«Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну» — Земфира выступила с антивоенной речью

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Земфира выступила с антивоенной речью. Кипр, 9 октября 2022.
Земфира выступила с антивоенной речью. Кипр, 9 октября 2022. © @ZolotorevskiyB
RFI

В воскресенье, 9 октября, певица Земфира выступила на Кипре с антивоенной речью. Это первое публичное заявление о войне российской певицы.

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В воскресенье, 9 октября, певица Земфира выступила на Кипре с антивоенной речью.

 «Сегодня 228 день войны, 228 день ада, который стал реальностью, — сказала она. — Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну». Земфира также исполнила песню «Не стреляйте».

Это первое публичное заявление о войне российской певицы. На концерте певицы в Москве в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину антивоенные высказывания не прозвучали.

После начала  войны Земфира уехала из России. Концерт в кипрском Лимасоле — первый в рамках мирового турне. 

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