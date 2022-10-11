Танки в Румынии: Франция усилит военное присутствие на восточном фланге НАТО

Франция укрепит оборонительные возможности на восточном фланге НАТО, отправив в Румынию, Эстонию и Литву дополнительные подразделения. Об этом во вторник, 11 октября, объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, выступая в Сенате. В Румынии будут развернуты танки Leclerc, а в странах Балтии боевые самолеты Rafale и пехотные подразделения.

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Как сообщил глава французского оборонного ведомства, решение «усилить наши оборонительные позиции на востоке Европы» президент Эмманюэль Макрон принял «с учетом ситуации на восточном фланге НАТО» и «ожесточенности боевых действий в Украине». Себастьен Лекорню 11 октября выступил на слушаниях в комитете по обороне Сената Франции.

В окружении министра сообщили агентству Reuters, что решение об отправке дополнительных подразделений в Румынию и страны Балтии президент Макрон принял на заседании Совета обороны, которое прошло в узком составе в понедельник вечером после массированных ракетных и авиаударов РФ по городам Украины.

В Румынию* будут переброшены рота бронемашин пехоты VBCI и эскадрон танков Leclerc.

В Эстонию, где в рамках передового присутствия НАТО размещено 300 французских солдат, направят подкрепления: пехотную роту, оснащенную современными бронетранспортерами Griffon.

В Литву для усиления патрулирования планируется направить дополнительно боевые самолеты Rafale, сообщили агентству France-Presse в военном ведомстве Франции.

* В Румынии Франция осуществляет командование натовской операцией AIGLE (Орел), которая началась после вторжения РФ в Украину. Уже в марте в Румынию были переброшены 500 французских солдат из состава Сил быстрого реагирования НАТО. В батальонную группу передового присутствия НАТО (Battle group forward presence) вошли также военные из Бельгии. Позже к ним присоединились солдаты из Нидерландов. Франция развернула в Румынии легкие колесные танки AMX10RC, бронетранспортеры VAB и бронеавтомобили VBL.

Также в Румынии развернут современный комплекс ПВО MAMBA (со сверхзвуковыми ракетами «земля-воздух» средней дальности).

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