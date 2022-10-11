НАТО и война Путина: главные вопросы встречи министров обороны стран альянса 12 – 13 октября

Вопросы военной помощи Украине, в том числе поставки систем ПВО. Усиление охраны критической инфраструктуры и очередные учения по ядерному сдерживанию. Наращивание производства вооружений и боеприпасов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал 11 октября о вопросах, которые в течение следующих двух дней в Брюсселе будут обсуждать министры обороны стран Североатлантического альянса. В совещании примет участие глава Минобороны Украины.

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Главы военных ведомств стран-членов НАТО на совещании в Брюсселе 12 – 13 октября обсудят вопросы усиления обороны альянса, защиты критической инфраструктуры (после диверсий на газопроводах «Северный поток»), а также дальнейшей помощи Украины. Эти темы совещания на брифинге 11 октября назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Говоря о военной ситуации в Украине, он отметил «значительные успехи», которых продолжает добиваться украинская армия.

В это же время Россия все чаще прибегает к вызывающим ужас неизбирательным атакам на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры. Президент Путин терпит неудачу в Украине. Его попытки аннексии, частичная мобилизация и безрассудная ядерная риторика представляют собой самую значительную эскалацию с начала войны. И они показывают, что эта война идет не по плану,

— подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек отметил ключевую роль НАТО в поддержке Украины, противостоящей агрессии РФ и сообщил, что совещании министров обороны стран альянса примет участие глава украинского военного ведомства Алексей Резников.

Насущные потребности Украины в оборонной сфере Резников обсудит в Брюсселе как с министрами стран НАТО, так и на заседании Контактной группы по обороне Украины под руководством США (формат «Рамштайн»).

Я приветствую недавние заявления союзников о предоставлении Украине более современных систем противовоздушной обороны и других возможностей. И жду дальнейших поставок. Наше послание ясно: НАТО поддерживает Украину. И так долго, как это потребуется,

— напомнил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг также сообщил, что в четверг проведет очередное заседание Группы ядерного планирования НАТО, а на следующей неделе альянс проведет запланированные учения по ядерному сдерживанию — Steadfast Noon. Это ежегодные учения, напомнил Столтенберг, заочно обратившись к Путину:

Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Мы внимательно следим за ядерными силами России. Мы не заметили никаких изменений в позиции России. Но мы сохраняем бдительность.

Столтенберг сообщил, что на совещании министров обороны ожидаются «решения по увеличению запасов боеприпасов и вооружений» стран НАТО, а также по «ускорению их поставок». НАТО намерно задействовать свой «Процесс оборонного планирования» (NATO Defence Planning Process), чтобы обеспечить военную промышленность долгосрочными заказами для наращивания производства.

Говоря о недавней диверсии на газопроводах «Северный поток», Столтенберг отметил решимость НАТО усилить защиту критически важной инфраструктуры.

«Мы удвоили наше присутствие в Балтийском и Северном морях — до более чем 30 кораблей, при поддержке самолетов морского патрулирования и подводных сил. Эти усилия тесно координируются Морским командованием НАТО», — отметил Йенс Столтенберг, сообщив также об усилении разведки и обмена разведданными.

«Любая преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру союзников будет встречена единым и решительным ответом», — предупредил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг также напомнил, что в июне этого года на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО утвердили новую стратегию военно-политического альянса, приняли решения об усилении восточного фланга (удвоение числа размещенных там батальонных групп с возможностью быстрого доведения их численности до уровня бригад) и значительного увеличения численности сил быстрого реагирования.

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