Германия: после массовой остановки поездов Deutsche Bahn уволен глава «киберсекьюрити» страны

Центральный вокзал Гамбурга после остановки междугороднего движения на севере Германии в эту субботу, 8 октября 2022 года.

По сообщению Deutsche Bahn, на севере Германии в результате «акта саботажа» 8 октября все региональные и высокоскоростные сообщения, а также грузовые перевозки были прерваны более чем на три часа. В рамках расследования смещен председатель Агентства по кибербезопасности при МВД страны.

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Трехчасовая остановка железнодорожного движения на севере страны была вызвана повреждением кабелей связи, сообщил AFP представитель ж/д компании. В контексте войны в Украине, 9 октября, в Германии звучали призывы усилить безопасность национальных инфраструктур и предположения о возможной связи ЧП с повреждением газопроводов «Северный поток 1 и 2», поставлявших российский газ в Европу.

Руководство Deutsche Bahn Германии выяснило, что транспорт остановился в результате обрыва двух кабелей, отстоящих друг от друга на расстоянии 540 км. Это вызвало, в частности, остановку сообщения между Берлином и некоторыми районами на западе и севере страны, такими как Шлезвиг-Гольштейн, городами Гамбург и Бремен, а также Нижней Саксонией и частью Рейнской области. Было приостановлено и движение по направлению Берлин-Амстердам.

Кабели были перерезаны в районе двух городов — Берлине и в Северном Рейне-Вестфалии, на западе страны. Повреждение нанесено на «оптоволоконные кабели» и повреждена радиосеть поездов, используемую для связи с машинистами. В результате, вышла из строя централизованная система контроля поездов.

Высказанное немецкими СМИ предположение о саботаже получило подтверждение со стороны министерства транспорта Германии. Его глава, Фолькер Виссинг, заявил в субботу прессе, что эти кабели «были перерезаны намеренно». «Понятно, что это целенаправленное и преднамеренное действие», — добавил он, уточнив, что мотив «пока неизвестен».

Гипотеза саботажа, по данным экспертов Deutsche Bahn, подкрепляется тем фактом, что были повреждены «кабели, необходимые для движения поездов» на всех высокоскоростных и региональных линиях, а также для перевозки грузов. Такая операция требует «определенных знаний» о работе железнодорожной системы в Германии, поясняет немецкая пресса.

Агентство France-Presse сообщает, то расследование обстоятельств субботнего ЧП указало на возможную причастность к его организации главы немецкого агентства кибербезопасности (BSI) Арне Шёнбома. Как и немецкие СМИ, AFP сообщает о возможных связях чиновника с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland («Немецкий совет по кибербезопасности»), якобы близкой к российским спецслужбам. Источники агентства в правительстве обещают быструю смену руководителя BSI.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что «серьезно относится к обвинениям против Арне Шенбома» и «тщательно расследует их».

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