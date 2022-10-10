«Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну» — Земфира выступила с антивоенной речью

В воскресенье, 9 октября, певица Земфира выступила на Кипре с антивоенной речью. Это первое публичное заявление о войне российской певицы.

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В воскресенье, 9 октября, певица Земфира выступила на Кипре с антивоенной речью.

«Сегодня 228 день войны, 228 день ада, который стал реальностью, — сказала она. — Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну». Земфира также исполнила песню «Не стреляйте».

Это первое публичное заявление о войне российской певицы. На концерте певицы в Москве в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину антивоенные высказывания не прозвучали.

После начала войны Земфира уехала из России. Концерт в кипрском Лимасоле — первый в рамках мирового турне.

Речь Земфиры на первом концерте тура в Кипре: «Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну!» pic.twitter.com/ZfNVX67j0l — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) October 9, 2022

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