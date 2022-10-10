В Беларуси развертывают российско-белорусскую региональную группировку войск

Александр Лукашенко в Минске на совещании с военными 10 октября назвал президента Украины Владимира Зеленского «умалишенным» и заявил в адрес украинцев, что «Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает пресс-служба белорусского правителя.

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По словам Лукашенко, об этом он с Путиным договорился тет-а-тет на недавнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге:

В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки.

Стоит отметить, что как раз два дня назад в белорусском информационном пространстве стала муссироваться тема якобы готовящегося нападения Украины на Беларусь. Вечером 8 октября МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ноту, в которой обвинил Киев в планировании удара по белорусской территории.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», — заявили в МИД Украины.

9 октября глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в эфире государственного телеканала СТВ заявил, что украинцы минируют приграничные дороги «вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда», «целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка».

«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: “Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2”. Мой ответ был прост: “Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории”», — цитирует Лукашенко на совещании 10 октября его пресс-служба.

По словам Лукашенко, в Беларусь в ближайшее время прибудут российские солдаты:

Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек, — сказал он на совещании с силовиками. — И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки.

Александр Лукашенко снова обратился к теме западной угрозы:

Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость. Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель — она остается с давних времен — втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью.

Накануне совещания Лукашенко с военными руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов писал в своем телеграм-канале:

Лукашенковский Минск обвиняет Киев в провокационных действиях. Конечно, это верх цинизма, но совершенно естественно для режима Лукашенко. Все же, как видно, ему ничего не остается как втягивать страну прямое столкновение, в войну, с Украиной. Что Беларуси ждать в ближайшее время: 1) провокаций; 2) мобилизации; 3)усиления обстрелов территории Украины, в том числе и армией Лукашенко; 4) усиления военного присутствия РФ.

10 октября аналитик резюмировал:

Все идет по самому разрушительному для Беларуси сценарию. Страна втягивается в войну. Самое время мужскому населению Беларуси подумать о срочной эвакуации. Вторым этапом будет мобилизация.

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