоюза.

Уточняется, что географические рамки этих ограничений коснутся территорий, неподкотрольных на данный момент Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятие восьмого пакета санкций так:

Новый пакет санкций против России является доказательством нашей решимости остановить военную машину Путина и ответить на его последнюю эскалацию, включившую в себя фальшивые «референдумы» и незаконную аннексию украинских территорий. Мы наносим следующий удар по военной экономике России, ограничиваем ее импортно-экспортные возможности и находимся на быстром пути к освобождению от российской энергетической зависимости. Мы также нацелены на тех, кто несет ответственность за незаконную аннексию украинских территорий. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Жозеп Боррель

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